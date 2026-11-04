Starlight Investments anuncia la finalización de la estructura de un proyecto de viviendas de alquiler

(Información remitida por la empresa firmante)

- Starlight Investments anuncia la finalización de la estructura principal de un importante proyecto de viviendas de alquiler en Basildon

Este hito marca un avance significativo hacia la entrega de 492 nuevas viviendas de alquiler en el corazón del centro de Basildon

BASILDON, Reino Unido, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments ("Starlight"), firma líder mundial en inversión y gestión de activos inmobiliarios, ha dado a conocer la finalización de la estructura principal de The Mercantile, un importante proyecto de viviendas de alquiler en Basildon. El hito se celebró junto a los socios y las partes interesadas del proyecto, marcando la finalización del punto estructural más alto del desarrollo y un progreso sustancial hacia la entrega de 492 nuevas viviendas de alquiler.

El complejo The Mercantile estará formado por tres edificios residenciales de mediana altura e incluirá aproximadamente 1.486 metros cuadrados de espacio comercial. Contando con apartamentos de uno y dos dormitorios, el proyecto ofrecerá a sus residentes un cómodo acceso al centro de Londres y a la región del sureste gracias a su ubicación cerca de la estación de tren de Basildon, además de una amplia gama de tiendas, restaurantes y servicios en las inmediaciones que contribuyen a una vibrante experiencia de vida urbana.

Los futuros residentes van a beneficiarse de una completa gama de servicios, entre los que se incluyen un gimnasio totalmente equipado, estudio de yoga, cine, espacios de coworking, salón para residentes, comedor privado, sala de juegos, simulador de golf, jardín en la azotea y podio ajardinado, aparcamiento para bicicletas, aparcamiento para residentes y se admiten mascotas.

The Mercantile forma parte de la transformación en curso del centro de Basildon y contribuirá de cara a los esfuerzos de regeneración más amplios mediante la construcción de nuevas viviendas y la revitalización de espacios comerciales. Como uno de los proyectos residenciales más importantes del centro de la ciudad, el proyecto ayudará a aumentar la oferta de vivienda, al tiempo que impulsará la inversión y la actividad en la zona circundante.

"Este hito representa un importante paso adelante en la finalización de The Mercantile", declaró Jonnie Milich, director de la división residencial de Starlight Investments en el Reino Unido. "The Mercantile refleja nuestro compromiso por ofrecer viviendas de alquiler de alta calidad en comunidades bien comunicadas, contribuyendo a la vez a la renovación y evolución del centro de Basildon. Agradecemos a nuestros socios y equipos de proyecto su continua dedicación mientras trabajamos para dar la bienvenida a los futuros residentes".

"Alcanzar este punto supone un logro auténtico para Basildon", afirmó Neil Strelitz MRICS, cofundador y director de Orwell Real Estate. "La estrecha colaboración con Starlight, la dedicación de la constructora Ernest Park y el sólido apoyo del Ayuntamiento de Basildon nos han permitido entregar cerca de 500 nuevas viviendas a un ritmo acelerado. The Mercantile aportará al centro de la ciudad una nueva generación de viviendas de alquiler que sean de alta calidad, y estamos orgullosos del progreso alcanzado por todo el equipo".

"La finalización de la estructura de The Mercantile supone un hito importante para Basildon y una clara muestra de la confianza que inversores y promotores tienen en nuestro municipio. Este proyecto va a proporcionar unas 500 viviendas nuevas de alta calidad en pleno centro de la ciudad, lo que contribuirá a atraer nuevos residentes, apoyar a los negocios locales y fortalecer la economía de Basildon", expresó Jonathan Tizzard, subdirector de Propiedad, Activos y Desarrollo del Ayuntamiento de Basildon. "Nos hemos comprometido de cara a la creación de un centro urbano próspero y dinámico, y The Mercantile es precisamente el tipo de inversión que ayuda a hacer realidad esa visión. Es fantástico ver que el proyecto alcanza esta importante fase y esperamos dar la bienvenida a los residentes a sus nuevos hogares en el futuro".

El nombre del proyecto, "The Mercantile", se inspira en su ubicación en la Plaza del Mercado de Basildon y en su larga tradición como centro de comercio. Siendo un reflejo de esta conexión, la identidad de marca presenta una interpretación moderna de los toldos tradicionales de los puestos del mercado, que forman la letra "M", simbolizando con ello la transformación del lugar en un moderno destino residencial.

La finalización de la estructura de The Mercantile marca otro hito importante dentro de la creciente plataforma residencial de Starlight en el Reino Unido y subraya el continuo enfoque de la compañía en la expansión de la oferta de viviendas en los mercados donde más se necesitan. La cartera residencial de Starlight dentro del Reino Unido incluye aproximadamente 4.000 viviendas y más de 1.100 millones de libras esterlinas en activos bajo gestión, con un crecimiento continuo en mercados regionales clave, a medida que la compañía avanza hacia el objetivo de superar las 10.000 viviendas en los próximos años.

Acerca de Starlight Investments

Starlight Investments es una firma líder mundial de inversión y gestión de activos inmobiliarios que dispone de sede en Toronto, Ontario, Canadá. Como propietaria, promotora y gestora privada de más de 70.000 apartamentos multifamiliares y más de 7 millones de pies cuadrados de espacio comercial, contando con 30.000 millones de dólares canadienses en activos bajo gestión, Starlight ofrece una gama de vehículos de inversión en diversas estrategias inmobiliarias. La misión principal de Starlight es equilibrar su trayectoria gracias a una visión innovadora destinada a generar un impacto positivo tanto para los inversores como para las comunidades. En Starlight, invertimos con impacto.

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