La startup que quiere revolucionar los favores entre viajeros; así es Bring-it - Bring-it

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de mayo.- En un contexto cada vez más globalizado, donde millones de personas viven, estudian o trabajan fuera de su país de origen, el acceso a determinados productos locales sigue siendo una necesidad frecuente y, en muchos casos, difícil de resolver. Desde alimentos típicos hasta artículos personales o regalos familiares, los envíos internacionales tradicionales no siempre ofrecen una solución práctica, rápida o asequible.

En este escenario nace Bring-it, una plataforma que busca conectar a viajeros con personas que necesitan recibir productos de otros países, transformando una dinámica informal y habitual en una solución organizada, segura y accesible.

La iniciativa surge a partir de una experiencia cotidiana entre comunidades de expatriados y personas que viven en el extranjero, donde es frecuente recurrir a conocidos que viajan para transportar productos específicos entre países. A partir de esta realidad, los impulsores del proyecto identificaron la oportunidad de estructurar este comportamiento ya existente y convertirlo en una plataforma digital.

Bring-it tiene como objetivo resolver una necesidad común entre expatriados, estudiantes internacionales, profesionales desplazados y personas que viven lejos de su país de origen: el acceso a productos que forman parte de su vida cotidiana, cultura o rutina, pero que no siempre están disponibles en su lugar de residencia. En muchos casos se trata de alimentos, productos personales, tecnología, regalos o artículos específicos que resultan difíciles de conseguir, más costosos o lentos de obtener a través de canales tradicionales.

La plataforma plantea un modelo basado en el aprovechamiento del flujo constante de viajeros entre países y del espacio disponible en sus equipajes, creando así un puente entre la oferta y la demanda de productos a nivel internacional.

El proyecto fue impulsado inicialmente a partir de la colaboración entre sus fundadores, a los que posteriormente se unieron perfiles con experiencia internacional y conocimiento directo del problema, ya que también habían vivido en el extranjero. A lo largo de su desarrollo, el equipo ha incorporado talento especializado en tecnología, sistemas, finanzas y operaciones, reforzando la estructura de la compañía de cara a su crecimiento.

Desde el punto de vista estratégico, Bring-it no se posiciona como un competidor directo de grandes marketplaces internacionales, sino como una solución complementaria. Mientras estas plataformas se centran en productos estandarizados y cadenas logísticas altamente optimizadas, Bring-it se orienta a resolver el acceso a productos específicos, locales o de disponibilidad limitada, con un componente emocional o cultural significativo.

El modelo también se apoya en la idea de optimizar la movilidad internacional existente, conectando a personas que viajan con quienes necesitan recibir determinados productos en otros países. De esta forma, se busca dar respuesta a una necesidad que ya existe de manera informal, pero sin una estructura que la organice de forma eficiente.

Tras dos años de desarrollo, Bring-it cuenta ya con un producto listo para su lanzamiento al mercado. La compañía entra ahora en una fase clave centrada en la validación del modelo, el equilibrio entre oferta y demanda y la generación de confianza entre usuarios.

El principal reto en esta etapa será consolidar una base activa de viajeros y compradores, así como demostrar la utilidad real de la plataforma en escenarios de uso cotidianos. El éxito no se medirá únicamente en descargas, sino en la recurrencia de uso, la satisfacción de los usuarios y la creación de flujos estables de operaciones.

De cara al futuro, Bring-it aspira a convertirse en una plataforma de referencia para conectar personas, productos y viajeros entre países. Su desarrollo se enfocará en la validación progresiva del modelo, la optimización de rutas de mayor demanda y la mejora continua de la experiencia de usuario, con especial atención a la seguridad, la transparencia y la escalabilidad del sistema.

El proyecto se apoya en una idea central: muchas de las piezas ya existen —los productos, los viajeros y las personas que los necesitan—, y Bring-it nace para conectarlas de forma ordenada, eficiente y accesible.

Contacto

Emisor: Bring-it

Contacto: Bring-it

Número de contacto: 900337411