St. Louis CITY SC presenta "la equipación de Tina Turner"

La primera colaboración de adidas con una artista musical femenina en una equipación de fútbol rinde homenaje a las raíces de Tina Turner en St. Louis a través de la música, la moda y la comunidad

ST. LOUIS, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- En homenaje a una de las artistas femeninas más emblemáticas de todos los tiempos, St. Louis CITY SC presentó el Kit de Tina Turner, una colaboración histórica con adidas que rinde homenaje a la Reina del Rock 'n' Roll y sus profundos vínculos con St. Louis.

El homenaje del equipo de la MLS a Tina Turner marca la primera colaboración de adidas con una artista musical femenina en una equipación de fútbol e incluye diversos eventos culturales para celebrar su impacto en St. Louis, incluyendo un concierto con la Orquesta Sinfónica de St. Louis (SLSO), una tienda temporal dedicada a Tina y una iniciativa de educación comunitaria con temática musical para jóvenes y adultos jóvenes.

Nacida como Anna Mae Bullock, Tina Turner se mudó a St. Louis a los 16 años, donde encontró su voz actuando en clubes de toda la región antes de convertirse en una figura global, redefiniendo el rendimiento, el estilo y el poder femenino a su manera. Su historia de reinvención y resiliencia refleja el espíritu de la ciudad que la moldeó.

Inspirada en la electrizante presencia escénica de Turner, la equipación de Tina Turner brilla en dorado, reflejando el movimiento de su glamoroso atuendo y la energía de sus presentaciones en vivo. Su silueta aparece en dorado metalizado en la etiqueta de autenticación de la equipación, mientras que su firma, en rojo CITY, hace un guiño a su icónico lápiz labial y uñas.

Acentuados en negro, se encuentran los nombres de Purina, socio fundador y patrocinador frontal de la camiseta, BJC Healthcare, socio fundador, en una manga, y un parche de la MLS y Apple TV en la otra. Diseñada en colaboración con adidas y BMG, custodios de los derechos musicales y de imagen de Turner, la equipación servirá como camiseta secundaria de CITY SC para las temporadas 2026 y 2027 de la Major League Soccer.

"Tina Turner no solo revolucionó la música, sino que también impactó la cultura durante décadas y continúa permeando en ella hoy", declaró Carolyn Kindle, consejera delegada de St. Louis CITY SC. "Es un gran honor celebrar su influencia y su legado. St. Louis ha sido durante mucho tiempo el hogar de muchos artistas que han forjado la historia de la música, y Tina encabeza esa lista".

CELEBRANDO LA MÚSICA DE TINA

El kit de Tina Turner encabeza una celebración por toda la ciudad que se extiende más allá del escenario y que se verá destacada por Eternal: Un tributo a Tina Turner presentado por Purina, una actuación en homenaje a Tina Turner a cargo de la Orquesta Sinfónica de St. Louis el domingo 15 de febrero a las 19:00 h en el Powell Hall del Jack C. Taylor Music Center.

El director musical de la SLSO, Stéphane Denève, y el director invitado Anthony Parnther (director de las bandas sonoras de Tenet y Black Panther: Wakanda Forever), dirigirán un recorrido sinfónico inmersivo sobre el ascenso de Tina al estrellato, con la artista ganadora del GRAMMY, Brittany Howard, de Alabama Shakes, y Kennedy Holmes, originaria de St. Louis y finalista de "The Voice", uniendo la música clásica, el rock y el soul moderno de una manera que refleja la carrera de Turner, que desafió los géneros.

"St. Louis es un regreso a casa para Tina. Fue allí donde sintió por primera vez la emoción del escenario y la alegría de actuar", comentó Erwin Bach, su esposo y representante. "Estoy especialmente emocionado por la interpretación orquestal de 'Proud Mary' y las iniciativas en la ciudad. Los niños de la zona descubrirán el poder de la música y cómo la interpretación la hace aún más significativa. También queremos agradecer especialmente a la familia Taylor por su entusiasmo y continuo apoyo a la música y el deporte en la comunidad de St. Louis ".

LA EXPERIENCIA DE LA TIENDA EMERGENTE DE TINA

El homenaje de CITY SC a Tina y su legendaria carrera también incluye una tienda efímera de Tina Turner en City Foundry (3730 Foundry Way, Suite 137, St. Louis, MO 63110), donde se podrán adquirir la nueva equipación y otros artículos de edición limitada de CITY SC x Tina Turner. En la tienda efímera se exhibirá una selección de objetos de la colección personal de Turner, incluyendo uno de sus vestidos, un premio GRAMMY y mucho más. La tienda temporal estará abierta del 11 al 20 de febrero de 11 a.m. a 7 p.m. todos los días; el 11 de febrero, la tienda abrirá una hora antes, a las 10 a.m., y el 18 de febrero, la tienda cerrará a las 9 p.m.

El kit de Tina Turner y los artículos complementarios también están disponibles en CITY Pavilion (2118 Market St.), CITY Goods (dentro del Parque Energizer) y en www.stlcitygo.com. CITY SC ofrece la personalización gratuita de kits (nombre y número personalizados) de los Kits de Tina Turner adquiridos en la Tienda Pop-up de Tina Turner, CITY Pavilion o en www.stlcitygo.com hasta el 31 de marzo de 2026.

PROGRAMA COMUNITARIO CON IMPACTO DURADERO

St. Louis CITY SC colaborará con el Centro de Artes Creativas (COCA) en la creación de un programa de música centrado en Tina Turner para niños y adolescentes. Los estudiantes explorarán la influencia perdurable de Turner y les proporcionarán la oportunidad de aprender e interpretar canciones de su repertorio, junto con coreografías inspiradas en sus actuaciones. Una parte de las ganancias de las ventas del Kit de Tina Turner se destinará a financiar esta iniciativa. Celebrando 40 años como centro comunitario de arte líder, COCA ofrece educación artística a residentes de St. Louis de todas las edades, niveles de habilidad y orígenes a través de clases, campamentos, presentaciones, exhibiciones y más.

NOCHE DE TINA TURNER EN EL ENERGIZER PARK

CITY SC también celebrará a Turner en la Noche de Tina Turner presentada por SeatGeek el sábado 22 de agosto, cuando el equipo se enfrente al Houston Dynamo en el Energizer Park a las 7:30 p.m. Las entradas para el partido están disponibles en www.seatgeek.com o a través de la app STL CITY SC app.

