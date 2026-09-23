Speediance traza su próximo capítulo: de gimnasio doméstico inteligente a empresa de fitness impulsada por IA

(Información remitida por la empresa firmante)

LOS ANGELES, 23 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- El 18 de septiembre, Speediance expuso su evolución de ser una empresa conocida principalmente por un único gimnasio inteligente para el hogar a convertirse en una compañía de fitness impulsada por inteligencia artificial, sustentada en una gama de hardware más amplia, inteligencia especializada y una experiencia de usuario conectada.

Tras consolidar su presencia con el Gym Monster 2, Speediance está ampliando su oferta de un producto estrella único a cuatro productos con funciones diferenciadas. Sobre esa base de hardware, la empresa está desarrollando tres capacidades complementarias basadas en IA —Votus, Oryn y Somni—, conectadas a través de AEVIS, una capa de experiencia diseñada para trasladar información contextual relevante entre el entrenamiento, la recuperación y la vida cotidiana.

De un solo producto a una plataforma de fitness

La nueva gama de productos de Speediance asigna un papel definido a cada modelo y, al mismo tiempo, crea múltiples puntos de acceso a un mismo ecosistema.

Gym Monster Ultra: el producto estrella. Diseñado para un entrenamiento de fuerza avanzado, ofrece hasta 260 libras de resistencia digital, 33 posiciones de cable, polea alta vertical para dorsales, configuración de dominadas con agarre múltiple y soporte ajustable para los muslos.

Gym Monster 3: la plataforma para el hogar. Este sistema independiente proporciona hasta 220 libras de resistencia digital a través de 19 posiciones de cable y no requiere instalación en la pared.

Gym Nano: resistencia portátil y medición del rendimiento. Con un peso de 8,2 kg, este sistema ofrece hasta 220 libras de resistencia, datos de velocidad y potencia en tiempo real, y evaluaciones del rendimiento que incluyen la fuerza máxima, la tasa de desarrollo de fuerza y la asimetría entre el lado izquierdo y el derecho.

Speediance Strap: contexto fisiológico para el ecosistema. Este dispositivo portátil sin pantalla utiliza la tecnología greenteg Calera para monitorizar las tendencias de la temperatura corporal central desde la muñeca, aportando contexto sobre el entrenamiento, la recuperación, el sueño y la carga térmica.

En conjunto, estos productos abarcan desde equipos insignia de alto rendimiento y soluciones para el entrenamiento doméstico diario hasta opciones portátiles y herramientas de recuperación, sentando así las bases físicas y de datos para la próxima transformación de Speediance.

Creación de la capa de inteligencia

Speediance está desarrollando tres capacidades especializadas de IA, cada una centrada en una etapa distinta del proceso de entrenamiento.

Votus — comprensión del movimiento. Mediante el uso de vídeo captado por la cámara de un único teléfono, Votus está diseñado para reconstruir el movimiento en 3D y analizar la ejecución de los ejercicios, incluyendo parámetros como la velocidad de repetición.

Oryn — decisiones sobre entrenamiento y recuperación. Centrado en el ejercicio, la nutrición y el sueño, Oryn se está desarrollando para evaluar una perspectiva más amplia del usuario y respaldar decisiones tales como mantener una sesión, ajustar la carga o priorizar la recuperación.

Somni — posibles estados futuros. Este proyecto de investigación, que utiliza un modelo del mundo basado en el estado humano, explora cómo las decisiones de entrenamiento y recuperación pueden influir en la fatiga, el sueño, el apetito y la capacidad de mejora física. Somni es una vista previa tecnológica y no está destinado a diagnósticos ni tratamientos médicos.

Votus, Oryn y Somni son nombres en clave internos de proyectos utilizados por Speediance; no se trata de marcas comerciales ni nombres de productos destinados al público. Somni se encuentra actualmente en fase de previsualización tecnológica.

AEVIS y el ciclo CARE

AEVIS integra estas capacidades para conformar la capa de experiencia orientada al usuario. Actualmente en fase beta pública como aplicación independiente para iOS en 105 mercados, la herramienta está diseñada para conservar información contextual relevante sobre el historial de entrenamiento, los indicadores fisiológicos y de recuperación disponibles, el sueño, la nutrición y los horarios diarios. Al vincularse con el Apple Watch, AEVIS puede utilizar los datos de salud y actividad disponibles sin necesidad de contar con el equipo de entrenamiento de Speediance. Para los usuarios de Gym Monster, también permite crear rutinas de entrenamiento personalizadas y enviarlas directamente al equipo.

Speediance llama a este modelo operativo el ciclo CARE: Colectar, Analizar, Recomendar y Ejecutar. El sistema recopila datos relevantes; lo analiza con IA; recomienda cursos, entrenamientos y planes basados en el contexto disponible; y pone esas recomendaciones en práctica a través de Gym Monster y el ecosistema más amplio de Speediance. Cada actividad completada puede aportar nueva información al siguiente ciclo.

Actualmente, AEVIS no controla la resistencia de Gym Monster de forma autónoma y una integración más profunda sigue estando en la hoja de ruta de la empresa. Sin embargo, la dirección es clara: la IA se está convirtiendo en la capa de inteligencia que conecta datos, decisiones y entrenamiento físico en todo el ecosistema Speediance.

Acerca de Speediance

Fundada en 2020, Speediance desarrolla sistemas de entrenamiento inteligente diseñados para hacer que el entrenamiento profesional sea más preciso, accesible y conectado. Su cartera de productos abarca resistencia digital, hardware de entrenamiento conectado, tecnología portátil de rendimiento, sensores fisiológicos y entrenamiento asistido por inteligencia artificial.

Sitio web: www.speediance.com

*Las capacidades de IA de Speediance y AEVIS proporcionan únicamente información y sugerencias generales sobre acondicionamiento físico y bienestar. No son dispositivos médicos ni están destinados a diagnosticar, curar, mitigar, tratar o prevenir ninguna enfermedad o afección médica.

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