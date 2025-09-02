STF, el IFT y WHH anuncian la continuación del desafío *Seeding The Future Global Food System Challenge*

(Información remitida por la empresa firmante)

La fundación Seeding The Future, el Instituto de Tecnólogos de los Alimentos y Welthungerhilfe anuncian la continuación del desafío *Seeding The Future Global Food System Challenge*

NEWS AKTUELL // Plymouth, Minnesota; Chicago, Illinois; Bonn, Alemania, 02/09/2025 — La fundación Seeding The Future (STF), el Instituto de Tecnólogos de los Alimentos (IFT) y Welthungerhilfe (WHH) han anunciado hoy el próximo capítulo del desafío *Seeding The Future Global Food System Challenge*. Una vez concluido el cuarto ciclo, las operaciones se traspasarán del IFT a WHH, organización líder internacional enfocada en la transformación de los sistemas alimentarios y la lucha contra el hambre en el Sur Global.

Lanzado por la fundación STF y encabezado por el IFT, el Desafío GFSC se ha convertido en una plataforma de referencia para la promoción de innovaciones de vanguardia. Con más de 4000 solicitudes procedentes de 97 países a lo largo de cuatro años, ha otorgado un millón de dólares anuales a equipos visionarios que afrontan desafíos urgentes centrados en el sistema alimentario. El programa ha acelerado soluciones que mejoran la seguridad alimentaria, reducen el impacto ambiental y desarrollan la resiliencia en comunidades vulnerables.

*Estamos muy orgullosos de lo que ha logrado el Desafío y del importante papel que estamos desarrollando, ofreciendo ayuda a innovadores visionarios que aportan soluciones para mejorar vidas por todo el mundo* señaló Christie Tarantino-Dean, CEO del IFT. *Se trata de una colaboración que ha estado orientada por nuestra misión de crear sistemas alimentarios más saludables, más sostenibles y más accesibles. Ahora, bajo la dirección de WHH, estamos seguros de que el Desafío seguirá avanzando y evolucionando*.

*La dedicación del IFT ha permitido desarrollar una sólida plataforma de innovación global que ha inspirado innovaciones transformadoras impulsadas por miles de equipos a nivel mundial. A medida que nos adentramos en la siguiente fase de la mano de WHH, afrontamos con ilusión el objetivo de ampliar el alcance del Desafío y de seguir acelerando soluciones que garanticen alimentos seguros, nutritivos y sostenibles para todos. Con varias décadas de experiencia en el área de la agricultura, la seguridad alimentaria y la innovación, y habiendo desarrollado fuertes alianzas por África, Asia y América Latina, WHH se encuentra en una posición única para dirigir el futuro del Desafío*, comentó el Dr. Bernhard van Lengerich, fundador y CEO de la fundación STF.

El Desafío seguirá distribuyendo un millón de dólares cada año, que se repartirán entre tres categorías de ayudas dirigidas a innovaciones que promuevan el acceso equitativo a alimentos seguros y nutritivos, desarrollen prácticas sostenibles y regenerativas y ofrezcan soluciones fiables, asequibles y atractivas:

• ayudas iniciales (un máximo de 8, de 25 000 $ cada una)

• ayudas de crecimiento (un máximo de 3, de 100 000 $ cada una)

• grandes premios (un máximo de 2, de 250 000 $ cada uno)

Arrancando el ciclo 2025-2026, desde el 15 de octubre de 2025 WHH asume la dirección operativa completa.

*Welthungerhilfe tiene el honor de liderar el Desafío hacia su próxima fase*, anuncia Mathias Mogge, CEO y secretario general de WHH. *En una época donde las necesidades humanitarias son cada vez mayores y los presupuestos para el desarrollo empiezan a ser más limitados, contar con innovaciones escalables que combinen eficiencia, sostenibilidad y equidad se hace indispensable. Este Desafío seguirá protagonizando y ofreciendo soluciones con el objetivo de propiciar un impacto global duradero.*

Para más información sobre el Desafío, diríjase a Seeding The Future Global Food System Challenge - Welthungerhilfe o contacte por correo electrónico en la siguiente dirección: globalfoodsystemchallenge@welthungerhilfe.de.

Acerca de la Seeding The Future Foundation

La STF es una fundación privada sin ánimo de lucro dedicada a garantizar el acceso equitativo a alimentos seguros, nutritivos, asequibles y fiables. Apoya innovaciones que transforman los sistemas alimentarios y benefician tanto a las personas como al planeta. Más información en seedingthefuture.org.

Acerca de Welthungerhilfe

WHH, unas de las organizaciones de ayuda privada más importantes de Alemania, mantiene desde sus inicios en 1962 un compromiso firme por un mundo sin hambre. En 2024, ofreció ayuda a casi 19 millones de personas en 37 países. Más información en welthungerhilfe.org.

Acerca del Institute of Food Technologists

Desde 1939, el Instituto de Tecnólogos de los Alimentos (IFT) ha sido la voz de la comunidad científica mundial de los alimentos. En el empeño de aunar los esfuerzos de la ciencia, la tecnología y la investigación para encarar los retos más importantes en torno a los alimentos a nivel mundial, el IFT dirige una comunidad integrada por más de 200 000 miembros. Más información en ift.org.

Contacto

Persona de contacto del IFT para medios

Dennis Van Milligen

Director de Relaciones Exteriores

Institute of Food Technologists

630-853-3022

dvanmilligen@ift.org

Persona de contacto de WHH para medios

Simone Pott

Jefe de Comunicaciones / Portavoz

Tel: +49 228 2288-132

Mobil: +49 178/3700129

Email: simone.pott@welthungerhilfe.de