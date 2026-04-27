Speediance instala los equipos Gym Monster 2s en las tiendas insignia de Smartech

(Información remitida por la empresa firmante)

-Speediance amplía su presencia global en el sector minorista con la instalación de equipos Gym Monster 2s en las tiendas insignia de Smartech

SHENZHEN, China, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Speediance, líder en innovación en el ámbito del fitness inteligente, se asocia con Smartech en una colaboración estratégica en el sector minorista, lo que supone un hito importante en la expansión de la presencia física global de la marca.

Aspectos destacados:

Gym Monster 2s está disponible para demostración en tienda en cuatro ubicaciones emblemáticas:

está disponible para demostración en tienda en cuatro ubicaciones emblemáticas: Nueva York - tm:rw, Times Square

Londres - Smartech, Selfridges

Berlín - Smartech, KaDeWe

Roma - Smartech, Rinascente

Los visitantes pueden experimentar el sistema de entrenamiento con IA de Speediance mediante demostraciones prácticas guiadas, con la oportunidad de explorar las características del producto y las capacidades de entrenamiento en un entorno real, así como reservarlo en tienda.

Este lanzamiento marca la continua evolución de Speediance en el mercado global del fitness inteligente hacia un enfoque más orientado al ecosistema.

Ubicadas en los principales grandes almacenes y destinos emblemáticos de gran afluencia, estas instalaciones invitan a consumidores, socios y medios de comunicación que han visto Speediance en línea a experimentar de primera mano el futuro del fitness inteligente. En el centro de la experiencia se encuentra Gym Monster 2s, un sistema de entrenamiento de fuerza que combina resistencia digital, entrenamiento inteligente y contenido de fitness conectado, ofreciendo un enfoque estructurado y adaptable para el entrenamiento en casa inteligente.

"Smartech ha creado un entorno de venta minorista donde la tecnología se experimenta, no solo se exhibe. La incorporación de Gym Monster 2s a este contexto nos permite conectar con usuarios que valoran la innovación, al tiempo que reforzamos la integración de la experiencia física en nuestra estrategia global de venta minorista", afirmó Tao Liu, fundador y consejero delegado de Speediance. "A través de esta colaboración, conectamos el acceso digital con la interacción presencial para brindar apoyo a los usuarios en cada etapa de su entrenamiento y gestión integral de la salud".

Esta alianza respalda la expansión minorista de Speediance en mercados internacionales clave y refleja el compromiso de la marca de hacer que el fitness inteligente sea más accesible y esté más estrechamente conectado con la forma en que las personas entrenan y viven.

Acerca de Speediance

Fundada en 2020, Speediance es una marca de fitness vanguardista dedicada a ofrecer productos inteligentes que revolucionan los entrenamientos en casa. Combinando hardware de última generación, guía personalizada con IA, contenido dinámico y una comunidad de apoyo, Speediance hace que el fitness sea más seguro, eficiente y divertido. Guiada por la convicción de que el fitness debe ser accesible y empoderador, Speediance imagina un mundo donde todos puedan alcanzar sus objetivos de salud y bienestar desde la comodidad de su hogar. Para conocer los últimos productos y novedades, visite www.speediance.com o visite @speediance.official en Instagram o TikTok.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2965083/3000___1688.jpg

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