-Stonebranch reconocido como Proveedor Representativo por Gartner® en la Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms (SOAPs)de 2021

En su informe de agosto de 2021, Gartner examinó el estado actual de la automatización y la evolución de WLA en SOAP.

ALPHARETTA, Ga, 2 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Stonebranch, un proveedor líder de soluciones de orquestación y automatización de servicios, ha anunciado hoy que ha sido nombrado Proveedor Representativo en la edición de agosto de 2021 de Gartner Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms.*

"Creemos que es un honor ser reconocidos por Gartner tanto en su primera como en su segunda Guía de Mercado SOAP", dijo Giuseppe Damiani, consejero delegado de Stonebranch. "En nuestra opinión, ser nombrados por Gartner como Vendedor Representativo refuerza el valor de nuestra plataforma para los líderes de IT Ops, DevOps y DataOps que necesitan orquestar procesos de TI automatizados en tiempo real a través de entornos de TI híbridos cada vez más complejos."

Según Gartner, "los líderes de infraestructura y operaciones deben utilizar plataformas para la orquestación y automatización de servicios para ofrecer una agilidad centrada en el cliente como parte de sus iniciativas de nube, big data y DevOps." Gartner predice que, "A finales de 2024, el 80% de las organizaciones que actualmente ofrecen automatización de cargas de trabajo utilizarán plataformas de orquestación y automatización de servicios para orquestar cargas de trabajo entre dominios."

El Centro de Automatización Universal (UAC) de Stonebranch permite la orquestación y automatización de servicios en entornos de TI híbridos, a la vez que permite a los desarrolladores, equipos de datos y grupos operativos colaborar dentro de una única plataforma. El UAC va incluso más allá para soportar la automatización de autoservicio para los usuarios de la línea de negocio. Al centralizar la gestión de las cargas de trabajo en las instalaciones, la nube y los microservicios en contenedores, las empresas obtienen la capacidad de escalar sus programas de automatización y aumentar las capacidades de observación, auditoría y cumplimiento.

Lea el informe 2021 Gartner Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms, cortesía de Stonebranch.

* "Gartner, Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms," Chris Saunderson, Manjunath Bhat, Daniel Betts, Hassan Ennaciri, 10 de agosto de 2021.

Descargo de responsabilidad de Gartner

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER es una marca registrada y marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Acerca de Stonebranch

Stonebranch construye soluciones de orquestación y automatización de TI que transforman los entornos empresariales TI de la simple automatización de tareas de TI a una sofisticada automatización de servicios empresariales en tiempo real. Independientemente del grado de automatización, la plataforma Stonebranch es sencilla, moderna y segura. Gracias a la Plataforma de Automatización Universal Stonebranch, las empresas pueden orquestar sin problemas las cargas de trabajo y los datos en todos los ecosistemas y silos tecnológicos. Con sede en Atlanta, Georgia, y con puntos de contacto y soporte en toda América, Europa y Asia, Stonebranch da servicio a algunas de las mayores instituciones financieras, manufactureras, sanitarias, de viajes, de transporte, energéticas y tecnológicas del mundo.

Contacto de Medios:Scott Davisscott.davis@stonebranch.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpg