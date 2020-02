COMUNICADO: S.Pellegrino anuncia el jurado de la Final Global de su concurso Young Chef 2020

Publicado 10/02/2020 8:01:54 CET

MILÁN, 10 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino ha anunciado a los siete miembros del jurados que juzgarán la Gran Final de su concurso Young Chef 2020, que tendrá lugar en Milán los días 8 al 9 de mayo de 2020.

S.Pellegrino Young Chef, una plataforma de talento constantemente comprometida que alimenta el futuro de la gastronomía, vio a 134 jóvenes chefs de todo el mundo participar en cocinas en vivo frente a jurados internacionales de los países participantes de doce regiones diferentes. Los doce finalistas cocinarán frente a los Siete Sabios, un estimado jurado compuesto por siete gigantes de la gastronomía global que, creyendo que la cultura y la ética detrás de un plato marcarán la diferencia para un chef en el futuro, juzgarán sus platos para encontrar el ganador final.

Los "Siete Sabios" son:

1. Mauro Colagreco, el chef italo-argentino que ha sido declarado número uno en The World's 50 Best Restaurants Awards 2019 con su restaurante Mirazur con tres estrellas Michelin en Menton, Francia. Trabaja para proporcionar la máxima calidad a través del uso de ingredientes locales, afirmando: "Como chefs, estamos obligados a centrarnos en la sostenibilidad y el futuro de nuestro planeta". 2. Andreas Caminada, un chef y empresario suizo que tiene tres estrellas Michelin en su restaurante SchlossSchauenstein. Su filosofía es mantenerse fiel a sus raíces, sólo utilizando ingredientes de temporada de los terrenos del castillo circundantes o productores locales seleccionados a mano. Recibió el Premio al Mejor Restaurante Sostenible del Mundo por su enfoque ambiental y social en SchlossSchauenstein en 2019. 3. Clare Smyth, la primera mujer chef británica en poseer y retener tres estrellas Michelin, nombrada la Mejor Chef Femenina del Mundo 2018 por World's 50 Best Restaurants. Los ingredientes que utiliza para su cocina británica son seleccionados después de una larga investigación entre agricultores locales y artesanos independientes y tienen un fuerte aspecto ético y sostenible. 4. Pim Techamuanvivit, es la chef ejecutiva de Nahm en Bangkok (una estrella Michelin desde 2017), y chef/propietaria de Kin Khao (una estrella Michelin desde 2015) y el recientemente inaugurado Nari en San Francisco. Comprometida con la sostenibilidad y la prevención de desperdicios alimentarios, apoya el futuro de la comida tailandesa trabajando en estrecha colaboración con productores artesanales locales, pescadores y agricultores para obtener ingredientes impecables para sus cocinas. 5. Enrico Bartolini es actualmente el chef italiano más premiado. En 2019 su restaurante, Enrico Bartolini - Mudec, recibió tres estrellas Michelin, marcando el regreso de un restaurante de tres estrellas en Milán, después de más de 25 años. Su filosofía es ser clásico contemporáneo, mezclando tradición con innovación y experimentación sin fin, para crear nuevos sabores repletos de recuerdos. 6. Manoella Buffara, una chef brasileña que estudió en Italia. Su restaurante Manu fue nombrado 'One to Watch' por Latin America's 50 Best en 2018, y para promover la sostenibilidad creó un modelo en el que la protección de la naturaleza es tarea de todos, utilizando jardines urbanos para unir a las comunidades compartiendo cultivos 7. Gavin Kaysen, propietario del Restaurante Spoon and Stable en Minneapolis, es un talentoso chef estadounidense y un emprendedor visionario. Creyendo que la tutoría sigue siendo muy relevante en la profesión gastronómica, Kaysen está firmemente comprometido en ayudar a la próxima generación de jóvenes culinarios a perfeccionar sus habilidades en la cocina. Es uno de los mentores fundadores de la organización sin ánimo de lucro Ment'or BKB Foundation (anteriormente Bocuse d'Or USA Foundation) y participó en el evento S.Pellegrino Young Chef 2018, como mentor del candidato ganador para el equipo de Estados Unidos.

Los miembros del jurado juzgarán a los finalistas en base a tres atributos clave (habilidades técnicas, creatividad y creencia personal), así como el potencial de los candidatos para crear un cambio positivo en la sociedad a través de la alimentación. El chef que muestre estos atributos con más éxito será coronado S.Pellegrino Young Chef 2020.

El viaje culinario de este año también acogerá un Foro de un día comisariado por Fine Dining Lovers - la voz líder online en la gastronomía de S.Pellegrino y Acqua Panna para los entusiastas de la comida en todo el mundo - que se dedicará a la sostenibilidad humana y alimentaria en la gastronomía. Los chefs jóvenes y de primer nivel se turnarán en el escenario para compartir su punto de vista y experiencia sobre la cultura de la cocina y las prácticas sostenibles: por nombrar uno para todos, el chef de renombre mundial Massimo Bottura impartirá una conferencia especial.

FineDiningLovers compartirá ideas sobre S. Pellegrino Young Chef 2020: siga la historia en www.finedininglovers.com [https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%...] y @finedininglovers socials.

Haga clic aquí para descubrir más sobre la emocionante búsqueda de talentos: https://www.sanpellegrinoyoungchef.com/en [https://www.sanpellegrinoyoungchef.com/en]

