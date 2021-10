Spin Master crea Spin Master Ventures para acelerar el crecimiento en las áreas estratégicas clave (1)

- Las inversiones avanzarán la estrategia de la compañía y ayudarán a las empresas de nueva creación y empresarios en el espacio del entretenimiento para niños

TORONTO, 19 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Spin Master Corp. ("Spin Master" o "la compañía") anunció hoy la creación de Spin Master Ventures ("SMV"). El enfoque de SMV es acelerar el crecimiento en cada uno de los tres centros creativos de la Compañía que comprenden juguetes, entretenimiento y juegos digitales, por medio de inversiones minoritarias estratégicas. El mandato de inversión de SMV se va a centrar en las tendencias a medio y largo plazo, incluidas tecnologías emergentes, servicios pioneros y otras áreas en las que la oferta de Spin Master se puede fortalecer.

"Siempre nos hemos mantenido fieles a nuestro ADN empresarial basado en la innovación, la apertura a las ideas, las asociaciones y la superación de los límites", destacó Ronnen Harary, cofundador y presidente de la junta de Spin Master. "El ritmo de la innovación dentro de las industrias de juguetes, entretenimiento y juegos digitales se está acelerando rápidamente y al invertir con una visión a largo plazo en empresas líderes con ideas prometedoras, podemos hacer crecer nuestro acceso de cara a las ideas y conceptos que pueden cambiar las reglas del juego. Spin Master Ventures nos convertirá en el socio preferido de los emprendedores que buscan capital para iniciar y hacer crecer un negocio en el espacio de los niños y complementará nuestra estrategia de adquisición y reforzará nuestra línea de desarrollo de productos".

SMV estará dirigido por veteranos experimentados de la industria, con un enfoque profundo por centro creativo. Spin Master asignará inicialmente 100 millones de dólares a SMV, financiado con recursos internos existentes. La estrategia de SMV comprenderá inversiones minoritarias e incluirá empresas en etapa inicial, con inversiones en nuevos equipos e ideas que son novedosos, además de proporcionar capital de crecimiento a las empresas emergentes que han demostrado un ajuste de producto y mercado. El enfoque geográfico de SMV será global, pero inicialmente se centrará en Norteamérica y Europa.

Con el objetivo de poner en marcha la iniciativa, SMV ha realizado inversiones minoritarias en dos empresas alineadas con los planes de crecimiento de Spin Master dentro del centro creativo de Digital Games. Nørdlight, una empresa de desarrollo de juegos móviles con sede en Estocolmo, está compuesta por un equipo de cinco personas con más de 50 años de experiencia dentro de la industria de los juegos móviles. El equipo de Nørdlight ha entregado algunos de los juegos digitales móviles de mayor recaudación de la historia, incluido el manejo del equipo prototipo en King.com y el liderazgo en tecnología y arte para títulos destinados a los juegos digitales, incluido Candy Crush Saga. Nørdlight ayudará a acelerar la estrategia de Spin Master de cara a monetizar su propiedad intelectual dentro del espacio de los juegos digitales.

La segunda inversión es en Hoot Reading, un servicio de tutoría en línea que brinda a los niños lecciones de lectura en directo, 1:1, con maestros experimentados. El servicio basado en la investigación conecta a los niños con maestros reales del aula para mejorar sus habilidades de lectura a través de una plataforma de chat de video que permite la colaboración en pantalla en tiempo real entre el niño y el profesor. La compañía cuenta con sede central en Canadá y tiene profesores y estudiantes en toda Norteamérica. Utilizando lecciones personalizadas e interesantes y una biblioteca cuidadosamente seleccionada de más de 2000 textos de alta calidad, Hoot Reading tiene como objetivo ayudar a tantos niños como sea posible a convertirse no solamente en unos lectores competentes, sino también en excelentes lectores.

"La creación de Spin Master Ventures permite a Spin Master trabajar con empresas y equipos extraordinarios, proporcionándoles capital y acceso a nuestro profundo conocimiento y experiencia para impulsar sus ideas y negocios", añadió Anton Rabie, cofundador y director de Spin Master. "Spin Master Ventures tiene como objetivo convertirse en el generador de asociaciones definitivo, una herramienta para hacer crecer las redes, el conocimiento y las relaciones de la empresa. Al asociarnos con estos empresarios, podemos reforzar nuestra posición de liderazgo dentro de la industria del entretenimiento infantil".

