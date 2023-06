La startup española Time is Brain gana la competición europea EIT Health Catapult

La startup española, fundada por neurólogos del Hospital Germans Trias de Badalona, ha creado BraiN20®, un dispositivo portátil que mejora el diagnóstico y el pronóstico de los pacientes que han sufrido un ictus isquémico agudo.

Time is Brain recibirá 40.000 euros de premio, formación, soporte y contactos con expertos e inversores internacionales para continuar con su desarrollo.

Los premios EIT Health Catapult 2023 reconocen las mejores empresas emergentes europeas en el ámbito biotecnológico, de la tecnología médica y de la salud digital. En su séptima edición han apoyado más de 200 startups y cuentan con una comunidad de más de 400 inversores y 2.500 profesionales sanitarios.

Barcelona, 21 de junio de 2023. La startup biotecnológica española Time is Brain se ha alzado con el primer premio en la categoría MedTech de la competición EIT Health Catapult 2023, un programa que busca impulsar startups europeas en el ámbito de la salud creado por EIT Health, que forma parte del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), un organismo de la Unión Europea.

Fundada por neurólogos del Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona), la startup ha diseñado BraiN20®, un dispositivo que monitoriza la actividad cerebral mediante un registro de la actividad eléctrica desde el inicio del ictus agudo y durante todo el proceso asistencial.

En palabras de su CEO y cofundadora, Alicia Martínez Piñeiro, “gracias a BraiN20® es posible hacer un diagnóstico precoz a los pacientes que responderán a una trombectomía mecánica y proporcionar monitorización cerebral durante y después del tratamiento”.

“El apoyo de EIT Health ha sido clave para nuestro desarrollo, desde la financiación inicial, hasta darnos a conocer como semifinalistas de Catapult en la categoría de tecnología médica en 2022 y ayudarnos a conseguir el EIC Accelerator. Esta financiación nos permitirá llevar a cabo la validación de BraiN20®, su industrialización, la obtención del marcado CE y alcanzar la comercialización del producto”, añade Martínez Piñeiro.

Time is Brain ha ganado en la categoría de ‘Tecnología Médica’ y recibirá 40.000 euros de premio, así como formación, soporte, y contactos con expertos y profesionales sanitarios, inversores internacionales y visibilidad europea.

Los ganadores se han dado a conocer en Munich durante el evento Bits&Pretzels, uno de los mayores eventos de Europa de startups de HealthTech y biotecnología.

Según Izabel Alfany, directora general interina de EIT Health Spain: “estamos muy orgullosos que Time is Brain haya sido reconocida entre las mejores start-ups emergentes a nivel europeo. Un año más se premia el gran potencial en innovación y emprendimiento de nuestro país. Desde EIT Health Spain seguimos apoyando con fuerza a las startups españolas en su misión de transformar la asistencia sanitaria europea”.

Catapult, impulso a las startups más innovadoras de Europa

EIT Health Catapult, que celebra este año su séptima edición, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las startups europeas de salud más prometedoras poniéndolas en contacto con expertos e inversores internacionales.

El programa Catapult ya ha apoyado a más de 200 empresas de nueva creación, con una comunidad de apoyo de más de 400 inversores y 2.500 profesionales sanitarios que respaldan el programa.

Catapult forma parte de la amplia cartera de iniciativas de Aceleración de EIT Health, reconocida entre las 5 mejores aceleradoras público-privadas del mundo, según el informe mundial 21-22 de UBI Global[1], destinada a impulsar una nueva generación de empresas capaces de aportar soluciones transformadoras a los retos sanitarios a los que se enfrentan los ciudadanos europeos.

Sobre EIT Health

EIT Health es una red de los mejores innovadores en materia de salud, con aproximadamente 130 socios, y cuenta con el apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), un organismo de la Unión Europea. Colaboramos entre países para ofrecer nuevas soluciones que permitan a la ciudadanía europea vivir más y mejor.

Como europeos, afrontamos el reto que suponen las enfermedades crónicas y la multimorbilidad, y somos conscientes de las oportunidades que nos ofrece la tecnología para avanzar más allá de las aproximaciones convencionales, la prevención y la vida saludable. Ello requiere líderes de opinión innovadores y vías eficientes para llevar soluciones innovadoras de salud al mercado.

EIT Health aborda estas necesidades. Conectamos todos los actores relevantes de la salud a lo largo de Europa, asegurando la inclusión de los tres lados del “triángulo del conocimiento”, para que la innovación ocurra en la intersección de la investigación, la educación y el negocio, en beneficio de la ciudadanía.

EIT Health: Juntos por una vida sana en Europa.

Para más información, visite: www.eithealth.eu

Contacto para medios:

Mara Belluco | Responsable de comunicación | EIT Health Spain

mara.belluco@eithealth.eu | +34 934020800 | +34 627089665

Manuel Recio, manuelrecio@europapress.es | +34 600 90 55 93

Rubén Marcos, rubenmarcos@europapress.es +34 600 90 50 74

[1] “The Ubi Global World Rankings of Business Incubators and Accelerators. 2nd Edition – May 2023. The World Benchmark Study 2021 – 2022” https://ubi-global.com/rankings/?v=04c19fa1e772