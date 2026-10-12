STARMUS VIII anuncia a dos jóvenes agentes de cambio como ganadores de la Medalla Junior

(Información remitida por la empresa firmante)

Valeria Corrales recibe la Medalla Junior Stephen Hawking y Aneeshwar Kunchala recibe la Medalla Junior Jane Goodall Earth

ISLAS CANARIAS, España, 12 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- STARMUS VIII, el principal festival internacional de ciencia, música y exploración, se enorgullece de anunciar a los galardonados con dos distinciones especiales que celebran a la próxima generación de líderes científicos y medioambientales.

Valeria Corrales, de España, recibirá la Medalla Stephen Hawking Junior en reconocimiento a su excepcional labor para acercar la ciencia, la programación y la tecnología al público joven.

Aneeshwar Kunchala, del Reino Unido, recibirá la Medalla de la Tierra Junior Jane Goodall en reconocimiento a su notable dedicación a la conservación de la vida silvestre y la biodiversidad, así como a su labor de inspirar a los niños a proteger el mundo natural.

Aunque su trabajo se centra en ámbitos diferentes, ambos jóvenes agentes de cambio comparten una convicción fundamental de STARMUS: el conocimiento debe inspirar la acción, y la edad nunca debería ser un obstáculo para marcar la diferencia.

Valeria Corrales — Medalla Stephen Hawking Junior

Valeria Corrales comenzó su trayectoria en la divulgación científica a los diez años, cuando cofundó la plataforma educativa ValPat en 2018 junto a su mentora, Patricia Heredia.

Lo que comenzó como una iniciativa para hacer más accesibles la ciencia y la tecnología se ha convertido en una importante plataforma de educación STEM en español, con más de 750 vídeos y 240.000 suscriptores en YouTube.

Durante la pandemia de la COVID-19, Valeria y Patricia ofrecieron 100 días consecutivos de clases de STEM gratuitas en línea, ayudando a miles de niños de España y América Latina a seguir aprendiendo durante el confinamiento.

Desde entonces, Valeria ha recibido reconocimiento nacional e internacional. Fue incluida en la lista de los "23 Changemakers" de Forbes España en 2023, fue finalista del Premio Princesa de Girona Social en 2025 y fue seleccionada entre los 10 finalistas del Global Student Prize de entre casi 11.000 candidaturas y nominaciones de 148 países.

Actualmente, mientras estudia Medios Computacionales en el Instituto de Tecnología de Georgia, continúa explorando cómo la ciencia, la tecnología, la creatividad y la narración pueden transformar la educación.

Sus logros reflejan el espíritu de la convicción de Stephen Hawking sobre el poder de la curiosidad y la importancia de compartir el conocimiento científico con todos.

Aneeshwar Kunchala - Medalla de la Tierra Junior Jane Goodall

Con tan solo once años, Aneeshwar Kunchala ya se ha convertido en una voz reconocida internacionalmente a favor de la conservación de la vida silvestre y la educación ambiental.

Su extraordinaria trayectoria comenzó cuando tenía solo cuatro años, tras enterarse de la muerte de una ballena a causa de la contaminación por plásticos. Esa experiencia le inspiró a emprender la misión de proteger a los animales y animar a los demás a cuidar el mundo natural.

Desde entonces, Aneeshwar ha llegado a audiencias internacionales a través de documentales televisivos, programas educativos, conferencias, periodismo y arte.

Su trabajo incluye apariciones y producciones para la BBC, Sky Kids y Channel 5, mientras que su mensaje sobre conservación ha llegado a audiencias en importantes eventos e instituciones internacionales.

Aneeshwar ostenta tres récords mundiales Guinness y ha recibido distinciones como el premio Diana y el British Citizen Youth Award. Asimismo, ha sido nombrado joven embajador del National Trust y se convirtió en el primer joven columnista de National Geographic Kids UK. También ha sido galardonado con el premio honorífico Young Scientific Explorer, otorgado por la Scientific Exploration Society.

Su trabajo combina la curiosidad científica, la compasión por los animales y una extraordinaria capacidad para comunicarse con las generaciones más jóvenes.

Su mensaje rector captura la simplicidad y la urgencia de su misión:

"Salva a los animales y asegúrate de que el mundo luzca hermoso".

La Medalla Junior Jane Goodall Earth reconoce no solo sus logros, sino también su determinación de inspirar a una generación que considera la protección de la biodiversidad como una responsabilidad compartida.

Dos voces jóvenes, un futuro compartido

Stephen Hawking dedicó su vida a comprender el universo. Jane Goodall transformó nuestra comprensión del mundo natural y de nuestra responsabilidad de protegerlo.

A través de estas dos Medallas Junior, STARMUS celebra la continuidad de sus legados en una nueva generación.

Valeria Corrales está ayudando a los jóvenes a descubrir el poder de la ciencia y la tecnología. Aneeshwar Kunchala los está inspirando a proteger la extraordinaria diversidad de la vida en nuestro planeta.

Juntos, representan un mensaje poderoso: el futuro de la ciencia y el futuro de nuestro planeta pertenecen a quienes son lo suficientemente curiosos como para hacer preguntas y lo suficientemente valientes como para actuar.

Los premios se entregarán durante STARMUS VIII, que tendrá lugar en Tenerife y La Palma (Islas Canarias) del 17 al 22 de octubre de 2026, bajo el lema "La búsqueda de la verdad". El festival reunirá a algunas de las figuras más destacadas del mundo en los ámbitos de la ciencia, la exploración espacial, la tecnología, la música y las artes para explorar la importancia de la evidencia, el conocimiento, la razón y el pensamiento científico en un mundo cada vez más complejo.

Más información sobre Starmus VIII y entradas disponibles en: www.starmus.com.

Estados Unidos: Dan DuPont, dupont0708@gmail.com, +1 202 380 7558

RU/UE: Nicole Ettinger, nicole@ettingerpr.com +44 7515 394107

España: Carlos Esteban, cesteban@llys.global, +34 699 55 2854

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