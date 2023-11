Stellantis y CATL firman un MoU estratégico para el suministro local de baterías LFP para el mercado europeo

CATLandStellantis - CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED/PR NE

El memorando de entendimiento (MoU) describe el desarrollo conjunto de una hoja de ruta tecnológica de vanguardia y las oportunidades futuras de la cadena de valor de las baterías.

Stellantis y CATL están considerando la posibilidad de una inversión conjunta en forma de joint venture con aportaciones equivalentes.

Stellantis pretende aprovechar las baterías de litio, hierro y fosfato (LFP) para impulsar su producción europea de vehículos eléctricos y respaldar sus ambiciosos objetivos de electrificación Dare Forward 2030.

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 21 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Stellantis N.V. y CATL anunciaron hoy la firma de un memorando de entendimiento (MoU) no vinculante sobre el suministro local de células y módulos de baterías LFP para la producción de vehículos eléctricos de Stellantis en Europa. Para apoyar aún más la ambiciosa estrategia de electrificación de Stellantis, las dos compañías están estudiando la posibilidad de formar una joint venture con aportaciones equivalentes.

El memorando de entendimiento establece una colaboración a largo plazo entre CATL y Stellantis en dos frentes estratégicos: crear una hoja de ruta tecnológica audaz para apoyar los avanzados vehículos eléctricos de batería de Stellantis e identifcar oportunidades para seguir reforzando la cadena de valor de las baterías.

"Este memorando con CATL sobre la química de las baterías LFP es otro ingrediente de nuestra estrategia a largo plazo para proteger la libertad de movilidad de la clase media europea", afirmó Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "CATL es el líder de este sector y, junto con nuestras emblemáticas marcas de vehículos, aportaremos a nuestr@s clientes/as una tecnología de baterías innovadora y accesible, y nos ayudará a alcanzar nuestra ambición de cero emisiones netas de carbono para 2038".

"Estamos encantad@s de elevar nuestra cooperación con Stellantis a un nuevo nivel. Con la reconocida experiencia de Stellantis en la fabricación de automóviles y la avanzada tecnología de baterías de CATL, creemos que la asociación será un paso decisivo en el camino de ambas partes hacia los objetivos de neutralidad de carbono", afirmó Robin Zeng, Chairman y General Manager de CATL. "Seguiremos ofreciendo soluciones más competitivas y sostenibles para que nuestros partners promuevan la transición energética mundial."

Con una larga vida útil y una gran estabilidad térmica, la tecnología LFP puede permitir a Stellantis ofrecer vehículos eléctricos de alta calidad, duraderos y accesibles en turismos, crossovers y SUV de los segmentos B y C.

Como parte del plan estratégico Dare Forward 2030, Stellantis ha anunciado sus planes de alcanzar un 100 % de ventas de vehículos eléctricos de batería (BEV) en Europa y un 50 % de ventas de turismos y light-duty trucks BEV en Estados Unidos para 2030. Stellantis está en vías de convertirse en una corporación de cero emisiones netas de carbono para 2038. Stellantis está realizando una serie de asociaciones para garantizar un suministro estable y bajo en carbono de materiales clave para su futuro electrificado.

For more information, please visit https://www.catl.com/en/

X: https://twitter.com/catl_official

Meta: https://www.facebook.com/CATLOfficial/

YouTube: https://www.youtube.com/c/CATLOfficial

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2282442/CATLandStellantis.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/stellantis-y-catl-firman-un-mou-estrategico-para-el-suministro-local-de-baterias-lfp-para-el-mercado-europeo-301994433.html