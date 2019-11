COMUNICADO: Spectrum Therapeutics y Tree of Knowledge anuncian su asociación para educar y apoyar a los profesionales sanitarios (1)

Publicado 31/10/2019 14:04:59 CET

SMITHS FALLS, Ontario, 31 de octubre de 2019 /CNW/ - Spectrum Therapeutics, la división médica de Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth") (TSX: WEED [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2626433-1&h=1729378677&u...]) se complace anunciar que se ha asociado con Tree of Knowledge International Corp. ("Tree of Knowledge") (CSE: TOKI) para ofrecer educación y apoyo a pacientes y a sus profesionales sanitarios que trabajan en la red de atención sanitaria de Tree of Knowledge de toda Canadá.

Como parte del acuerdo de dos años, Spectrum Therapeutics colaborará con la clínica asociada de Tree of Knowledge, Jack Nathan Health, para lanzar varios módulos de aprendizaje electrónico en su plataforma formativa en línea para los profesionales sanitarios que ejercen en las clínicas Jack Nathan. Además, Spectrum Therapeutics realizará seminarios virtuales en directo, presentados por los principales expertos canadienses en materia del cannabis medicinal, entre los que se encuentran: el Dr. Kevin Rod, director de las clínicas de gestión multidisciplinar del dolor de Toronto Poly Clinic y director médico de Tree of Knowledge; el Dr. Mark Ware, director médico de Canopy Growth, y su director de Servicios Médicos Internacionales, el Dr. Danial Schecter. Los temas que se tratarán incluyen una visión general del cannabis medicinal y de las mejores prácticas para recetar y administrar las dosis, así como de la gestión del dolor crónico y la reducción de los opioides.

Mediante su asociación con Jack Nathan Health, Tree of Knowledge ofrecerá los programas educativos sobre la gestión del dolor crónico y sobre el cannabis medicinal en las clínicas Jack Nathan, que se ubican en 74 almacenes de Walmart en seis provincias canadienses distintas y que, conjuntamente, reciben más de 1,5 millones de pacientes cada año. Jack Nathan Health también cuenta con seis clínicas en México, que presentan una ubicación ideal para fomentar la apertura del mercado mexicano del cannabis medicinal a la par que impulsan la experiencia internacional de Spectrum Therapeutics en lo referido a la educación de los pacientes y de los médicos.

"Seguir invirtiendo en programas formativos y educativos continúa siendo una prioridad para nosotros, puesto que a los profesionales sanitarios aún les faltan conocimientos sobre el cannabis medicinal", comentó el Dr. Mark Ware, director médico de Canopy Growth. "Asociándonos con Tree of Knowledge, somos capaces de ofrecer estas iniciativas a un nivel que hará posible que más pacientes accedan a conocimientos sobre el potencial del cannabis para abordar sus necesidades con asesoramiento médico".

Spectrum Therapeutics y Tree of Knowledge también trabajarán de forma conjunta en la educación de los pacientes con una serie de vídeo animada y un diario de dosificación para pacientes personalizado, entre otras cosas. Los programas educativos se centrarán en temas como la gestión multidisciplinar del dolor y los programas para la reducción de los opioides.

"La necesidad de ofrecerle educación sobre el cannabis al paciente y al profesional sanitario ha aumentado sustancialmente, desde su legalización hace un año", afirmó Michael Caridi, presidente de Tree of Knowledge. "Esta asociación estratégica con un líder mundial como Spectrum Therapeutics está plenamente enfocada a la educación de los pacientes en un entorno médico. Esta asociación lanzará campañas educativas segmentadas para los pacientes, además de proporcionarles formación y apoyo a sus profesionales sanitarios".

Acerca de Canopy Growth CorporationCanopy Growth es una empresa diversificada de cannabis, cáñamo y dispositivos de cannabis líder en el mundo que ofrece diferentes marcas y variedades de cannabis curado en formato seco, oleoso y de cápsulas blandas, así como de dispositivos médicos a través de Storz & Bickel GMbH & Co. KG, empresa filial de Canopy Growth. Desde la innovación en materia de productos y procesos a la ejecución de mercado, Canopy Growth se guía por la pasión por el liderazgo y por el compromiso de crear una empresa de cannabis de primer nivel, un producto, emplazamiento y país al mismo tiempo. Canopy Growth opera en más de una docena de países de cinco continentes.

La división médica de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, se dedica con orgullo a educar a los profesionales sanitarios, a realizar sólidas investigaciones clínicas, así como a aumentar el conocimiento sobre el cannabis que presenta el público en general, y ha dedicado millones de dólares a la investigación comercializable de última generación y al desarrollo de la propiedad intelectual. Spectrum Therapeutics vende una amplia gama de productos de espectro completo utilizando su sistema Spectrum de clasificación por código de colores, así como un dronabinol cannabinoide simple bajo la marca Bionorica Ethics.

Canopy Growth gestiona tiendas minoristas en todo Canadá con sus galardonadas insignias Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis que goza de reconocimiento a nivel mundial y que ha generado una gran base de clientes fieles centrándose en productos de calidad y afianzando relaciones significativas con los clientes.

Desde nuestra histórica cotización pública en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo de promover el valor de los accionistas mediante el liderazgo se encuentra arraigado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con las principales marcas del sector, lo que incluye, por citar algunas, a los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del cultivo DNA Genetics y Green House Seeds, y el líder de las bebidas alcohólicas Constellation Brands, que aparece en la lista Fortune 500. Canopy Growth gestiona once centros de producción de cannabis con licencia con una capacidad de producción que se extiende a lo largo de más de 10,5 millones de metros cuadrados, lo que incluye más de un millón de metros cuadrados de espacios de producción con certificación GMP (buenas prácticas de fabricación). Para obtener más información, visite www.canopygrowth.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2626433-1&h=1788529472&u...]

Acerca de Spectrum TherapeuticsSpectrum Therapeutics, la división médica de Canopy Growth Corporation , se dedica a educar a los profesionales sanitarios, aumentando la comprensión del público en general sobre el cannabis medicinal y sus diversas aplicaciones, la investigación comercializable y de vanguardia, y el desarrollo de la propiedad intelectual. Fundada en Canadá, Spectrum Therapeutics está presente en Australia, Sudamérica, África y en toda Europa. Sus productos están disponibles en una amplia gama de potencias y formatos diseñados para simplificar el diálogo en torno a la potencia y la dosificación aplicando un espectro por código de colores para clasificar el cannabis medicinal según los niveles de THC y de CBD.

