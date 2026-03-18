START se asocia con Trialing para ampliar el acceso a los ensayos clínicos oncológicos en toda Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta colaboración mejorará el conocimiento que tienen los médicos sobre la cartera de ensayos de START, agilizará las derivaciones y facilitará el acceso de los pacientes a la investigación oncológica en fase temprana.

SAN ANTONIO y BARCELONA, España, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Centro START para la Investigación del Cáncer ("START"), la red comunitaria de centros de ensayos clínicos más grande del mundo especializada en ensayos oncológicos de fase temprana, anunció hoy una asociación estratégica con Trialing, una plataforma dedicada a conectar a médicos y pacientes con ensayos clínicos, ayudando a los médicos a identificar, evaluar y derivar rápidamente a los pacientes a los estudios adecuados.

Mediante esta colaboración exclusiva, START trabajará con Trialing en toda Europa para distribuir información especializada sobre ensayos clínicos oncológicos activos, compartir actualizaciones de estudios en tiempo real y notificar a los oncólogos cuando haya plazas disponibles a través de la red de médicos de Trialing. Esta alianza tiene como objetivo agilizar las derivaciones, mejorar el conocimiento de las oportunidades de participar en ensayos clínicos y, en última instancia, ampliar el acceso de los pacientes a terapias innovadoras contra el cáncer.

"El acceso sigue siendo una de las mayores barreras en la investigación clínica oncológica", afirmó Nick Slack, MBE, director general y consejero delegado de START. "La colaboración con Trialing nos permite conectar con los médicos en una plataforma que ya conocen y en la que confían, ofrecerles información clara y oportuna sobre nuestros cientos de ensayos clínicos activos y facilitar la conexión de los pacientes con los centros de ensayos clínicos de START en toda Europa. Al reducir las dificultades en el proceso de derivación y aumentar el conocimiento de START entre los médicos, impulsamos nuestra misión de brindar esperanza a través del acceso".

Trialing aprovecha tecnología innovadora, datos precisos y un enfoque ágil centrado en el médico, respaldado por su equipo médico interno, para revolucionar el acceso a los ensayos clínicos. Al conectar a médicos, pacientes y la industria farmacéutica a través de una plataforma única, Trialing permite una identificación más rápida de los estudios adecuados mediante vías de decisión clínica estructuradas y reduce las barreras para la participación en los ensayos.

La red europea de centros de ensayos clínicos de START continúa creciendo, con un fuerte enfoque en la aceleración de los ensayos de fase temprana, manteniendo al mismo tiempo una estrecha relación con los médicos remitentes y los oncólogos comunitarios. La colaboración con Trialing respalda la misión de START de acercar la investigación innovadora a los pacientes mediante la mejora de la transparencia, la comunicación y los canales de derivación.

"La difusión de información sobre ensayos clínicos y la eficiencia en la derivación de pacientes son fundamentales para el avance de la atención oncológica", afirmó el doctor Emiliano Calvo, presidente de START Europe. "Gracias a nuestra colaboración con Trialing, podemos compartir de forma más eficaz la disponibilidad de estudios con los oncólogos y garantizar que los pacientes sean derivados en el momento oportuno, cuando haya oportunidades de inscripción disponibles".

"Nos enorgullece colaborar con START, una organización que comparte nuestro compromiso de mejorar el acceso a los ensayos clínicos mediante soluciones más inteligentes y conectadas", declaró Max Hardy-Werbin, consejero delegado de Trialing. "Juntos, brindamos a los médicos la información que necesitan para identificar rápidamente los ensayos adecuados y ayudamos a los pacientes a acceder a opciones de tratamiento innovadoras sin obstáculos innecesarios".

La plataforma Trialing permitirá a START proporcionar actualizaciones dinámicas del estudio, garantizando que los médicos dispongan de información actualizada sobre los criterios de elegibilidad y el estado de la inscripción, un factor clave para reducir los retrasos y las oportunidades de derivación perdidas.

Esta colaboración refleja una visión compartida para modernizar el acceso a los ensayos clínicos, fortalecer la participación de los médicos y acelerar la investigación oncológica en toda Europa.

Acerca de START

Con una sólida presencia en centros oncológicos comunitarios de todo el mundo, el Centro START para la Investigación del Cáncer ofrece acceso a ensayos clínicos preclínicos y de fase temprana especializados en nuevos agentes anticancerígenos. Los centros de ensayos clínicos de START han realizado más de 1.000 ensayos clínicos de fase temprana, incluyendo 50 terapias aprobadas por la FDA o la EMA. START cuenta con la mayor red mundial de investigadores principales en fase temprana, distribuidos en 15 centros de ensayos clínicos. Comprometido con acelerar el paso de los ensayos a los tratamientos, START brinda esperanza a pacientes, familias y médicos de todo el mundo. Para más información, visite STARTresearch.com.

Acerca de Trialing

Trialing es una plataforma impulsada por médicos que busca mejorar el acceso a los ensayos clínicos conectando a oncólogos, hospitales, pacientes y patrocinadores farmacéuticos mediante información estructurada sobre ensayos y flujos de trabajo de derivación. Al combinar datos de ensayos clínicos seleccionados, la experiencia clínica de su equipo médico, herramientas de descubrimiento centradas en el médico y capacidades de selección emergentes con soporte de IA, Trialing ayuda a los oncólogos a identificar rápidamente los estudios adecuados y agilizar las derivaciones a los centros de investigación que reclutan participantes. Trialing cuenta con una creciente red de oncólogos y centros de investigación en Europa y Estados Unidos. Para más información, visite trialing.org.

Contactos para los medios:

START:Lauren Panco, vicepresidente de marketing, lauren.panco@startresearch.com

Trialing:Jonathan Gibbs, director de producto, jgibbs@trialing.org

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