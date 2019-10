COMUNICADO: La Spielwarenmesse revela las tendencias para 2020

Publicado 22/10/2019 17:13:08 CET

- Toys for Future, Digital goes Physical, Be you!

- TrendGallery sigue siendo un eje importante

NUREMBERG, Alemania, 22 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- El TrendCommittee internacional de Spielwarenmesse ha identificado tres fuertes tendencias para 2020: "Toys for Future", "Digital goes Physical" y "Be you!". Pueden verse y probarse en la Spielwarenmesse abrirá para el comercio profesional del 29 de enero al 2 de febrero de 2020 y que mostrará más de un millón de productos. Dentro de un área aproximada de 1000 m2, la TrendGallery en el Hall 3A es el centro para mostrarlas innovaciones. En las Trend Islands se incluyen productos que reflejan las tendencias, dando a los visitantes de la feria la oportunidad de explorar y ponerlos a prueba.

Toys for Future - Sostenibilidad en juego

El actual movimiento Fridays for Future destaca cómo el cambio climático nos afecta a todos. La industria de los juguetes tiene una tendencia a afrontar los actuales problemas y refleja el mundo a una escala más reducida. Los productos que son importantesdentro de esta tendencia tienen un firme enfoque en la protección y sostenibilidad del clima. No solo promueven una conducta respetuosa con el medio ambiente y elevan la concienciación a través del juego, sino que también incluyen juguetes con aspectos sostenibles como los materiales ecológicos, o artículos fabricados con materiales reciclados.

Digital goes physical - Las cifras virtuales "pasan a ser reales"

Los personajes de juegos de ordenador conocidos y e-sports se están convirtiendo personajes de licencia populares. Los canales de YouTube, aplicaciones y servicios de mensajería, asímismo, ofrecen un considerable potencial. Los usuarios operan dentro de mundos digitales y se identifican con el contenido ficticio. En "Digital goes Physical", los personajes digitales entran en el mundo de los juguetes convencionales. Los homólogos físicos de los personajes se convierten en una extensión de la realidad virtual, abriendo la puerta a nuevas experiencias a través del juego.

Be You! - Juegos para todos

El mundo es colorido y diverso. El juego conecta a todos independientemente del origen, religión o aspecto. Este es el principio fundamental de esta tendencia que reúne dos objetivos: ayudar a las personas con necesidades especiales y promover la tolerancia, inclusión y diversidad. Las personas con discapacidades o enfermedades, como la demencia o el Parkinson, tienen requisitos táctiles muy distintos en cuanto a juguetes y juegos. Los productos dentro de esta temática estimulan sus mentes y destrezas motoras mientras crean experiencias compartidas.

Tendencias, innovaciones y conocimiento

La TrendGallery en el Hall 3A es sinónimo de productos de tendencia, nuevas ideas, expositores innovadores y transferencia de conocimiento. La Trend Islands permite a los visitantes comerciales echar un vistazo de cerca a los productos que reflejan las tendencias y que pueden pruebar por sí mismos. Además, las muchas pantallas arrojan luz sobre las innovaciones en todos los grupos de productos. La TrendGuide, que está disponible en TrendGallery, contiene información bien presentada sobre los productos de tendencia e innovaciones. Los expertos del Toy Business Forum realizan ponencias diarias sobre las últimas tendencias y sobre temas y retos que afronta el comercio, ahora y en el futuro.

La información sobre las tendencias para 2020 puede consultarse en www.spielwarenmesse.de/en/trends [http://www.spielwarenmesse.de/en/trends]. Imágenes disponibles en www.spielwarenmesse.de/media [http://www.spielwarenmesse.de/media].

Spielwarenmesse(®)

Spielwarenmesse(®), la principal feria internacional de juguetes, hobbies y ocio, se organiza por el proveedor de servicios de feria y marketing Spielwarenmesse eG. La feria comercial crea una completa plataforma de comunicación y pedidos para 2.900 fabricantes nacionales e internacionales. La presentación de nuevos productos y la amplia visión de la industria ofrecen un valioso fondo de información para una orientación de mercado anual para 67.000 compradores y comerciantes de juguetes de 130 naciones. Spielwarenmesse(®) también ha sido una marca denominativa protegida en Alemania desde 2013.

Fechas de la feria: Spielwarenmesse(®), de miércoles a domingo, del 29 de enero al 2 de febrero de 2020

