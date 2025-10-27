(Información remitida por la empresa firmante)

- Starlight Investments continúa su expansión en el mercado británico de construcción para alquiler con una adquisición estratégica en Maidenhead

La nueva adquisición de Vistry eleva la cartera de viviendas de alquiler de Starlight en el Reino Unido a 4.000 viviendas

TORONTO, 27 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Starlight Investments, firma líder mundial en inversión inmobiliaria y gestión de activos, ha anunciado la adquisición de un desarrollo inmobiliario de construcción para alquiler (BTR) en Maidenhead, Berkshire. Formando parte del programa de regeneración de St Cloud Way, la propiedad fue adquirida a Countryside Properties (UK) Limited, una filial de Vistry Group.

Ubicado en el centro de Maidenhead, en el antiguo emplazamiento del Centro de Ocio Magnet, el complejo se encuentra actualmente en construcción y ofrecerá 255 viviendas de alquiler de alta calidad distribuidas en tres edificios de entre cuatro y once plantas. La comunidad ofrecerá apartamentos de una, dos y tres habitaciones, incluyendo casas adosadas, cada una con balcón privado y acceso a 191 plazas de aparcamiento subterráneo. Se prevé que la primera residencia, con 73 apartamentos, esté terminada en diciembre de 2025, y que los edificios residenciales restantes se completen en el cuarto trimestre de 2026.

Una vez finalizado, los residentes se beneficiarán de más de 7.500 pies cuadrados de espacio de servicios cuidadosamente diseñado, que incluye un gimnasio de última generación, áreas de trabajo conjunto, salones para residentes y un jardín de podio ajardinado. El desarrollo también incorporará numerosas características de sostenibilidad en todo su diseño.

El proyecto más amplio de regeneración de St Cloud Way es el plan de regeneración más grande que impulsa la Royal Borough Development Partnership, una iniciativa conjunta entre el Royal Borough of Windsor & Maidenhead y Vistry Group.

Maidenhead es una ciudad bien comunicada, reconocida por su sólida base económica, alta calidad de vida y excelentes conexiones de transporte. El sitio ofrece acceso directo a la calle principal y está a poca distancia de la estación principal de tren, con servicios de Overground y Elizabeth Line, que conectan a los residentes con Londres y la región del valle del Támesis. La ciudad se encuentra en una ubicación céntrica, en un centro de empleo consolidado en los sectores de la tecnología, las ciencias de la vida y la fabricación avanzada.

"Esta adquisición refleja nuestro compromiso continuo con la creación de nuevas viviendas de alquiler de alta calidad en los mercados en expansión del Reino Unido", afirmó Jonnie Milich, director de Residencial en el Reino Unido de Starlight Investments. "La conectividad, la solidez económica y la visión de regeneración de Maidenhead la convierten en una ubicación ideal para la inversión a largo plazo y el desarrollo comunitario, y es una incorporación destacada a nuestra estrategia de zona de cercanías".

Daniel King, presidente de la División de Londres de Vistry Group, comentó: "Este acuerdo ejemplifica nuestro enfoque basado en la colaboración, trabajando con inversores institucionales y socios del sector público para crear comunidades de alquiler de alta calidad en ubicaciones resilientes y bien conectadas. Combinando una creación de espacios innovadora, una amplia gama de servicios y características de diseño con visión de futuro, esperamos colaborar con Starlight Investments y el Real Distrito de Windsor y Maidenhead para aprovechar al máximo el potencial del transformador proyecto de regeneración de St Cloud Way".

Esta es la décima adquisición de BTR por parte de Starlight en el Reino Unido desde que entró en el mercado en 2023, lo que eleva la cartera de la compañía en el Reino Unido a 4.000 suites de alquiler.

La expansión de Starlight en Maidenhead se basa en la creciente presencia y el impulso de la compañía en las principales zonas de cercanías de Londres, incluyendo su reciente anuncio de inicio de obras en Basildon. Estas inversiones reflejan el compromiso a largo plazo de Starlight de ofrecer viviendas de alquiler de alta calidad en comunidades en crecimiento que satisfagan las necesidades de vivienda tanto regionales como nacionales.

Acerca de Starlight Investments

Starlight Investments es una firma líder mundial en inversión inmobiliaria y gestión de activos, con sede en Toronto, Ontario, Canadá. Starlight, propietaria, promotora y gestora de activos de más de 70.000 suites multiresidenciales y más de 7 millones de pies cuadrados de espacio comercial, con 30.000 millones de dólares canadienses en activos bajo gestión, ofrece una gama de vehículos de inversión en diversas estrategias inmobiliarias. La misión de Starlight es equilibrar su trayectoria con una visión innovadora para generar un impacto positivo tanto para los inversores como para las comunidades. En Starlight, invertimos con impacto. Obtenga más información en www.starlightinvest.como conéctese con nosotros en LinkedIn.

Acerca de Vistry Group

Vistry Group es el proveedor líder de viviendas de tenencia mixta en el Reino Unido. Nuestro propósito como promotor responsable es colaborar para ofrecer viviendas sostenibles, comunidades y valor social, dejando un legado duradero de lugares que la gente aprecia. Operando en 26 regiones, construimos viviendas para quienes las necesitan en todo el Reino Unido. Vendemos viviendas en el mercado abierto a través de tres marcas reconocidas: Bovis Homes, Linden Homes y Countryside Homes. Somos una constructora de viviendas galardonada con múltiples premios y el Grupo ha recibido nuevamente la calificación de 5 estrellas de la Federación de Constructores de Viviendas tras la última Encuesta de Satisfacción del Cliente del sector. Para más información, visite www.vistrygroup.co.uk

