SRK logra la histórica certificación Net Zero en el sector global de diamantes

-SRK acelera nuevo estándar de sostenibilidad: se convierte en el primero en lograr la histórica certificación Net Zero en el sector global de diamantes

La marca india de diamantes celebra el logro de sus primeras instalaciones con certificación Net Zero seis años antes de lo previsto

SURAT, India, 8 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- La empresa de artesanía de diamantes naturales de renombre mundial Shree Ramkrishna Exports Pvt. Ltd. (SRK) anunció hoy un logro pionero hacia la eliminación de emisiones. Inicialmente programado para alcanzar el cero neto en sus dos instalaciones de fabricación emblemáticas, SRK House y SRK Empire, en 2030, SRK unió fuerzas con Global Network for Zero (GNFZ) para acelerar su objetivo hasta 2024, convirtiéndose en el primero en el mundo en lograr la histórica certificación de construcción neta cero.

SRK House y SRK Empire, que ya son dos de los edificios con certificación LEED de mayor rendimiento del mundo, han sido durante mucho tiempo el brillante ejemplo del compromiso de la marca para reducir de manera proactiva su huella de carbono. Y hoy, después de asociarse con GNFZ, un revolucionario organismo de certificación net zero fundado por el ex presidente y consejero delegado del U.S. Green Building Council, Mahesh Ramanujam, SRK ha acelerado con éxito la certificación net zero de ambos edificios más de seis años antes de lo previsto.

"En 2015, el mundo esbozó sus ambiciosos objetivos del Acuerdo de París. Pero estos cronogramas rigurosos y puntos de referencia provisionales se basan en datos que nuestro mundo en calentamiento ya ha superado. Nuestra asociación con GNFZ nos presenta una oportunidad para predicar con el ejemplo, acelerar la descarbonización del sector de diamantes y compartir nuestras mejores prácticas con colegas que buscan cero emisiones netas en todo el mundo", dijo el custodio de la marca SRK, Shreyans Dholakia.

Las estrategias que SRK empleó en sus instalaciones para certificar incluyen la instalación de una planta de energía solar externa de 6 MW para mitigar sus emisiones de Alcance 1 y 2 y, para el Alcance 3, convertir todos los automóviles propiedad de SRK en eléctricos, instalar estaciones de carga de vehículos eléctricos con energía solar, creando una aplicación para rastrear los modos y prácticas de viaje diario de los empleados y plantando árboles en un área de terreno de 200 acres.

La certificación de SRK reafirma su compromiso duradero de buscar y sostener un futuro con cero emisiones. El trabajo pionero de descarbonización de SRK es una señal para el sector mundial de los diamantes y la comunidad empresarial en general de que, como cita GNFZ en su misión, ahora es el momento de poner el "cero neto al alcance" de todos. El equipo de GNFZ monitoreará continuamente los datos de la compañía, verificará sus logros netos cero y se asegurará de que traza un camino perpetuo para mantener un desempeño de cero emisiones de clase mundial.

Acerca de Shree Ramkrishna Exports

Fundada por Shri Govind Dholakia, también conocido como Govindkaka, SRK es uno de los conglomerados de fabricación y exportación de diamantes líderes en el mundo. Valorada en casi 1.800 millones de dólares, SRK emplea a más de 6.000 personas y ha desempeñado un papel fundamental en la transformación de la contribución de la India a la economía global durante las últimas seis décadas. SRK, una organización impulsada por un propósito y comprometida con lo que llama confianza, transparencia y tenacidad "PURAS", lidera la industria de las gemas y la joyería para dar prioridad las prácticas sostenibles, el cumplimiento y arrojar luz sobre los urgentes y necesarios esfuerzos de aceleración para una India con cero emisiones y más allá de. SRK es reconocida como la empresa que más cumple con las normas de la industria con el mayor número de certificaciones ISO, de sistemas y procesos. Además, casi el 4,5 % de las ganancias de SRK se contribuyen a diversas iniciativas filantrópicas y de bienestar comunitario. Arraigada en la búsqueda permanente de oportunidades equitativas, movilidad ascendente y estándares de vida universales de Govindkaka, la entidad pionera en diamantes tiene la dedicación de garantizar que la sostenibilidad y el bienestar humano sigan siendo las piedras angulares de su creciente imperio para siempre.

