Standard Ethics sube el rating de Red Eléctrica (V)

Valutazione degli eventi negativi

Le valutazioni di Standard Ethics, non essendo predittive, non si focalizzano primariamente sull’analisi degli eventi negativi ed i loro effetti futuri, ma sull’adeguatezza delle correzioni organizzative che l’azienda fornisce sul momento al fine di ridurre il rischio che un analogo accadimento possa ripetersi. Qualora, nell’arco di un ragionevole lasso di tempo, le soluzioni proposte apparissero inadeguate alla classe di rating in possesso all’azienda, la classe di rating verrà proporzionalmente portata al livello più consono.

Indici di Standard Ethics

Ogni indice di Standard Ethics è un Open Free Sustainability Index e prevede la totale disclosure: la metodologia, i criteri di selezione, i pesi e la formula di calcolo sono pubblici e sono quindi liberamente utilizzabili – senza costi – come benchmank in materia di sostenibilità e finanza sostenibile.

Per ogni informazione su Standard Ethics e la sua governance si rimanda al sito: www.standardethics.eu.

Legal Disclaimer

Lo Standard Ethics Rating è il risultato di un lavoro scientifico portato avanti dal 2004 per fornire un quadro aggiornato del mondo economico in relazione ai principi etici promossi dalle grandi organizzazioni internazionali. In nessun caso, Standard Ethics - attraverso valutazioni ed emissioni - intende sollecitare l'acquisto o la vendita di titoli da parte di qualsiasi emittente.

Standard Ethics es una “Agencia de calificación de la sostenibilidad autorregulada” que emite calificaciones de sostenibilidad no financieras. Desde el comienzo de su actividad, Standard Ethics se ha autorregulado a través de reglas estatutarias y de procedimiento para aplicar los modelos de las agencias de calificación crediticia.

Los clientes de Standard Ethics son las entidades que desean recibir una calificación (Applicant-Pay Model) y no se brinda asesoramiento a los inversores.

La marca, Standard Ethics ® es conocida desde 2004 en el mundo de las “finanzas sostenibles” y de los estudios ESG (Medioambientales, Sociales y de Gobernanza) con vistas a promover principios estándares de sostenibilidad y de gobernanza procedentes de la Unión Europea, de la OCDE y de Naciones Unidas.

Standard Ethics Rating (SER) solicitado y no solicitado

El Standard Ethics Rating (SER) es una opinión acerca de la brecha entre una entidad (o una emisión) y las pautas internacionales sobre la sostenibilidad.

Reúne las siguientes características: es “solicitado”, “estándar” e “independiente”; es emitido a petición del cliente a través de una relación bilateral directa y regulada; el algoritmo se fundamenta en las indicaciones y pautas de la Unión Europea, de la OCDE, de Naciones Unidas en el ámbito de la sostenibilidad y la gobernanza de la sostenibilidad; su emisión es incompatible con el desempeño de otros servicios que no sean la calificación o las evaluaciones ESG. Al aplicar esta metodología, el planteamiento de Standard Ethics puede ser definido “éticamente neutral”.

Eventuales políticas filantrópicas o de responsabilidad socioambiental no conformes con las pautas de sostenibilidad no tienen efectos positivos sobre la calificación.

Las Calificaciones “no solicitadas” son emitidas para mantener o actualizar índices o para poner al día el ranking de las naciones de la OCDE. Continúan teniendo validez, incluso en estos casos, los principios de estandarización e independencia arriba apuntados que estriban en la base de la actividad de Standard Ethics.

Corporate, Security, Country: tres tipos de calificación

El Corporate SER es asignado a una entidad en su conjunto (que se trate de un emisor o no).

El Security SER es asignado a una emisión General-Purpose (obligación u otros instrumentos de deuda financiera). Sin embargo, el análisis tiene en cuenta al emisor, su naturaleza y sus planes industriales, así como sus estrategias de desarrollo y sostenibilidad.

El Country SER evalúa las naciones OCDE a las que se han añadido en el tiempo: Argentina, Brasil, Bulgaria, China, Egipto, India, Rumania, Rusia, Sudáfrica y el Estado de la Ciudad del Vaticano. A la hora de evaluar las naciones, Standard Ethics favorece las naciones con una democracia estable y consolidada, tendiente a cumplir con los más altos requerimientos en términos de derechos humanos, de políticas medioambientales, de relaciones con los países en desarrollo, de sostenibilidad de las estructuras económicas, en condiciones de garantizar altos niveles sustanciales y formales de democracia y seguridad común.

Publicación de los Standard Ethics Rating

La agencia publica las calificaciones (“solicitadas” o “no solicitadas”) asignadas a los componentes (constituent) de sus propios índices. No asume compromisos hacia los otros.

Clases del Standard Ethics Rating

Las evaluaciones finales sobre el nivel de conformidad de las empresas, las emisiones y las naciones con los principios de sostenibilidad (principios de Standard Ethics) son expresadas a través de nueve diferentes clases del Standard Ethics Rating: EEE; EEE-; EE+, EE, EE-, E+, E, E-, F. El nivel “EE-” o superior, indica una opinión de “conformidad”. Cada clase individual de calificación puede tener Outlook positivo o negativo. Sin embargo, si una entidad fuera degradada al nivel “F”, poseer sus títulos podría tener un impacto negativo y una Security Segregation Impact Notice (SSIN) proporcionará los detalles.

Las naciones y las empresas que no cumplen con los valores expresados por las arriba apuntadas organizaciones o que no facilitan datos públicos suficientes para las profundizaciones necesarias no reciben evaluaciones y resultan “pendientes”. Entre los emisores “pendientes” se incorporan también los casos en los que se espera información, evoluciones o aclaraciones.