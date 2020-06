COMUNICADO: La Spielwarenmesse eG encuesta a la industria y al comercio en todo el mundo sobre la crisis

- Impresiones actuales de visitantes y expositores

- Creación de nuevos modelos de trabajo y medidas de comunicación

NUREMBERG, Alemania, 22 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Cada año se encuentran en la Feria del Juguete de Núremberg unos 65.000 compradores y comerciantes especializados con 2.800 expositores. Para saber cómo gestionan la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias, la empresa organizadora de este evento líder del ramo, la Spielwarenmesse eG, ha realizado una encuesta representativa entre sus visitantes y expositores. 1.810 visitantes especializados de 42 países y 548 empresas de 48 países han participado en el seguimiento realizado esta primavera.

https://mma.prnewswire.com/media/1193744/Survey_Visitors_1.j... [https://mma.prnewswire.com/media/1193744/Survey_Visitors_1.j...]

Por parte de los visitantes, han rellenado el cuestionario responsables de diferentes formas de comercio. La mayoría de ellos dirigen tanto un negocio estacionario como una tienda online. Muchos de ellos han podido crear a este respecto nuevos canales de ventas para estar disponibles para sus clientes a pesar de la pandemia de Covid-19: En forma de tiendas online ya existentes (43,9%), tiendas online nuevas (9,1%), servicios de entrega a domicilio (22,8%), recogida en tienda (14,4%), iniciativas de comercios locales (7,1%) o con nuevas vías de comunicación con los clientes (18,3%). En los modos de comunicación se favorecieron el teléfono, correo electrónico, servicios de mensajes, medios sociales y publicidad online.

A pesar de los esfuerzos del comercio especializado, la crisis ha dejado también consecuencias negativas. Debido a la situación actual, el 45,6% de los propietarios de tiendas han tenido que anunciar ERTEs y despedir al 18,6% de sus empleados. Estos efectos de la crisis también se notan entre los fabricantes encuestados del ramo del juguete. Aquí, el 52,6% informa sobre expedientes ERTE, el 43,4% por ciento sobre trabajo desde casa y el 22,7% el despido de empleados. Al mismo tiempo, los fabricantes apoyan a los comerciantes, a los que suministran con plazos más prolongados de vencimiento de pagos, descuentos, en el desarrollo de tiendas en línea o por entrega directa al consumidor.

La puesta en práctica de estas medidas tan diversas ha producido aspectos positivos también en la crisis. Los fabricantes y comerciantes han creado sobre todo nuevas vías de comunicación con los clientes, puesto en práctica ofertas digitales con más rapidez de la prevista o introducidas por primera vez, han actualizado sus modelos de negocios y de jornadas de trabajo, han mejorado la gestión interna y fortalecido la conciencia de equipo. Por eso, los encuestados miran con optimismo relativo al ejercicio restante: el 25,8% de los comerciantes y el 32% de los fabricantes esperan una compensación de las caídas de facturación gracias a nuevos canales de ventas, el 49,7% y el 45,5% respectivamente confían en la recuperación de su negocio.

Ernst Kick, presidente del consejo de administración de la Spielwarenmesse eG, analiza la situación de la siguiente forma: "Los resultados reflejan la opinión actual en el ramo del juguete. La crisis supone para el comercio y la industria un desafío enorme, pero al mismo tiempo acelera la puesta en práctica de medidas nuevas orientadas al futuro."

Información para redacciones: Reproducción gratuita. Disponen de material de imágenes bajo www.spielwarenmesse-eg.de/media [https://spielwarenmesse.imageplant.de/qshare/media/quickshar...]. Por favor hágannos llegar un ejemplar de muestra después de la publicación.

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG es el organizador de ferias de muestras y ofertor de servicios de márketing para el ramo del juguete y otros mercados de bienes de consumo. La empresa de Núremberg organiza la feria líder en el mundo Spielwarenmesse(®) en Núremberg, así como Kids India en Mumbai y la feria Insights-X en Núremberg. La gama de prestaciones de la cooperativa abarca también actividades industriales y el Progama Internacional de la Feria Worldof Toys by Spielwarenmesse eG, que conduce a fabricantes con participaciones conjuntas a ferias especializadas en Asia y en Rusia. La Spielwarenmesse eG está presente en más de 90 países a través de representantes. Además, las empresas filiales Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. y la Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. son responsables para la República Popular China y para la India respectivamente. La cooperativa participa como socio mayoritario en la empresa de realización de ferias Grand Expo, que organiza la Feria Kids Russia en Moscú. La filial Die roten Reiter GmbH con sede en Núremberg trabaja como agencia de comunicación para la industria de bienes de consumo y de inversión. El perfil completo de la sociedad Spielwarenmesse eG está disponible en Internet bajo www.spielwarenmesse-eg.com [http://www.spielwarenmesse-eg.com/].

Photo -- https://mma.prnewswire.com/media/1193744/Survey_Visitors_1.j... [https://mma.prnewswire.com/media/1193744/Survey_Visitors_1.j...] Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1193742/Survey_Exhibitors_2... [https://mma.prnewswire.com/media/1193742/Survey_Exhibitors_2...] Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1193745/Survey_Visitors_3.j... [https://mma.prnewswire.com/media/1193745/Survey_Visitors_3.j...] Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1193743/Survey_Exhibitors_4... [https://mma.prnewswire.com/media/1193743/Survey_Exhibitors_4...] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1167105/Spielwarenmesse_eG_... [https://mma.prnewswire.com/media/1167105/Spielwarenmesse_eG_...]

https://mma.prnewswire.com/media/1193742/Survey_Exhibitors_2... [https://mma.prnewswire.com/media/1193742/Survey_Exhibitors_2...]

https://mma.prnewswire.com/media/1193745/Survey_Visitors_3.j... [https://mma.prnewswire.com/media/1193745/Survey_Visitors_3.j...]

https://mma.prnewswire.com/media/1193743/Survey_Exhibitors_4.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1193743/Survey_Exhibitors_4.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1167105/Spielwarenmesse_eG_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1167105/Spielwarenmesse_eG_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Scarlett Wisotzki, Press Officer, Spielwarenmesse eG,Phone: +49 911 99813-33, Mail: presse@spielwarenmesse.de

Sitio Web: http://www.spielwarenmesse-eg.com//