Starlight Investments anuncia el cierre exitoso del fondo UK BTR Fund II

(Información remitida por la empresa firmante)

El compromiso total de capital de 680 millones de libras esterlinas, distribuido entre el Fondo II y vehículos de inversión complementarios, respaldará la adquisición y entrega de más de 6.000 viviendas, a medida que Starlight continúa reforzando su posición entre los mayores operadores de viviendas destinadas al alquiler (BTR) del Reino Unido.

TORONTO, 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments ("Starlight"), una firma líder a nivel mundial en inversión inmobiliaria y gestión de activos, ha anunciado el cierre exitoso de Starlight UK BTR Fund II ("el Fondo II").

El Fondo II, junto con el capital captado a través de vehículos de inversión complementarios, alcanzó los 680 millones de libras esterlinas en compromisos de capital y respaldará la adquisición y entrega de más de 6.000 viviendas destinadas al alquiler (*build-to-rent* o BTR) en todo el Reino Unido. El Fondo II se encuentra parcialmente invertido e incluye tres importantes complejos residenciales de alquiler en fase de construcción, dos de ellos en Manchester y uno en Basildon.

El cierre exitoso del Fondo II representa un hito importante en la continua expansión de la plataforma de Starlight en el Reino Unido y refleja la confianza de los inversores en la estrategia de la compañía de construir para alquilar (*Build-to-Rent* o BTR), su excelencia operativa y su ejecución disciplinada. El Fondo II atrajo una sólida participación de un grupo diverso de inversores institucionales globales de Europa, la región de Asia-Pacífico y Canadá, incluyendo tanto a socios comanditarios (*limited partners*) actuales como a varios inversores nuevos. A principios de este año, el Fondo también recibió un importante compromiso por parte del National Housing Bank de Homes England, lo que refuerza la alineación de la estrategia con los esfuerzos a nivel nacional para aumentar la oferta de viviendas de alquiler, tan necesarias.

"El cierre exitoso del Fondo II refleja la firme convicción institucional en la estrategia residencial de Starlight en el Reino Unido y la oportunidad que seguimos viendo en el mercado", afirmó Raj Mehta, presidente de Mercados Globales de Starlight Investments. "Agradecemos el apoyo continuo de nuestros socios actuales y nos complace dar la bienvenida a nuevos inversores a la plataforma. Con el capital comprometido, estamos bien posicionados para seguir ofreciendo viviendas en mercados del Reino Unido que sufren una escasez crónica de oferta".

"Tras el cierre del Fondo II, nuestro enfoque se centra en la ejecución y en la siguiente fase de crecimiento de nuestra plataforma residencial en el Reino Unido", afirmó Jonnie Milich, responsable de Residencial en el Reino Unido de Starlight Investments. "Hemos desarrollado una importante cartera de proyectos en desarrollo, contamos con un equipo local experimentado y disponemos de una cartera creciente de comunidades que avanzan a través de las fases de construcción, comercialización y operación. A medida que sigamos impulsando nuestra cartera de proyectos y poniendo en marcha nuevas comunidades, nuestra escala nos situará entre los cuatro principales operadores de viviendas destinadas al alquiler (BTR) del Reino Unido".

La plataforma más amplia de Starlight en el Reino Unido está dedicada al sector BTR (*Build-to-Rent*), con el objetivo de ofrecer miles de nuevas viviendas en importantes ciudades regionales y en mercados clave del área metropolitana de Londres que experimentan una marcada escasez de oferta de alquiler. Con 12 complejos BTR que abarcan desde el desarrollo hasta la gestión operativa y el arrendamiento activo, la plataforma se centra en ofrecer viviendas de alquiler gestionadas profesionalmente en mercados respaldados por una sólida demanda de alquiler y fundamentos económicos sólidos.

Durante más de tres décadas, Starlight ha sido una firma líder a nivel mundial en inversión inmobiliaria y gestión de activos, ofreciendo resultados sólidos y una gestión responsable en todas sus estrategias inmobiliarias. Starlight continúa ampliando su presencia global, gestionando e invirtiendo en nombre de socios institucionales en varios continentes.

Acerca de Starlight Investments

Starlight Investments es una firma líder a nivel mundial en inversión inmobiliaria y gestión de activos, con sede en Toronto (Ontario, Canadá). Como empresa privada dedicada a la propiedad, el desarrollo y la gestión de activos —con una cartera que supera las 70.000 unidades residenciales y más de 7 millones de pies cuadrados de espacio comercial, y con 30.000 millones de dólares canadienses en activos bajo gestión (AUM)—, Starlight ofrece una variedad de vehículos de inversión que abarcan diversas estrategias inmobiliarias. La misión fundamental de Starlight es equilibrar su experiencia y trayectoria con una curiosidad visionaria para generar un impacto positivo tanto en los inversores como en las comunidades. En Starlight, invertimos generando impacto.

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Contactos: Raj Mehta, presidente de Mercados Globales, +1-647-725-0498, rmehta@starlightinvest.com; Jonnie Milich, director de Residencial en el Reino Unido, +44-7930-373-945, jmilich@starlightinvest.com; Gwen McGuire, directora de Comunicaciones, media@starlightinvest.com

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