La Spielwarenmesse eG se hace cargo de los Dias Internacionales del Juego SPIEL en Essen y mantiene su orientación

- Se mantiene el carácter de la mayor feria mundial del sector para el consumidor final

- Dominique Metzler sigue como directora gerente

NUREMBERG, Alemania, 10 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- La Spielwarenmesse eG se ha hecho cargo el 1 de enero de 2022 del evento Días Internacionales del Juego SPIEL en Essen. De ese modo, el ofertor de ferias y servicios de Núremberg se presenta como nuevo propietario de la mayor feria para el público de juegos de mesa y sociedad. La feria SPIEL seguirá teniendo lugar en el recinto ferial de Essen y lo organizará desde Bonn la veterana directora gerente Dominique Metzler con su equipo de gran experiencia. Como director gerente adicional actuará Forian Hess, miembro del consejo de administración de la Spielwarenmesse eG.

La feria SPIEL tiene una historia de casi 40 años. Desde 1983, el evento se ha convertido de un pequeño encuentro de jugadores a ser hoy la mayor feria mundial para consumidores finales de juegos de mesa, naipes y de rol. En el recinto ferial de Essen se presentan tradicionalmente en otoño las novedades nacionales e internacionales de juegos a un amplio público. Cada año, unas 200.000 personas visitan el acto – con tendencia creciente.

„Para mí era importante conservar el perfil único de la SPIEL también en el futuro", dice Dominique Metzler, que en las pasadas décadas ha hecho crecer y ha establecido con éxito junto con Rosemarie Geu su empresa familiar. „Me alegro de haber encontrado en la Spielwarenmesse eG, con su experiencia en ferias líderes mundiales, un socio que continuará y seguirá desarrollando esta feria exitosa también en las próximas décadas conforme a mis ideas. Mi equipo y yo nos alegramos mucho de iniciar la cooperación."

La pandemja ha imipulsado enormemente la predilección por los juegos de mesa. En 2020, tan sólo el mercado alemán de juegos creció en un 21 por ciento. La tendencia también se puede ver en el segmento B2B de la Spielwarenmesse. La Internationale Spieleerfindermesse – Game Inventors Convention se integra en la Spielwarenmesse y se fortalece más el sector de los juegos. Los socios de Núremberg prometen una gestión igualmente respetuosa de los Días Internaciones de los Juegos SPIEL, pero como feria independiente que se mantiene en su formato original.

Como sociedad cooperativa, la Spielwarenmesse eG ya actúa „desde el ramo para el ramo". Muchas editoriales de juegos son empresas cooperativas. El portavoz Christian Ulrich subraya que „la Spielwarenmesse y los Días Internacionales de los Juegos representan dos modelos totalmente diferentes, pero se solapan mucho temáticamente y de ese modo crean sinergias. Con la SPIEL ampliamos nuestras responsabilidades en el sector de los juegos sin cambiar el carácter típico de la feria." La continuación está asegurada – y de ese modo los visitantes de Essen podrán tembién en el futuro probar juegos y jugar cuanto deseen.

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG es el organizador de ferias de muestras y ofertor de servicios de márketing para el ramo del juguete y otros mercados de bienes de consumo. La empresa de Núremberg organiza la feria líder en el mundo Spielwarenmesse®en Núremberg, así como Kids Indiaen Mumbai y la feria Insights-X en Núremberg. La gama de prestaciones de la cooperativa abarca también actividades industriales y el Progama Internacional de la Feria Worldof Toys by Spielwarenmesse eG, que conduce a fabricantes con participaciones conjuntas a ferias especializadas en Asia, Rusia y EE.UU. La Spielwarenmesse eG está presente en más de 90 países a través de representantes. Además, las empresas filiales Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. y la Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. son responsables para la República Popular China y para la India respectivamente. La cooperativa participa como socio mayoritario en la empresa de realización de ferias Grand Expo, que organiza la Feria Kids Russiaen Moscú. La filial Die roten Reiter GmbH con sede en Núremberg trabaja como agencia de comunicación para la industria de bienes de consumo y de inversión. El perfil completo de la sociedad Spielwarenmesse eG está disponible en Internet bajo www.spielwarenmesse-eg.com

SPIEL

La SPIEL se inauguró en 1983 como encuentro de lectores de una revista especializada en juegos de Bonn con doce expositores exclusivos y bajo el título „Deutsche Spieletage" en la Universidad Popular de Essen. En 1984, el acto ya tuvo 15.000 visitantes y se mudó el año siguiente al recinto ferial de Essen. La SPIEL se convirtió rápidamente en la mayor feria del mundo para el púbico de juegos de mesa, naipes y de rol. Editoriales de juegos de todo el mundo presentan aquí las últimas tendencias y desarrollos por primera vez al público y les dan a los visitantes la posibilidad de probar sus novedades en el sitio y de comprarlas. En el marco de la SPIEL se entrega cada año el premio del público „Deutscher SpielePreis" (Premio Alemán a los Juegos) y el „innoSPIEL" para una idea de juego especialmente innovadora.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1722197/Spielwarenmesse.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1722196/SPIEL_2022_Logo.jpg