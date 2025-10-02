Stagwell (STGW) Italy y Mallorca Preservation Foundation: protección del ecosistema de la isla

(Información remitida por la empresa firmante)

-Stagwell (STGW) Italy y Mallorca Preservation Foundation anuncian una campaña de concienciación que promueve el turismo responsable y la protección del ecosistema de la isla

MILAN, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Stagwell (NASDAQ: STGW), la red de retadores creada para transformar el marketing, en colaboración con Mallorca Preservation Foundation, anuncia una campaña de concienciación que promueve el turismo responsable y la protección del ecosistema de la isla.

Stagwell Italy creó la campaña, que incluye tres mensajes clave que animan tanto a turistas como a residentes a adoptar hábitos sostenibles que contribuyan a la conservación de la isla: consumir productos locales, beber de botellas de agua reutilizables y viajar en bicicleta.

La campaña, vigente hasta finales de septiembre, se exhibió en varios espacios de publicidad exterior y contó con el apoyo de tres colaboradores locales clave: Apaema Agricultura Ecológica, Fundación Cleanwave y Malla Publicidad.

"Cambiar algunos hábitos e incorporar pequeños gestos en nuestra vida diaria, como consumir productos locales, llevar una botella reutilizable o pasear en bicicleta por la ciudad, tiene un impacto positivo real en nuestro medio ambiente", afirmó Ana Riera, directora ejecutiva de la Mallorca Preservation Foundation. "Con esta campaña, queremos transmitir ese mensaje de una forma cercana y divertida, además de ofrecer herramientas prácticas para hacerlo posible, como un mapa de puntos de venta de productos locales y fuentes de agua para rellenar botellas".

"El mensaje de la campaña se basa en el lema común 'Comer, beber, repetir', lo que lo convierte en un llamamiento a la acción colorido e impactante para adoptar comportamientos sostenibles, destacando la importancia de preservar el entorno natural de Mallorca durante las vacaciones", afirmó Nicola Rovetta, directora creativa de Stagwell Italy.

