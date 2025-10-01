SPOT PARTIES, la marca que revoluciona la escena electrónica en España

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva temporada arranca este sábado 4 de octubre en la icónica sala de Madrid 'Lula Club'

La escena electrónica española ha encontrado en Spot Parties una de sus propuestas más vibrantes y con mayor proyección de futuro. Lo que comenzó como la visión de tres emprendedores de España y Venezuela, se ha consolidado en apenas tres años como una de las experiencias más sólidas y demandadas del circuito nacional. Con una producción a cargo de la empresa creativa 21 Ways Media, Spot Parties ha sabido combinar talento internacional, valores de comunidad y un firme compromiso con la diversidad, convirtiéndose en mucho más que una fiesta.



Spot Parties es una marca con identidad propia que ya ha superado los 15.000 asistentes en sus 17 eventos celebrados en ciudades como Madrid, Barcelona y Mallorca, colgando el cartel de "sold out" en emblemáticas salas como LAB, The Bassement, Teatro Magno, Selva Mallorca o Atlantic Club Barcelona. Con aforos que oscilan entre 700 y 1.200 personas, el proyecto ha demostrado que la electrónica también puede ser un espacio inclusivo, donde el público se reconoce en la diferencia y se une para celebrar la música con respeto, civismo y pasión.



El secreto de su éxito radica en su cuidada selección artística —con nombres como Nicole Moudaber, Rossi, Tini Gessler, Miguelle & Tons o De la Swing— y en una producción técnica impecable, ideada por 21 Ways Media, que apuesta por la sencillez visual y la innovación sensorial para crear experiencias inmersivas únicas. A esto se suma el impulso decidido al talento local y emergente de BEJA o FITA, otro de los pilares que define a Spot como marca comprometida con el presente y futuro de la electrónica nacional.



'El lugar donde estar' no es solo un eslogan. Es una declaración de intenciones. Spot Parties se ha convertido en un punto de encuentro donde lo importante no es solo quién está en el escenario, sino quiénes están en la pista: una comunidad diversa, responsable y entregada, que convierte cada cita en una celebración colectiva del ritmo y la conexión humana.



La nueva temporada arranca este sábado 4 de octubre en Lula Club, la sala icónica de Madrid situada en calle Gran Vía número 54, con un evento de apertura cuyas entradas ya están agotadas, señal de que el fenómeno Spot sigue creciendo y evolucionando. Lejos de repetir fórmulas, la marca prepara de cara a un futuro una serie de eventos más íntimos y de carácter cultural y gastronómico, dando un enfoque renovado a la marca, como homenaje a quienes han acompañado el proyecto desde sus inicios. El 2026 ya está en la mente de sus fundadores, pero por ahora, lo importante es celebrar el presente con quienes lo han hecho posible.



'Spot Parties no es solo electrónica. Es comunidad, es respeto, es futuro'.



