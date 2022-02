Spire Solar Iberia se sitúa entre los primeros laboratorios capaces de medir módulos fotovoltaicos grandes

El laboratorio valenciano de Spire Solar Iberia cuenta con un simulador solar XL de última generación A+A+A+, que permite verificar con alta precisión la potencia máxima de módulos fotovoltaicos de cualquier tamaño e identificar los que son de bajo rendimiento. El último informe "International Technology Roadmap for Photovoltaics (ITRPV)", publicado anualmente por el VDMA, prevé que la cuota de mercado de módulos de gran tamaño (con células de 182mm y 210mm) aumente hasta casi un 50% para 2023

El laboratorio de Spire Solar Iberia pone en marcha su nuevo simulador solar XL, capaz de comprobar la potencia máxima de módulos fotovoltaicos de gran tamaño y alta potencia. Esto permite a cualquier empresa interesada en asegurar el máximo rendimiento de sus proyectos fotovoltaicos a largo plazo, identificar los módulos de baja potencia, minimizando así riesgos de underperformance que puedan poner en peligro la rentabilidad de toda la planta. Spire Solar Iberia consolida, así, su presencia en España como laboratorio líder de análisis y control de calidad de módulos fotovoltaicos.



La fulminante entrada en el sector de módulos fotovoltaicos grandes ha presentado un reto, para el cual la mayoría de las empresas no estaban preparadas: actualmente, un alto porcentaje de simuladores solares son de menor tamaño y no son capaces de comprobar la potencia máxima de módulos grandes con la calidad y estabilidad exigidas sobre toda la superficie. Sin embargo, la precisión de las mediciones es extremadamente importante para asegurar que el usuario final recibe módulos con la potencia contratada.



Anticipando la tendencia al alza de módulos de gran tamaño y en respuesta a esta necesidad de mediciones de alta precisión, la empresa tecnológica holandesa Eternalsun Spire, del que Spire Solar Iberia es parte, lanzó a comienzos de 2020 el primer simulador solar XL capaz de medir módulos con dimensiones hasta 2,60m x 1,40m.



Spire Solar Iberia fue inaugurado a principios de 2021, en uno de los puertos más estratégicos de Europa para la entrada de módulos provenientes de Asia: el puerto de Valencia. Ahora es uno de los primeros laboratorios en España preparado para realizar comprobaciones de máxima precisión de la potencia máxima (Pmax) de módulos fotovoltaicos de gran tamaño.



Módulos con células de 182mm y 210mm alcanzarán una cuota de mercado de casi 50%



El informe anual "International Technology Roadmap for Photovoltaics (ITRPV)" de VDMA, publicado en 2021, prevé en los próximos seis años la desaparición de los módulos con células de 156,75mm y 158,75mm, y una caída drástica de cuota de mercado de módulos con células de 166mm. Según VDMA, serán reemplazados por módulos con células de 182mm y 210mm, que representarán, desde 2023, una cuota de mercado cercana al 50%.



Acerca de Eternalsun Spire



Eternalsun Spire es uno de los fabricantes líder de equipos de medición para módulos fotovoltaicos. Cuenta con una base de clientes global, entre ellos, el Instituto Fraunhofer o el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL), del Departamento de Energía de EE.UU.



Acerca de Spire Solar Iberia



Spire Solar Iberia es uno de los laboratorios de ensayos de módulos fotovoltaicos referente en España. Se dedica a la comprobación de calidad de módulos, para maximizar la rentabilidad, bajar el LCOE y aumentar su seguridad operativa de plantas fotovoltaicas a largo plazo. Opera principalmente con clientes de España y Portugal. El laboratorio está dotado de equipos de tecnología punta para realizar ensayos con la máxima precisión, acorde a las normas IEC y de todas las tecnologías y dimensiones que se usan actualmente en el mercado.







