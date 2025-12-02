Spiro amplía su presencia creativa global con la adquisición estratégica de 2Heads

Spiro is a strategically-led, creatively-driven, leading global experiential agency. - SPIRO/PR NEWSWIRE

Esta integración combina innovación creativa, experiencia y escala global para ofrecer soluciones experienciales de próxima generación para marcas de todo el mundo.

LAS VEGAS y LONDRES, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Spiro, la agencia experiencial global de GES, anunció hoy la adquisición de 2Heads, una agencia creativa con sede en Londres reconocida por sus experiencias de marca innovadoras en América del Norte y Europa.

Esta adquisición fortalece la presencia global de Spiro y amplía sus capacidades creativas en los mercados del Reino Unido y Europa. Juntos, Spiro y 2Heads ofrecerán soluciones experienciales mejoradas a sus clientes, con un compromiso compartido con la innovación, la excelencia en el diseño y una narrativa impactante.

Derek Linde, consejero delegado de GES, indicó: "La adquisición de 2Heads refleja nuestro compromiso continuo con la expansión de nuestras capacidades globales de experiencia a través de Spiro. Al combinar la excelencia creativa de 2Heads con la infraestructura estratégica de creatividad, alcance y entrega de Spiro, estamos creando un ecosistema más integral y conectado, que acelera el crecimiento de nuestros clientes y fortalece nuestro liderazgo en el sector de la experiencia".

Fundada en Londres, con sedes en Los Ángeles y Montreal, 2Heads ha desarrollado una cartera diversificada en los sectores aeroespacial, tecnológico, de servicios financieros y de consumo. La agencia es conocida por sus experiencias inmersivas en eventos, su narrativa centrada en el diseño y sus activaciones estratégicas de marca.

"2Heads comparte nuestra creencia en el poder de la creatividad y la innovación para conectar marcas y personas", explicó Jeff Stelmach, presidente global de Spiro. "Juntos, nos basaremos en esa visión compartida explorando nuevas maneras de ofrecer experiencias creativas estratégicas e impactantes, garantizando al mismo tiempo la continuidad de los clientes y equipos que hacen de ambas agencias algo excepcional. Esta combinación amplía nuestra presencia global y brinda a los clientes de 2Heads acceso a la escala mundial de Spiro, lo que nos permite ofrecer experiencias extraordinarias dondequiera que se encuentre su público".

"Durante más de cuatro décadas, 2Heads ha impulsado el poder de la creatividad y la innovación para enriquecer la experiencia de marca y transformar la forma en que las marcas reconocidas conectan con las personas", afirmó Paul Godwin, director general de 2Heads. "Unirnos a Spiro nos permite ampliar esa visión a escala global, ampliando las posibilidades para nuestros clientes, sin perder la fidelidad a la artesanía, la cultura y la colaboración que nos definen".

Con esta adquisición, Spiro continúa expandiendo su presencia global, integrando excelencia creativa, innovación digital y visión estratégica para ofrecer experiencias de marca transformadoras a clientes de todo el mundo. Spiro opera como la agencia experiencial global dentro de GES, proveedor líder mundial de servicios de marketing experiencial y ferias para profesionales del marketing de marcas y organizadores de eventos.

Acerca de SpiroSpiro (sp-eye-roh) es una agencia global de experiencias, estratégicamente liderada y con un enfoque creativo, que define el modelo de cómo las marcas conectan y crecen. Al impulsar la Gravedad de Marca (Brand Gravity), la conexión emocional y conductual basada en datos entre las marcas y sus audiencias, Spiro convierte las marcas en experiencias. Conectada globalmente y con la confianza de algunas de las marcas más influyentes del mundo, Spiro crea la atracción que hace que los clientes regresen. Spiro forma parte de GES, proveedor líder mundial de servicios de marketing experiencial y exposiciones para profesionales del marketing de marcas y organizadores de eventos.

www.spiro.com | www.ges.com

Acerca de 2Heads2Heads es una agencia experiencial galardonada que conecta a personas y marcas a través de momentos inolvidables. Sus activaciones de marca inmersivas, emocionantes y cautivadoras se basan en la visión humana, la creatividad, la innovación y los resultados. Desde presentaciones de gala hasta innovadoras activaciones tecnológicas, desde diseños ingeniosos hasta contenido innovador, el equipo de 2Heads, compuesto por estrategas, creativos, desarrolladores, inventores, logistas, productores y tecnólogos, trabaja en conjunto para ayudar a las mejores marcas del mundo a conectar con sus clientes de forma más eficaz.

www.2heads.com

