STIHL conmemora 100 años de historia marcados por la innovación y el liderazgo global

Dr Nikolas Stihl - STIHL

(Información remitida por la empresa firmante)

El aniversario de STIHL se enmarca en un contexto de crecimiento sólido y consolidación de la compañía en España, reforzando su compromiso estratégico con el mercado nacional

Madrid, 24 de febrero de 2026.- STIHL, la compañía multinacional y líder en la fabricación de máquinas para el jardín, el campo y el bosque, celebra durante este 2026 sus 100 años de historia, un hito que marca un siglo de innovación, ingeniería y compromiso con las personas y los profesionales. Bajo el lema "Nacidos para la naturaleza. Contigo desde 1926", la compañía conmemora su trayectoria poniendo en valor su legado y, al mismo tiempo, reafirmando su visión de futuro basado en un liderazgo tecnológico dual, de batería y gasolina.



Lo que comenzó en 1926 como un pequeño taller en Stuttgart es hoy una compañía global y un referente mundial del sector, con presencia actualmente en más de 160 países. Con una sólida implantación en España desde 1985, STIHL ha desarrollado soluciones pensadas para facilitar tanto el trabajo profesional como las tareas de los propietarios de jardines y huertos, siempre desde una relación respetuosa y responsable con el entorno natural.



En el año que celebra su centenario, STIHL refuerza su apuesta por la innovación y la sostenibilidad. La tecnología de batería gana cada vez más peso en el porfolio de la compañía, sin renunciar a la excelencia de sus soluciones de gasolina, que continúan siendo clave para determinados usos profesionales.



"Cumplir 100 años supone una enorme responsabilidad y, al mismo tiempo, una oportunidad para reafirmar quiénes somos y hacia dónde vamos", señala Bernd Hullerum, CEO de STIHL España y Portugal. "Miramos al futuro con ambición, con el objetivo de seguir liderando la transformación del sector y acompañar a nuestros usuarios en los nuevos retos que plantea el cuidado de la naturaleza".



España, un mercado en crecimiento en la historia de STIHL

El centenario coincide con un momento especialmente positivo para STIHL España. La filial continúa reforzando su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, con un fuerte crecimiento en la categoría de máquinas de batería.



"En España, este centenario coincide con un momento especialmente positivo, marcado por el crecimiento sostenido de nuestra gama de máquinas de batería. Un avance que refleja la confianza de nuestros clientes, el compromiso del equipo y el papel clave de una red de distribuidores altamente especializada, orientada al desarrollo de soluciones cada vez más eficientes y sostenibles para el mercado nacional", afirma Bernd Hullerum.



Nuevos lanzamientos para celebrar un siglo de historia

Para conmemorar sus 100 años, STIHL ha preparado una edición especial con unidades limitadas de su icónica motosierra profesional, la MS 500i Centennial Edition, la primera motosierra de gasolina del mundo producida en serie con inyección electrónica, un hito tecnológico que marcó un antes y un después en el sector.



A lo largo de 2026, STIHL celebrará su centenario con distintas iniciativas a nivel internacional dirigidas a empleados, distribuidores y usuarios, junto a una oferta de productos conmemorativos y promociones especiales a través de su tienda oficial.

Contacto

Emisor: STIHL

Nombre contacto: Sheridan Comunicación

Descripción contacto: Sheridan Comunicación

Teléfono de contacto: 915 350 068