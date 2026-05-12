La startup que trae a España el ahorro inmediato que pedía la Generación Z

Screenshot bestprice.com - bestprice.com

(Información remitida por la empresa firmante)

A diferencia de los sistemas tradicionales, bestprice.com apuesta por el 'cashback instantáneo' para eliminar la espera en el ahorro

Madrid, 12 de mayo de 2026.- Comprar online ya no se trata solo de encontrar el precio más bajo, ahora la clave está en qué plataforma devuelve más dinero y más rápido. Bajo esta premisa, la startup barcelonesa bestprice.com ha simplificado el ahorro online con un sistema que cada vez gana más adeptos: el cashback instantáneo. La compañía conecta con una Generación Z que busca soluciones reales y dinero directo en su cuenta.



Este cambio ha conectado especialmente con la Generación Z, los jóvenes que han crecido en un entorno de inmediatez digital donde el ahorro debe ocurrir al momento. Plataformas como bestprice.com consiguen que ahorrar ya no sea una restricción, sino una forma inteligente de gestionar su consumo en un entorno donde cada euro cuenta.



Por ejemplo, si un usuario compra un ordenador de 1000€ en MediaMarkt a través de la plataforma, obtiene un 1,50% de cashback, recibiendo 15€ automáticamente en su perfil de bestprice.com. Una vez el saldo acumulado llega a los 25€, el usuario puede transferirlo directamente a su cuenta bancaria para usarlo en lo que quiera.



¿Qué es el 'cashback' y por qué está cambiando la forma de comprar?

Aunque el término suene técnico, el concepto es sencillo: el cashback es la devolución de una parte del dinero que gastas en tus compras. A diferencia de los programas de fidelización de puntos acumulables o cupones que caducan, aquí el beneficio es dinero real que el usuario puede recuperar de manera efectiva. La clave de la propuesta de bestprice.com está en la inmediatez, ya que la tecnología de esta startup permite procesar el cashback de manera instantánea, logrando que el ahorro sea ágil y fácil.



Una plataforma de más de 1.000 marcas

La plataforma ya cuenta con más de 1.000 marcas asociadas, permitiendo centralizar el consumo (moda, tecnología, viajes o comida) bajo una misma premisa de beneficio directo. La startup entiende los hábitos del consumidor actual, por lo que su plataforma no requiere cambiar costumbres ni buscar ofertas imposibles, sino comprar de manera más inteligente en las marcas de siempre.



"Nuestro objetivo es que nadie pierda dinero, al revés, que por cada compra que se haga, un porcentaje se recupere de forma inmediata. Es un descuento automático", explica Katherine Aybar, Head of Growth de bestprice.com. "En el equipo tenemos claro el objetivo: que recuperar tu dinero sea tan fácil que no tengas ni que pensar en ello". Con herramientas así, el consumo inteligente deja de ser un secreto para unos pocos y se convierte en algo que cualquier persona puede usar en su día a día.

Contacto

Emisor: bestprice.com

Nombre contacto: Katherine Aybar

Descripción contacto: Head of Growth bestprice.com

Teléfono de contacto: 647801513