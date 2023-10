SSENSE celebra 20 años con el lanzamiento de SSENSE XX

(Información remitida por la empresa firmante)

MONTREAL, 5 de octubre de 2023/PRNewswire/ -- SSENSE, la plataforma tecnológica global para la moda y EVERYTHING ELSE™, celebra su 20 aniversario con el lanzamiento de SSENSE XX, una serie de proyectos exclusivos que conectan cultura, comunidad y comercio. SSENSE XX pone el foco en amigos y colaboradores -pasados, presentes y futuros- que han desempeñado un papel formativo en la historia de la marca SSENSE.

"Mientras que muchas marcas tradicionales aprovechan un aniversario para hacer retrospectiva, nosotros utilizamos SSENSE XX para mirar hacia adelante, creando algo nuevo y especial junto a nuestra red de creativos que han desempeñado un papel influyente en la formación de lo que somos hoy en día", explicó Daniel Habashi, responsable de clientes de SSENSE. "A través de SSENSE XX, seguimos impulsando la conversación en torno a la moda, la comunidad y la cultura a través de productos, contenidos y experiencias".

LANZAMIENTOS EXCLUSIVOS

SSENSE lanzará 20 lanzamientos de edición limitada diseñados en colaboración con 20 creativos emergentes y consagrados. Cada uno de ellos estará disponible en el micrositio interactivo SSENSE XX y se lanzará entre el 11 de octubre y el 7 de noviembre, mostrando productos que se pueden comprar junto con piezas de contenido digital únicas creadas conjuntamente que mejoran la experiencia del usuario. Entre los creadores se encuentran: 032c, Acne Studios, AMIRI, Curves by Sean Brown, ERL, Jil Sander, KNWLS, LỰU ĐẠN, Marine Serre, Martine Rose, New Balance, NIKO JUNE, Rick Owens, Salomon, S.R. STUDIO. LA. CA., The Elder Statesman, The North Face, Thom Browne, Wales Bonner e Y/Project.

ACTIVACIÓN DE LA VENTA AL POR MENOR

Una manifestación física de SSENSE XX se vivirá en SSENSE MONTRÉAL, la tienda insignia de la marca situada en el 418 de la calle St. Sulpice, en el Puerto Viejo de Montreal. Del 11 al 25 de octubre, las instalaciones de la tienda en las que se expondrán los lanzamientos exclusivos coincidirán con una pantalla interactiva que envolverá toda la fachada de cinco plantas, creando un lienzo dinámico de contenido proyectado.

MERCHANDISING EDICIÓN LIMITADA

Los productos exclusivos de SSENSE XX estarán disponibles en cantidades limitadas a partir del 23 de octubre en ssense.com y en la aplicación móvil de SSENSE.

Esté atento a los productos y contenidos exclusivos que se publicarán en xx.ssense.com y en Instagram.

ACERCA DE SSENSE:

SSENSE (pronunciado [es-uhns]) es una plataforma tecnológica global que opera en la intersección de la cultura, la comunidad y el comercio. Con sede en Montreal, cuenta con una mezcla de marcas de lujo establecidas y emergentes de moda femenina, masculina, infantil y Everything ElseTM. SSENSE ha sido aclamada por la crítica como motor del comercio electrónico y productora de contenidos culturales, generando una media de 100 millones de visitas mensuales. Aproximadamente el 80% de su audiencia tiene entre 18 y 40 años. Es una empresa privada que ha logrado un crecimiento anual de dos dígitos y una rentabilidad elevada desde su creación.

