STARMUS co-founders Garik Israelian, PhD, Jean-Michel Jarre, ESET CEO Richard Marko, VÚB CEO Jozef Kausich after the Press Conference - STARMUS FESTIVAL/PR NEWSWIRE

- STARMUS y Jean-Michel Jarre anuncian el concierto de apertura de STARMUS VII "Bridge from the future",que incluye una actuación especial de Brian May, el programa del STARMUS Camp & City Program y el fichaje de Laurie Anderson en su panel musical

BRATISLAVA, Eslovaquia, 12 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Los cofundadores de STARMUS Festival, Garik Israelian, PhD, Sir Brian May, y Jean-Michel Jarre, junto con el consejero delegado de ESET Richard Marko, y el consejero delegado de VÚB Josef Kausich, revelaron en rueda de prensa ayer en Bratislava muchas novedades sobre la próxima edición de STARMUS VII que tendrá lugar en Bratislava, el próximo mes de mayo.

En la rueda de prensa se presentó el programa completo de STARMUS VII con su concierto inaugural, el programa del STARMUS Camp & City, el concierto Sonic Universe y la agenda de la Ceremonia de la Medalla Stephen Hawking a la Comunicación Científica que promete unir el intelecto, la creatividad y la maravilla en el mundo de ciencia y música.

En asociación con ESET, STARMUS VII dará el pistoletazo de salida con el espectacular concierto "Bridget from the future" el 12 de mayo por el renombrado pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre que incluirá un cameo histórico con Brian May, legendario guitarrista de Queen y co-fundador de STARMUS. Con el impresionante telón de fondo del puente SNP sobre el río Danubio, este evento monumental estará abierto al público y aquellos asistentes que tengan entradas para STARMUS tendrán un acceso privilegiado al concierto más cerca del escenario.

Además de anunciar a Jarre como cabeza de cartel, se anunció que Jean-Michel Jarre se unirá al Consejo Asesor de STARMUS. La prestigiosa ceremonia de la Medalla Stephen Hawking a la Divulgación Científica -que reconoce la contribución destacada para la difusión de la ciencia-, se celebrará en STARMUS VII y concluirá con el concierto único producto de la casa, el Sonic Universe, a cuyo cartel se une Laurie Anderson con su actuación 'Ark'/'Lifeboat', que, junto con The Offspring y Tony Hadley, promete una fusión inolvidable de música.

Como complemento al programa de conferencias y conciertos de STARMUS, se encuentra el STARMUS Camp, un vibrante centro de exploración y aprendizaje diseñado para despertar la curiosidad e inspirar a la próxima generación de científicos. Ubicado en la plaza principal de Bratislava, ofrecerá exposiciones innovadoras, experiencias inmersivas y un programa dinámico de entretenimiento en vivo abierto a asistentes de todas las edades. El STARMUS City Program está diseñado específicamente para universidades asociadas y contará con más de 20 conferencias a cargo de científicos y astronautas de renombre. Las conferencias cubrirán una variedad de temas, incluida la exploración espacial y las ciencias ambientales, entre otros. Los estudiantes tendrán la oportunidad de interactuar con los ponentes y enriquecer así su experiencia académica.

Finalmente, durante la conferencia de prensa, se anunció que VÚB Banka, el segundo banco más grande de Eslovaquia, se ha unido como patrocinador de STARMUS VII para inspirar a las personas a marcar la diferencia en el mundo.

La próxima edición de STARMUS VII promete ser una experiencia incomparable, que reunirá a las mentes más brillantes del mundo en ciencia y música para inspirar a la próxima generación.

