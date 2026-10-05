La startup canaria El Talentón exporta su modelo de emprendimiento joven a África, Latinoamérica y China - El Talentón

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de octubre

La compañía fundada por Estefanía Castro y Juan Vera completa su circuito por las ocho islas, refuerza su presencia internacional y amplía su actividad con un campus de formación permanente y nuevos formatos que conectan talento y negocios.

El Talentón, la startup canaria fundada y dirigida por Estefanía Castro y Juan Vera, ha convertido en apenas dos años un programa de hackathones en una plataforma de emprendimiento con actividad en tres continentes. En 2026 ha completado su circuito por las ocho islas, ha llevado su metodología a Senegal, Gambia y Uruguay, ha obtenido la calificación de empresa emergente prevista en la Ley de Startups y prepara su segunda misión empresarial a China.

Nacido en 2024 con sus primeras ediciones en las dos provincias canarias, El Talentón conecta hoy a jóvenes, empresas, universidades y administraciones públicas. Su modelo combina formación práctica, mentorías, desarrollo de prototipos y presentación ante jurados profesionales, con un objetivo concreto: que las ideas se conviertan en proyectos viables ligados a los retos reales de cada territorio.

“Canarias no tiene por qué limitarse a atraer talento: también puede exportarlo. Lo que empezó como un hackathon en las islas es hoy una metodología que funciona igual en La Graciosa que en Dakar o en Canelones”, explica Estefanía Castro, cofundadora y co-CEO de la compañía.

De La Graciosa a La Palma: un circuito de ocho islas

El circuito canario de 2026 ha reunido a 250 participantes y 40 equipos, acompañados por 70 mentores y evaluados por 60 miembros de jurado, a lo largo de ocho eventos insulares y 80 píldoras formativas. La incorporación de La Graciosa como sede propia ha cerrado el mapa del archipiélago y ha acercado la formación en emprendimiento a las islas no capitalinas.

Los equipos ganadores de cada isla recibieron 1.500 euros para desarrollar su producto mínimo viable, además de mentorías especializadas y el pase a la Final Regional. La gran final se celebró el 12 de septiembre en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma, con nueve proyectos en competición. El ganador, PyroScan, viajará como premio en la próxima misión empresarial a China.

De Dakar a Canelones: la metodología canaria cruza fronteras

Del 20 al 28 de julio, El Talentón desarrolló una misión en Senegal y Gambia en colaboración con Casa África. La agenda incluyó hackathones en Dakar y Pikine, un encuentro de networking en el Instituto Cervantes de Dakar y activaciones comunitarias en Dabaly y Gambia. El balance: 154 participantes, 31 equipos y seis proyectos premiados.

En agosto, la expedición puso rumbo a Uruguay, donde emprendimiento, cooperación institucional y memoria migratoria canaria se dieron la mano. La visita coincidió con un año especialmente significativo: la conmemoración del 300 aniversario de la llegada de las familias canarias que contribuyeron a la fundación de Montevideo, una efeméride que pone en valor los vínculos históricos, culturales y humanos entre ambos territorios.

En Canelones, la organización celebró encuentros profesionales y un hackathon internacional en el Parque Tecnológico Canario centrado en agricultura sostenible, economía circular, turismo y soluciones para el territorio. La misión incluyó además la grabación de testimonios para un documental sobre la huella canaria en Uruguay, conectando el legado de quienes emigraron con las nuevas generaciones que hoy emprenden a ambos lados del Atlántico.

China, próxima parada

La internacionalización da ahora un salto hacia Asia con Global Experience China El Talentón, un programa de inmersión empresarial que se celebrará del 4 al 14 de noviembre de 2026.

Tras la primera misión realizada en 2025, la iniciativa busca acercar a emprendedores y empresas canarias a otros modelos de negocio, ecosistemas de innovación y oportunidades de conexión profesional en el gigante asiático. El programa contempla visitas a empresas y fábricas, así como experiencias orientadas a ampliar la visión de negocio de los participantes y facilitar nuevas relaciones internacionales.

Toda la información está disponible en chinaeltalenton.com.

Un campus todo el año y nuevos espacios para conectar negocios

Para que los proyectos no se queden en el escenario de una final, la compañía puso en marcha el 1 de octubre el Campus El Talentón, un espacio de acompañamiento continuo con formación en modelo de negocio, marca personal, inteligencia artificial, innovación, sostenibilidad y habilidades personales, junto con mentorías, sesiones sobre financiación, inglés de negocios y retos mensuales para aplicar lo aprendido.

“Una idea no se convierte en empresa en un fin de semana. Por eso hemos creado el Campus: para acompañar a los equipos los doce meses del año, no solo el día de la final”, señala Juan Vera, cofundador y co-CEO de El Talentón.

La compañía amplía también su apuesta por el comercio local con la segunda edición de El Talentón de Comercio, estructurada en tres activaciones y un hackathon final para impulsar propuestas que ayuden al sector a adaptarse a las nuevas tendencias.

A esta línea se suma el lanzamiento de El TardeÓN by Moona, un concepto que une negocios y ocio a través del networking, la música y las experiencias compartidas. Su objetivo es generar relaciones profesionales en un ambiente distendido y dar visibilidad al talento creativo canario. Su primera cita será el 10 de octubre.

El último trimestre del año se completa con el despliegue de Canarias UP, con actividades que conectan emprendimiento, comunidad y territorio a través de tardeos y minihackathones.

Un nuevo documental para contar El Talentón 2026

El Talentón volverá a producir este año un documental dedicado a su edición de 2026. La nueva producción recogerá las experiencias de participantes, mentores y colaboradores, el recorrido por las ocho islas y la expansión internacional del proyecto.

Este trabajo audiovisual permitirá acercar al público las historias de las personas y los equipos que han protagonizado el programa, mostrar la evolución de sus ideas y documentar las conexiones surgidas entre Canarias y los territorios visitados. Se sumará al documental sobre la huella canaria en Uruguay, reforzando la apuesta de la compañía por contar y preservar las experiencias que nacen de sus iniciativas.

El crecimiento de El Talentón se apoya en una red de colaboradores que incluye al Gobierno de Canarias, el Servicio Canario de Empleo, cabildos y ayuntamientos, la Universidad de La Laguna y su Fundación General, cámaras de comercio, empresas, Casa África y los socios internacionales de cada misión.

Sobre El Talentón

El Talentón es una startup canaria de innovación y emprendimiento fundada y dirigida por Estefanía Castro y Juan Vera. Desde 2024 diseña programas de formación práctica, hackathones, mentorías y misiones internacionales que conectan a jóvenes, empresas, universidades y administraciones. En 2026 ha estado presente en las ocho islas canarias, Senegal, Gambia y Uruguay, y cuenta con la calificación de empresa emergente.

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