COMUNICADO: Spectrum Therapeutics y Tree of Knowledge anuncian su asociación para educar y apoyar a los profesionales sanitarios (2)

La oferta de Spectrum Therapeutics incluye cannabis de flor entera, aceites y productos innovadores como las cápsulas blandas, además del fármaco Dronabinol, un cannabinoide simple con la marca Bionorica Ethics. Mediante la simplificación de los productos, una sólida investigación clínica y la educación continua de los profesionales sanitarios, Spectrum Therapeutics se compromete a abordar las necesidades médicas no cubiertas de los pacientes de todo el mundo.

Acerca de Tree of KnowledgeCon su oficina central en Toronto, y con operaciones en North York, Ontario y Spokane (Washington), TOKI dispone actualmente de tres segmentos empresariales principales: (1) Clínicas especializadas en la gestión multidisciplinar del dolor, con un enfoque en el tratamiento del dolor crónico, incluidas las aplicaciones controladas del cannabis medicinal en Canadá, (2) El desarrollo de productos formulados con fines terapéuticos y de productos naturales alternativos para la salud en sus instalaciones de producción de Spokane, que proporcionan formulaciones para los productos de la empresa y para terceros de conformidad con las normas de BPF, y (3) La distribución y la venta de productos de cannabidiol ("CBD") a base de cáñamo en Estados Unidos, Canadá, Europa, Brasil y Australia. A través de Toronto Poly Clinic, la empresa ha obtenido una amplia experiencia por su participación en uno de los mayores ensayos clínicos de observación sobre el cannabis medicinal y por su experiencia directa con el paciente continua. La empresa ha desarrollado e implementado con gran éxito la MCERP (Plataforma de educación, investigación y buenas prácticas sobre el cannabis medicinal) y el CORP. (Programa de reducción de opioides con cannabis medicinal). Actualmente, la Sociedad tiene acuerdos de investigación con muchas universidades de cara a la investigación del cannabis medicinal y el desarrollo de nuevos productos con fines médicos. La línea de productos CBD de TOKI contiene EVR Premium Hemp Oil, que es un compuesto sinérgico, vegano, sin transgénicos ni gluten, producido y procesado de forma ecológica que deriva del cáñamo industrial que se cultiva en Estados Unidos y que está autorizado por el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés). Actualmente, TOKI ofrece varios productos CBD, que podrán utilizarse de manera conjunta con el tratamiento de una serie de afecciones, así como con fines de bienestar general. https://www.tokicorp.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2626433-1&h=3118116389&u...]

Acerca de Jack Nathan Health® Jack Nathan Health® es una empresa canadiense de propiedad y gestión privada (además de un orgulloso socio de Walmart Canada) que se dedica a mejorar el acceso a la sanidad asociándose con profesionales médicos muy cualificados y ofreciendo una atención constante, de calidad, centrada en el cliente y de fácil acceso en clínicas médicas y dentales de vanguardia que se encuentran en una práctica ubicación dentro de los hipermercados Walmart Supercenters, y cuenta con más de 70 centros en Canadá. Se trata de clínicas de propiedad independiente que operan con la licencia de Jack Nathan Medical Inc., y no están afiliadas a Walmart. Jack Nathan Health® es una marca registrada de Jack Nathan Medical Inc. Todas las declaraciones de la presente nota de prensa se emiten únicamente por cuenta de Jack Nathan Health® o sus operadores-propietarios con licencia, y no las ha verificado Walmart de manera independiente. Todas las marcas comerciales de Walmart son propiedad de Wal-Mart Stores, Inc., y operan con licencia.Para obtener más información, acceder a recorridos virtuales de las clínicas y a enlaces de las redes sociales, visite www.jacknathanhealth.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2626433-1&h=3026878992&u...].

