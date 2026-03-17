Starlight Investments anuncia el cierre del Fondo de Crecimiento Multifamiliar Canadiense IV

(Información remitida por la empresa firmante)

La mayor recaudación de fondos hasta la fecha por parte de Starlight, que ha permitido la adquisición de más de 10.000 apartamentos de alquiler

TORONTO, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments ("Starlight"), una firma líder mundial en inversión y gestión de activos inmobiliarios, anunció hoy el cierre exitoso de Starlight Canadian Residential Growth Fund IV ("Growth Fund IV"), el cuarto fondo de la serie insignia Growth Fund de la firma, centrada en el sector inmobiliario multifamiliar canadiense.

El Fondo de Crecimiento IV recibió importantes compromisos de capital de una base de inversores diversa y global, lo que permitió la adquisición de más de 10.000 apartamentos en alquiler en los principales mercados de Canadá. El fondo atrajo una sólida participación de inversores institucionales de Canadá, Asia-Pacífico y Europa, Oriente Medio y África (EMEA), incluyendo importantes renovaciones de compromisos de socios limitados existentes, junto con varios nuevos inversores globales en este vehículo de inversión colectiva.

"El cierre del Fondo de Crecimiento IV refleja la continua confianza en la experiencia global de Starlight, su trayectoria comprobada y su desempeño en el mercado inmobiliario multifamiliar canadiense, así como en los fundamentos a largo plazo que respaldan la vivienda de alquiler en todo el país", declaró Raj Mehta, presidente de Mercados Globales de Starlight Investments. "Agradecemos la confianza depositada tanto por los inversores de larga trayectoria como por los nuevos, y seguimos centrados en generar valor estable a largo plazo mediante una inversión disciplinada y una gestión activa de los activos".

La plataforma Growth Fund de Starlight se centra en la adquisición, gestión y administración de propiedades de alquiler de alta calidad y bien ubicadas en las principales ciudades canadienses. Respaldada por la excelencia operativa, la plataforma ofrece comunidades de alquiler gestionadas profesionalmente que generan valor duradero para los inversores a la vez que mejoran la experiencia de los residentes.

Durante más de tres décadas, Starlight ha sido una firma líder mundial en inversión y gestión de activos inmobiliarios, ofreciendo un desempeño comprobado y una gestión responsable en todas sus estrategias inmobiliarias. La compañía continúa expandiendo su presencia global, gestionando e invirtiendo en nombre de socios institucionales en varios continentes.

Acerca de Starlight Investments

Starlight Investments es una firma líder mundial en inversión y gestión de activos inmobiliarios, con sede en Toronto, Ontario, Canadá. Como propietaria, promotora y gestora privada de más de 70.000 apartamentos y más de 7 millones de pies cuadrados de espacio comercial, con activos gestionados por valor de 30.000 millones de dólares canadienses, Starlight ofrece una gama de vehículos de inversión en diversas estrategias inmobiliarias. La misión de Starlight es combinar su trayectoria con una visión innovadora para generar un impacto positivo tanto para los inversores como para las comunidades. En Starlight, invertimos con impacto.

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Contactos: Raj Mehta, presidente de Mercados Globales, +1-647-725-0498, rmehta@starlightinvest.com; Talia Schwebel; vicepresidenta de Marketing y Comunicaciones, media@starlightinvest.com

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