StarCompliance y Kalshi lanzan la solución de cumplimiento de predicción global de nivel empresarial

(Información remitida por la empresa firmante)

- StarCompliance y Kalshi lanzan la primera solución de cumplimiento del mercado de predicción global de nivel empresarial

La nueva oferta amplía la vigilancia y supervisión de la actividad del mercado de predicción dentro y fuera de la cadena para las empresas de servicios financieros

ROCKVILLE, Md., 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- StarCompliance (Star), proveedor líder de soluciones tecnológicas de cumplimiento normativo para empleados y empresas, ha informado hoy acerca de una alianza estratégica con Kalshi, el mercado de predicción más grande del mundo, con el objetivo de lanzar la primera solución global de cumplimiento normativo de nivel empresarial para el sector financiero, diseñada específicamente para monitorear la participación de los empleados en los mercados de predicción.

Esta nueva funcionalidad sirve para hacer crecer el marco de cumplimiento normativo de Star, tanto para activos digitales como para seguridad tradicional de los empleados, permitiendo a las empresas garantizar el cumplimiento de las políticas mediante el monitoreo de la actividad del mercado de predicción en Kalshi, todo desde una plataforma de cumplimiento centralizada.

Al tiempo que los mercados de predicción siguen creciendo, las instituciones financieras se enfrentan a nuevos riesgos, ya que los empleados disponen de una vía adicional para obtener beneficios mediante el uso indebido de información material no pública (IMNP). Los programas de cumplimiento tradicionales no están diseñados para abordar este nuevo punto ciego.

Los mercados de predicción representan un área en rápido crecimiento en lo que respecta a la conducta de los empleados y el riesgo de información no pública, afirmó Kelvin Dickenson, director de producto de Star. A medida que estos mercados evolucionan a nivel mundial, las empresas necesitan capacidades de vigilancia que se adapten a las distintas jurisdicciones y proporcionen una visibilidad significativa de la actividad de los mercados de predicción, tanto dentro como fuera de la cadena de bloques.

La nueva solución de monitoreo de mercados de predicción de Star proporciona:

Vigilancia automatizada en los ecosistemas de mercado de predicción, tanto dentro como fuera de la cadena de bloques.

Alertas configurables basadas en parámetros de riesgo definidos por la empresa.

Gestión centralizada de casos para investigaciones y seguimiento de auditorías.

Monitoreo vinculado al volumen de transacciones, patrones de negociación, categorías de mercado y actividad laboral.

Visibilidad de la actividad potencialmente sospechosa de los empleados en entornos dentro y fuera de la cadena de bloques.

Supervisión flexible alineada con las políticas, la tolerancia al riesgo y las regulaciones de la empresa.

Los mercados de predicción se están convirtiendo en una parte cada vez más importante del ecosistema financiero global, explicó Max Crowley, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Kalshi. A medida que la adopción institucional se acelera, las empresas requieren una infraestructura de cumplimiento que respalde una participación responsable y se adapte a las expectativas regulatorias en constante evolución. En Kalshi, siempre nos hemos centrado en el cumplimiento normativo y estamos encantados de asociarnos con Star para proporcionar supervisión y experiencia de nivel empresarial a este segmento de mercado emergente.

Mediante esta alianza, Star y Kalshi proporcionarán apoyo a las empresas a medida que las regulaciones del mercado de predicción, los comportamientos comerciales y las expectativas de supervisión sigan evolucionando, combinando la integración tecnológica con una experiencia continua en materia de cumplimiento normativo.

Si desea disponer de más información, únase a nuestro próximo seminario web Producto destacado: Lanzamiento de la monitorización de mercados predictivos con StarCompliance + Kalshi el 16 de julio a las 10:00 AM ET, que incluirá una demostración en vivo del producto. Haga clic [AQUÍ] para reservar su plaza.

Acerca de Kalshi

Fundada en 2018, Kalshi es el mercado de predicciones más grande del mundo, ofreciendo información financiera sobre el resultado de eventos reales como ceremonias de premios y otros. Kalshi es líder y pionera en la industria, reconocida por legalizar los mercados de predicciones y crear una plataforma segura, legal y regulada para millones de inversores en Estados Unidos. Para obtener más información, visite www.kalshi.com.

Acerca de StarCompliance

StarCompliance es la plataforma líder de inteligencia y automatización para soluciones tecnológicas de cumplimiento normativo para empleados y empresas. Con la confianza de las principales empresas del sector de servicios financieros durante más de 25 años y con usuarios en 120 países, la plataforma empresarial de StarCompliance ofrece una interfaz intuitiva que conecta personas, flujos de trabajo y datos, proporcionando tecnología con IA e información práctica necesaria para mitigar riesgos de forma proactiva y supervisar conflictos a nivel global. Visite StarCompliance para descubrir la seguridad integral, la inteligencia explicable y la garantía sin precedentes que necesita para construir hoy mismo una cultura de cumplimiento conectada.

Contactos para medios:

StarComplianceGreg.tarmin@starcompliance.com +1 917-868-7791

KalshiElisabeth Dianamedia@kalshi.com

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