SPEAK lanza eventos de intercambio cultural y lingüístico gratuitos para migrantes y refugiados

- SPEAK lanza eventos de intercambio cultural y de grupos lingüísticos gratuitos para apoyar la inclusión social de migrantes y refugiados

Los recién llegados y los lugareños pueden participar en grupos de idiomas dirigidos por la comunidad de forma gratuita en más de 24 ciudades y contando.

LISBOA, Portugal, 11 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- SPEAK anunció que sus grupos de idiomas dirigidos por la comunidad ahora están disponibles para migrantes, refugiados y lugareños de forma gratuita. Esto sigue el objetivo de la organización de brindar acceso a una audiencia más amplia y cumplir con su misión de contribuir a la inclusión social de los migrantes.

Con un precio anterior de 29 euros, SPEAK ofrece una forma para que los migrantes, refugiados y lugareños se sientan parte de las comunidades de su ciudad. La metodología de SPEAK permite a los participantes de diferentes orígenes aprender juntos y explorar intereses comunes. De esta manera, la comunidad de SPEAK rompe los prejuicios y las barreras mientras celebra nuevas amistades, todas ellas esenciales para el proceso de integración en una nueva comunidad. En el momento del lanzamiento del nuevo modelo gratuito, SPEAK tenía más de 57 idiomas compartidos, atendiendo a varios niveles de idiomas en su comunidad global de 48.000 personas en 24 ciudades.

"He experimentado lo difícil que es sentir que perteneces cuando estás viviendo en el extranjero, y algunos lo tienen más difícil cuando llegan a una nueva ciudad, como las personas que se ven obligadas a mudarse", dijo Hugo Menino Aguiar, cofundador y consejero delegado de SPEAK. "Conocer el idioma y conocer a los lugareños es clave cuando se trata de desarrollar un sentido de pertenencia. Al eliminar nuestra tarifa de los grupos de idiomas, podemos brindar acceso a una audiencia más amplia y aprovechar la buena voluntad colectiva de la comunidad SPEAK para defender nuestra misión, ayudando a crear ciudades diversas e inclusivas".

Si bien todos pueden postularse a grupos de idiomas de forma gratuita a través de la aplicación y el sitio web, SPEAK también ofrece a la comunidad la oportunidad de contribuir a su misión a través de un modelo opcional de "paga lo que quieras". Además, SPEAK ofrece un programa de franquicias sociales, " Take SPEAK to your City ", donde los agentes de cambio pueden postularse para convertirse en fundadores y comenzar un capítulo de SPEAK en su ciudad.

Los grupos de idiomas de SPEAK estarán disponibles de forma gratuita a partir del 10 de enero de 2022. Visite www.speak.social .

Acerca de SPEAK

SPEAK es una startup de impacto fundada en Portugal en 2014 como una solución para abordar la exclusión social de migrantes y refugiados. La organización tiene una comunidad de 48.000 personas en 24 ciudades. SPEAK fue uno de los ganadores del European Google Impact Challenge y ganó el tercer lugar en el Torneo Chivas Venture 2019. Para obtener más información, visite www.speak.social .