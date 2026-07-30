(Información remitida por la empresa firmante)

- Starlight Investments finaliza la primera fase de 'The Parklands', un importante nuevo complejo de alquiler de 231 viviendas en Dartford

La fase inicial pone en el mercado 58 nuevas viviendas de alquiler, mientras avanza la construcción de este complejo residencial de alquiler planificado de forma integral

DARTFORD, Reino Unido, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments ('Starlight'), una empresa líder a nivel mundial en inversión inmobiliaria y gestión de activos, ha dado a conocer la finalización y la puesta en marcha de la primera fase de The Parklands, una nueva urbanización planificada íntegramente para alquiler en Dartford, Kent.

Este hito supone la entrega de las primeras 58 viviendas de alquiler de la comunidad, repartidas en dos edificios residenciales, y constituye el último paso para crear una nueva e importante comunidad de alquiler en uno de los mercados mejor comunicados y de más rápido crecimiento del área metropolitana de Londres.

Las viviendas recién terminadas ofrecen una combinación de estudios y viviendas de uno, dos y tres dormitorios de alta calidad, con acabados modernos y distribuciones adaptadas a diversos estilos de vida y etapas vitales.

Una vez finalizado por completo, The Parklands contará con 231 viviendas repartidas en siete edificios residenciales. La promoción contribuirá a satisfacer la creciente demanda de viviendas de alquiler, al tiempo que ampliará las opciones de vivienda para los residentes que buscan un hogar en una ubicación con excelentes conexiones.

Al tiempo que se van completando las fases futuras, los residentes tendrán acceso a una amplia gama de servicios excepcionales diseñados para mejorar la comodidad, el bienestar y la vida en comunidad. Entre los servicios previstos se incluyen un salón para residentes, un gimnasio, un estudio de yoga, un espacio de coworking y una terraza en la azotea de 2.000 pies cuadrados. Cuando finalice el complejo contará además con 163 plazas de aparcamiento para residentes.

"La finalización de la primera fase de The Parklands refleja nuestro compromiso continuo con la oferta de viviendas de alquiler de alta calidad en comunidades donde la demanda sigue creciendo", afirmó Jonnie Milich, director de la división residencial en el Reino Unido de Starlight Investments. "The Parklands supone una importante incorporación al panorama inmobiliario de Dartford, ya que aporta al mercado nuevas viviendas de alquiler como parte de una comunidad cuidadosamente diseñada que seguirá evolucionando a medida que se completen las fases futuras. Nos complace dar la bienvenida a nuestros primeros residentes y esperamos seguir dando vida a esta comunidad".

The Parklands proporciona a los residentes un cómodo acceso al centro de Londres y a los principales centros de empleo gracias a sus excelentes conexiones por carretera y ferrocarril, además de su proximidad a la estación de Dartford. Situada junto a Central Park, la urbanización también proporciona a los residentes acceso a amplios espacios verdes e instalaciones recreativas que mejoran la calidad de vida.

La propia ubicación del complejo, junto a Central Park, se refleja en el nombre "The Parklands", con una identidad visual inspirada en la intersección entre la naturaleza y la vida urbana, que combina elementos naturales con una estética de diseño moderno.

La finalización de la fase inicial de The Parklands supone un paso más en el crecimiento continuo de Starlight en el Reino Unido y en su compromiso de ofrecer nuevas viviendas de alquiler en mercados de alto crecimiento de toda la región. La plataforma residencial de Starlight en el Reino Unido cuenta con aproximadamente 4.000 viviendas y 1.100 millones de libras en activos bajo gestión.

Aprenda más en: https://www.theparklands-dartford.co.uk

Acerca de Starlight Investments

Starlight Investments es una empresa líder a nivel mundial en inversión inmobiliaria y gestión de activos con sede en Toronto, Ontario (Canadá). Como empresa privada propietaria, promotora y gestora de activos de más de 70.000 viviendas en edificios de viviendas múltiples y más de 7 millones de pies cuadrados de superficie comercial, con un patrimonio gestionado de 30.000 millones de dólares canadienses, Starlight proporciona una amplia gama de vehículos de inversión que abarcan diversas estrategias inmobiliarias. La misión que guía a Starlight es equilibrar su experiencia con una curiosidad visionaria para generar un impacto positivo tanto para los inversores como para las comunidades. En Starlight, invertimos con impacto.

Aprenda más en www.starlightinvest.com o conecte con nosotros a través de LinkedIn.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/starlight-investments-finaliza-la-primera-fase-de-the-parklands-302839032.html