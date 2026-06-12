STIHL España cierra 2025 con una facturación de 141,8 millones de euros

Bernd Hullerum - STIHL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de junio de 2026. - La compañía mantiene un alto nivel de inversión en tecnología e innovación con nuevas soluciones de batería como el nuevo sistema para profesionales STIHL ALLPRO

STIHL España cierra 2025 con un importante crecimiento, facturando 141,8 millones de euros, y consolidando su posición en el mercado nacional. Además, el crecimiento en máquinas de batería también ha sido muy positivo, superior al 10%, ganando peso dentro de su estrategia de futuro.



Estos resultados reflejan la solidez de STIHL en España, especialmente en el segmento profesional tradicional y en máquinas de gasolina, al tiempo que introduce en el mercado nuevas soluciones que responden a las necesidades de los usuarios de máquinas de batería.



"2025 ha sido un año especialmente positivo para STIHL España, con una facturación de 141,8 millones de euros que confirma la confianza del mercado nacional en nuestra estrategia. Este crecimiento coincide, además, con un momento muy relevante para la compañía: la celebración de nuestro centenario y el avance sostenido de nuestra gama de máquinas de batería", ha señalado Bernd Hullerum, CEO de STIHL España y Portugal. "Estos resultados reflejan el compromiso de nuestro equipo y el papel fundamental de una red de distribuidores altamente especializada, clave para acercar al cliente soluciones cada vez más eficientes, sostenibles y adaptadas a sus necesidades reales".



Sistema de batería ALLPRO: innovación al servicio de los profesionales

La evolución del mercado nacional confirma el crecimiento de la demanda de soluciones de batería, tanto entre usuarios particulares como profesionales. STIHL combina la fortaleza de su maquinaria de gasolina con una apuesta cada vez más sólida por equipos de batería más potentes, eficientes y adaptados al uso profesional. En el año de su centenario, la compañía lanza al mercado el nuevo sistema de batería STIHL ALLPRO.



Compatible con el anterior sistema de batería profesional STIHL AP, ALLPRO destaca por una potencia máxima de hasta 4 kW, una alta relación peso-potencia y una carga ultrarrápida que permite alcanzar hasta el 80% de la batería en solo nueve minutos gracias a su tecnología de celdas sin pestañas y a perfiles de carga inteligentes. Estas prestaciones permiten un alto ritmo de trabajo, prácticamente continuo. Además, sus más de 3.000 ciclos de carga proporcionan energía constante incluso después de años de uso intensivo. La certificación IPX5 completa estas prestaciones, al permitir trabajar con fiabilidad también en condiciones de humedad y lluvia.



"Nuestro objetivo es trasladar al sector de la batería el liderazgo que STIHL ha construido durante décadas en la tecnología de gasolina, ofreciendo al profesional soluciones cada vez más potentes, eficientes y adaptadas a sus necesidades reales", ha explicado Bernd Hullerum.



Soluciones STIHL: evolución constante acompañando al profesional

STIHL España consolida su posición de liderazgo en el segmento profesional tradicional con máquinas de gasolina cada vez más potentes y duraderas, al tiempo que continúa avanzando en el desarrollo de soluciones de batería que responden a las más altas exigencias profesionales en diversas aplicaciones. Esta evolución se completa con una oferta cada vez más amplia de accesorios, diseñados para incrementar los usos y funcionalidades de las máquinas, siempre con la base de una red de distribuidores expertos que ofrecen un servicio personalizado para cada cliente.







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Pie de foto: Bernd Hullerum

Autor: STIHL