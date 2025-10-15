START inaugura la primera Unidad de Investigación Clínica Pediátrica en Onco-hematología de España

(Información remitida por la empresa firmante)

-START, junto con HM Hospitales, inaugura la primera Unidad de Investigación Clínica Pediátrica en Onco-hematología de España

El nuevo sitio de START en el Hospital Universitario HM Montepríncipe ofrece acceso a ensayos clínicos para niños con cáncer

SAN ANTONIO y MADRID, 15 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- El Centro de Investigación Oncológica START ("START"), la mayor red comunitaria del mundo especializada en ensayos clínicos oncológicos en fase inicial, junto con HM Hospitales, anuncia la puesta en marcha de una unidad de investigación clínica oncohematológica pediátrica en el Hospital Universitario HM Montepríncipe de Madrid. Esta unidad START Pediatrics es el primer centro de investigación clínica pediátrica de este tipo dentro del sector hospitalario privado español y representa una oportunidad única para ofrecer opciones de investigación a los niños.

El cáncer afecta a 400.000 nuevos niños cada año en todo el mundo, lo que representa una grave crisis sanitaria mundial. Esto se traduce en aproximadamente 1.000 nuevos casos de cáncer infantil cada día.

Esta nueva unidad de START Pediatrics, desarrollada en estrecha colaboración con HM Hospitales y dirigida por la doctora Marta Osuna Marco, combina la experiencia de START en ensayos clínicos globales y terapias emergentes con un enfoque compasivo de la atención sanitaria.

Esta nueva unidad no podría estar más en consonancia con nuestra misión de ofrecer 'esperanza a través del acceso', afirmó Nick Slack, MBE, presidente y consejero delegado de START. Estar dentro de esta unidad y ser testigo del valor de estos jóvenes pacientes y la resiliencia de sus familias es una lección de humildad. Es un poderoso recordatorio de que la innovación debe ir acompañada de compasión. Con nuestro alcance global y nuestra experiencia clínica, estamos en una posición única para acelerar el acceso a terapias emergentes para los niños. No se trata solo de una ampliación de nuestra red, sino de una ampliación de nuestro propósito.

La nueva unidad del Hospital Universitario HM Montepríncipe está diseñada específicamente para apoyar todas las fases de los estudios clínicos de oncología pediátrica. Ofrece un apoyo normativo optimizado para satisfacer los requisitos únicos de los ensayos pediátricos, una infraestructura dedicada a la investigación pediátrica y un personal compasivo y comprometido con su misión de ofrecer esperanza a los niños y sus familias.

La puesta en marcha de esta unidad en el Hospital Universitario HM Montepríncipe es una de las iniciativas de las que me siento más orgulloso, destacó el doctor Juan Abarca, presidente de HM Hospitales. Ahora tenemos la capacidad de ofrecer ensayos clínicos innovadores a pacientes pediátricos de toda Europa, al igual que hacemos con los adultos, lo que supone una vía adicional de esperanza cuando se han agotado los tratamientos estándar. Esta colaboración con START nos permitirá ofrecer una atención basada en la investigación a cientos de niños con cáncer cada año, y hacerlo con excelencia y compasión.

Trabajar con niños que se enfrentan al cáncer es una experiencia que te hace sentir humilde y te inspira, comentó la doctora Marta Osuna Marco, oncóloga pediátrica e investigadora principal de la nueva unidad. Poder aportar el nivel de experiencia de START y el acceso a estos pacientes es algo por lo que estoy realmente agradecida. Cada día damos nuevas esperanzas a las familias y ahora, con esta iniciativa, también contribuimos a la investigación que dará forma a las terapias del mañana.

Este hito es el resultado de una colaboración extraordinaria y duradera, afirmó el doctor Emiliano Calvo, investigador clínico y director de Investigación Clínica de START Madrid-CIOCC y presidente de START en Europa. Queremos expresar nuestro especial agradecimiento a la Dra. Blanca López-Ibor, directora del Área de Oncohematología Pediátrica de HM Hospitales, y a la Fundación HM Hospitales, por su visión y dedicación, que, junto con el equipo de START Madrid-HM CIOCC, el Departamento de Oncopediatría y la dirección del Hospital Universitario HM Montepríncipe, han hecho posible esta iniciativa. Lo que comenzó como un ambicioso proyecto hace años se ha convertido en un programa de investigación clínica esencial y de gran impacto, que ahora beneficiará a innumerables niños y sus familias en toda Europa.

Esta unidad también ha sido posible gracias a la Fundación Nemesio Díez, una fundación sin ánimo de lucro cuyas contribuciones han ayudado a financiar la construcción de las nuevas instalaciones. Su compromiso con el avance de la atención a los niños con cáncer refleja el espíritu mismo de esta iniciativa, basada en la colaboración, la compasión y la determinación.

START Pediatrics se basa en la amplia red global de START y continúa con su misión de ofrecer esperanza a través del acceso, proporcionando tratamientos innovadores a los pacientes que más los necesitan. El nuevo programa de investigación pediátrica es una prueba de esa misión, ya que amplía el alcance de la atención y ayuda a acelerar el descubrimiento de nuevas opciones terapéuticas.

Acerca del START Center for Cancer Research

Profundamente arraigado en los centros oncológicos comunitarios de todo el mundo, el Centro START para la Investigación del Cáncer proporciona acceso a ensayos clínicos preclínicos y en fase inicial especializados de nuevos agentes anticancerígenos. Los centros de ensayos clínicos de START han llevado a cabo más de 1.000 ensayos clínicos en fase inicial, incluidos 45 tratamientos que fueron aprobados por la FDA o la EMA. START representa la mayor lista mundial de investigadores principales (IP) en fase inicial en sus 12 centros de ensayos clínicos. Comprometido con acelerar el paso de los ensayos a los tratamientos, START ofrece esperanza a pacientes, familias y médicos de todo el mundo. Obtenga más información en STARTresearch.com y síganos en LinkedIn.

