stc group presenta su visión para redes nativas de IA en Network X 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

RIAD, Arabia Saudí, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- stc group, el principal facilitador digital de Arabia Saudí, publicó su Libro Blanco sobre la Red Central Nativa de IA durante la celebración de la Network X 2026, donde describe su plan para evolucionar hacia una red de telecomunicaciones nativa de IA para 2030. El documento explica cómo el grupo busca integrar la IA de forma directa dentro del diseño y las operaciones de su red para respaldar los servicios digitales emergentes y mejorar la fiabilidad.

stc group sigue mejorando las capacidades de su red para dar soporte a las aplicaciones basadas en IA y a las cambiantes necesidades de conectividad. El grupo está actualizando su red central, que se encarga de llevar a cabo la gestión de las conexiones de los usuarios y proporciona servicios de comunicaciones. Al integrar la IA profundamente dentro de esta infraestructura, stc group busca ayudar a la red a adaptarse a los requisitos cambiantes del servicio y a resolver problemas con menor intervención manual.

El informe técnico destaca cómo los avances en IA y 5G-Advanced, la siguiente etapa de 5G, están aumentando la complejidad de la red. Servicios como las llamadas habilitadas por IA y las comunicaciones inmersivas necesitan de una conectividad más rápida y con mayor capacidad de respuesta. Los agentes de IA, sistemas de software que realizan tareas en nombre de los usuarios, necesitan también disponer de unas redes para coordinar las comunicaciones y los recursos informáticos en torno a cada tarea.

Para hacer frente a estos requisitos, el documento presenta el enfoque de stc, que integra la infraestructura nativa de IA, las funciones de red y las operaciones autónomas. Detalla cómo el grupo planea desarrollar la infraestructura necesaria para ejecutar IA, integrar la inteligencia en las funciones de red y automatizar más operaciones. Estas capacidades servirán para ayudar a la red a asignar recursos de manera más eficiente y a recuperarse de fallos con mayor rapidez, al tiempo que permitirían a los ingenieros centrarse en la mejora y la supervisión del servicio.

La publicación de este informe técnico supone un hito destacado dentro de la evolución de la red de stc group, al construir una base escalable para futuros servicios de IA, agentes de IA, escenarios de interacción inteligente y aplicaciones 5G-A y 6G de próxima generación. Partiendo de sus inversiones existentes, el grupo tiene como objetivo mejorar la fiabilidad de la red, proporcionar apoyo a la próxima generación de servicios digitales y acelerar la transición del sector de las redes nativas de la nube a las redes nativas de IA.

Acerca de stc group:

stc group es un facilitador digital que ofrece soluciones avanzadas e impulsa el proceso de digitalización. El grupo proporciona una completa gama de servicios que abarcan infraestructura digital, computación en la nube, ciberseguridad, Internet de las Cosas (IoT), pagos digitales, medios digitales y entretenimiento digital. El grupo está compuesto por 13 filiales en el Reino de Arabia Saudí, Oriente Medio, el Norte de África y Europa.

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