- SprintRay adquiere la cartera de productos dentales de EnvisionTEC, ampliando el compromiso con la impresión 3D en odontología

LOS ANGELES, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- SprintRay, líder mundial en impresión 3D dental, anunció hoy la adquisición de la cartera de productos dentales de EnvisionTEC/ETEC (antes parte de Desktop Health), incluyendo su catálogo global de patentes, marcas registradas y demás propiedad intelectual relacionada con sus materiales dentales y tecnologías de impresión 3D. Esta estrategia subraya el firme compromiso de SprintRay con la odontología y refuerza su compromiso de proporcionar a los profesionales de la odontología hardware avanzado y fiable, así como resinas que cumplen con las normativas.

Con EnvisionTEC, SprintRay logra una cartera de tecnologías de una de las empresas pioneras en la impresión 3D en odontología. Durante más de 20 años, EnvisionTEC ha desarrollado más de 200 patentes que abarcan hardware y materiales de impresión 3D, a la vez que ha consolidado una sólida cartera de clientes en laboratorios y clínicas dentales de todo el mundo. Su cartera incluye plataformas como la tecnología cDLM (fabricación digital continua por luz) patentada en Envision One, y bajo la marca Desktop Health, ampliada a la línea de impresoras Einstein DLP, y materiales como Flexcera, una resina nanocerámica híbrida para la impresión 3D de prótesis dentales, con autorización FDA 510(k) Clase II, marca CE y certificación MDR Clase I. Con esta transacción, SprintRay integra un importante conjunto de propiedad intelectual, tecnologías probadas y una sólida cartera de clientes para fortalecer su oferta en aplicaciones tanto de laboratorio como de consultorio.

"La adquisición de la cartera dental de EnvisionTEC por parte de SprintRay garantiza que nuestros clientes actuales sigan contando con las herramientas y el soporte que necesitan, a la vez que expande nuestro liderazgo tanto en consultorios como en laboratorios dentales", afirmó Amir Mansouri, PhD, cofundador y consejero delegado de SprintRay. "Nuestra misión de transformar la odontología mediante la impresión 3D accesible y confiable no ha flaqueado. Esta adquisición refuerza ese compromiso".

Las iniciativas clave tras la adquisición de la cartera dental de EnvisionTEC por parte de SprintRay incluyen:

Soporte al cliente dedicado: soporte técnico continuo para clientes de EnvisionTEC/Desktop Health, lo que garantiza que las prácticas puedan funcionar sin interrupciones.

producción continua de resinas EnvisionTEC y Desktop Health, incluida Flexcera, lo que garantiza flujos de trabajo ininterrumpidos. Validación multiplataforma: SprintRay pretende validar resinas EnvisionTEC/Desktop Health seleccionadas en su plataforma y evaluará la compatibilidad de las resinas SprintRay en las impresoras EnvisionTEC/Desktop Health.

SprintRay pretende validar resinas EnvisionTEC/Desktop Health seleccionadas en su plataforma y evaluará la compatibilidad de las resinas SprintRay en las impresoras EnvisionTEC/Desktop Health. Liderazgo en laboratorios dentales: la cartera ampliada de SprintRay, mejorada con las tecnologías y materiales enfocados en el laboratorio de EnvisionTEC, posiciona a la empresa para impulsar la innovación y establecer nuevos estándares en la impresión 3D en laboratorios dentales.

Acerca de SprintRay SprintRay es una empresa tecnológica dedicada a impulsar la odontología mediante soluciones innovadoras y fáciles de usar. Su cartera abarca impresoras 3D, sistemas de posprocesamiento, software de diseño con IA y materiales innovadores que optimizan la eficiencia en la consulta, amplían las capacidades del laboratorio y ofrecen atención al paciente altamente personalizada a gran escala. Con un enfoque en la innovación, la fiabilidad y los resultados clínicos, SprintRay está dando forma al futuro de la odontología.

SprintRay, la empresa de impresión 3D para odontología

Para más información, visite www.sprintray.com.

Los clientes de EnvisionTEC/Desktop Health que tengan preguntas o necesiten soporte pueden contactarnos directamente en etecsupport@sprintray.com. El seguimiento tardará entre 5 y 7 días hábiles.

Contacto de prensa:press@sprintray.com

