Storyteq, de ITG, es nombrado líder en DAM por Gartner® gracias a su enfoque avanzado en IA

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 28 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La plataforma de marketing Storyteq, de Inspired Thinking Group (ITG), ha sido designada como Líder en el Gartner Magic Quadrant™ para la gestión de activos digitales por tercer año consecutivo.

El reconocimiento sostenido de Storyteq se debe a la rápida adopción, por parte de grandes empresas, de sus avanzadas funcionalidades Halo Intelligence; la plataforma recomienda los recursos de marketing más adecuados y relevantes para cada público objetivo y escenario.

Otra innovación destacada de Storyteq es AgentConsole™, que permite a las marcas unificar y controlar todos sus agentes de IA dentro de un único sistema con una gobernanza sólida. Gracias a AgentConsole™, las organizaciones pueden implementar rápidamente agentes de IA en un entorno controlado, facilitando operaciones de contenido de alto rendimiento y orquestando flujos de trabajo integrales a gran escala.

"El motivo por el que Storyteq está superando a las plataformas tradicionales reside en nuestro enfoque de la inteligencia artificial", afirmó Andrew Swinand, consejero delegado de ITG. "Mientras que muchas empresas abordan la IA como una serie de funciones desconectadas, nosotros hemos diseñado un sistema operativo de contenidos totalmente unificado y basado en agentes. Storyteq integra la IA en la forma en que se realiza el trabajo día a día".

"Considero que esto se refleja en el hecho de haber sido nombrados, una vez más, líderes en el Gartner Magic Quadrant™ dentro del altamente competitivo sector de DAM; el mérito es de nuestros equipos, gracias a su labor excepcional y a su compromiso inquebrantable con la innovación".

A través de AgentConsole™, Storyteq despliega equipos de agentes coordinados que garantizan la seguridad de la marca y se encargan de tareas que van desde la verificación del cumplimiento normativo y la orquestación de flujos de trabajo hasta la validación visual, en tiempo real, de las directrices de marca.

Además, al integrarse con Halo Intelligence, la plataforma indica de forma proactiva al responsable de marketing qué recursos están funcionando, por qué lo hacen y cómo adaptarlos dinámicamente para generar un retorno de la inversión (ROI) inmediato en todos los canales.

"No nos limitamos a crear un sistema de gestión de activos digitales (DAM) para ayudar a los usuarios a generar y localizar contenido con mayor rapidez. Ofrecemos una infraestructura abierta e independiente de la IA que regula todo el ciclo de vida del contenido", añadió Swinand

A principios de este año, Storyteq fue reconocida, además, como Líder en Gartner Magic Quadrant™ para plataformas de marketing de contenidos (CMP), situándose por encima de cualquier otra plataforma en el eje de Capacidad de Ejecución. Es el cuarto año consecutivo que Storyteq es clasificada como líder en la categoría de CMP.

Tanto Storyteq DAM como Storyteq CMP se basan en la misma arquitectura central; por ello, las organizaciones que adquieren ambas soluciones disfrutan de una experiencia unificada en una sola plataforma. Esto permite integrar la gobernanza y la actividad creativa, desde la estrategia inicial y los flujos de trabajo hasta la gestión y el despliegue de activos.

Según John Kirk, director de estrategia de ITG: "La gobernanza sigue siendo un obstáculo para las organizaciones que implementan soluciones de IA. Las plataformas heredadas no pueden gestionar los riesgos asociados; en cambio, Storyteq está diseñada para actuar como un coordinador central que verifica al instante cada acción automatizada frente a las normas de marca establecidas, al tiempo que registra todo el historial de los activos en un registro seguro e inalterable".

"Proporcionamos a las empresas globales la infraestructura necesaria para escalar la automatización de contenidos con rapidez, sin perder el control sobre la marca ni el cumplimiento normativo".

Una de las capacidades fundamentales de Storyteq es su gran flexibilidad de configuración y escalabilidad, lo que le permite ofrecer soporte a empresas a escala mundial, adaptándose a las necesidades específicas de cada negocio, independientemente de su número de usuarios, marcas o mercados.

Desarrollado para integrarse y funcionar de manera fluida con otras plataformas complementarias, Storyteq DAM unifica toda la actividad y los datos corporativos de una organización global en una única fuente de información fiable.

Aviso sobre objetividad

Gartner, Magic Quadrant for Digital Asset Management Platforms, por Rene Cizio, Tia Zervas y Karen Lee, 26 de octubre de 2026.

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