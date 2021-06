Standard Textile y Küçükçalık anuncian una empresa conjunta para acelerar el crecimiento en los mercados

CINCINNATI, 24 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Standard Textile Co., Inc. y Küçükçalık han dado a conocer hoy la firma de un acuerdo de empresa conjunta. El acuerdo de empresa conjunta reúne la experiencia y el conocimiento especializados de dos empresas líderes en la fabricación de textiles para hacer crecer su cartera de productos y acelerar el crecimiento en los mercados de atención médica, hostelería y consumo.

Küçükçalık es una empresa líder global dedicada a la fabricación de textiles y que cuenta con operaciones clave en Turquía y Egipto. Abarca sectores que van desde la producción de fibras hasta el tejido y el acabado, y la empresa produce prendas de vestir, ropa de cama, cortinas y otros productos decorativos para el mercado de consumo. La compañía abrió su primera fábrica de tejidos en 1990 y agregó fábricas de teñido e impresión en 1992. En 2019, Küçükçalık creó un nuevo hilo sostenible a partir de botellas de PET desechadas utilizando tecnología avanzada de hilado. La empresa está dentro de las 500 principales empresas del sector industrial turco.

"Es un placer anunciar esta nueva empresa conjunta para Standard Textile", explicó Gary Heiman, presidente y consejero delegado de Standard Textile. "Admiramos las instalaciones de nivel mundial de Küçükçalık situadas en Turquía y Egipto, y esta empresa conjunta nos permite expandir nuestra presencia global y aprovechar su tecnología y experiencia en extrusión de fibra. Sus innovadoras operaciones de extrusión y texturización de fibra proporcionan nuevas oportunidades para nuestros equipos de investigación y desarrollo para colaborar en el diseño y desarrollo de productos sostenibles utilizando fibra reciclada de cara a satisfacer las necesidades de los clientes actuales y futuros".

Standard Textile crea productos para la cama, el baño y la decoración, al servicio de los mercados de atención médica, hotelería y de consumo. Cuenta con operaciones de fabricación en Norteamérica, Europa, Asia y Oriente Medio. La compañía recibió un reconocimiento en 2016 gracias a la creación de un modelo para la fabricación textil avanzada en los Estados Unidos con sus operaciones en Thomaston, Georgia y Union, Carolina del Sur, siendo mencionados en las principales publicaciones de noticias.

A principios de año, la revista Ohio Business Magazine reconoció a Standard Textile con el premio "Best Health Care and Medical Innovation" por desarrollar una bata de cobertura reutilizable exclusiva de fabricación estadounidense de cara a proteger a los trabajadores médicos de primera línea que trabajaban contra la pandemia mundial; y más recientemente, la compañía fue seleccionada como una de las empresas mejor administradas de Estados Unidos en 2021. Patrocinado por Deloitte Private y The Wall Street Journal, el programa reconoce a las empresas privadas estadounidenses destacadas y los logros de sus equipos de gestión.

"Nos enorgullece el hecho de poder continuar nuestra amistad duradera y la relación comercial existente con Standard Textile, ahora siendo accionistas conjuntos. Confiamos en que esta asociación va a añadir un valor significativo a Küçükçalık al permitirnos crecer dentro de los mercados donde Standard Textile es particularmente fuerte", explicaron Yaşar y Yılmaz Küçükçalık, accionistas de Küçükçalık.

Acerca de Standard Textile Fundada en el año 1940, Standard Textile ha desarrollado una cultura dedicada a la innovación, calidad y servicio. Contando con más de 80 patentes, sus productos están diseñados para proporcionar duración, longevidad y valor. Como empresa integrada verticalmente, Standard Textile es un proveedor global líder de soluciones totales en los mercados institucionales de textiles y prendas de vestir. Aprovechando la experiencia en diseño textil, fabricación y lavandería, y su infraestructura global, esta compañía atiende a clientes en los mercados de atención médica, hospedaje, interiores, ropa de trabajo y consumo en todo el mundo. Si desea más información visite la página web standardtextile.com.

Acerca de KüçükçalıkFundada como una empresa comercial en 1940, Küçükçalık abrió su primera fábrica de tejidos en el año 1990. Küçükçalık es conocida por sus productos innovadores y de alta moda para los mercados de ropa y textiles para el hogar y también es la primera empresa en haber recibido las certificaciones ISO 9001 e ISO 14000 en el sector del bordado en Turquía. Küçükçalık atiende a una amplia gama de clientes, como editores de telas, estudios de diseño, convertidores, mayoristas y minoristas, incluidas tiendas especializadas, grandes almacenes y minoristas reconocidos con cobertura global. Si desea más información visite la página web kucukcalik.com.tr.

