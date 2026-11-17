(Información remitida por la empresa firmante)

-Strada refuerza su alianza con Workday para implementar capacidades de IA aplicada al talento, ampliar el acceso en el sector público de Reino Unido e impulsar la innovación en nóminas, en el marco de Workday Rising EMEA 2026

THE WOODLANDS, Texas, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Strada, líder en gestión de personal, nóminas y tecnología que simplifica la administración de plantillas a nivel internacional, además de ser socio Platinum de Workday, está ampliando sus capacidades de transformación de la fuerza laboral impulsadas por IA y reforzando su presencia en el sector público del Reino Unido, mediante nuevos avances anunciados en el evento Workday Rising EMEA 2026.

"Las organizaciones se enfrentan a una presión cada vez mayor para simplificar las operaciones relacionadas con su fuerza laboral, adoptar la IA y obtener un mayor valor de sus inversiones en tecnología", afirmó Stephen Dolan, director general de Workday Professional Services en Strada. "Ya sea transformando la forma en que las empresas atraen y retienen el talento, haciendo que nuestra experiencia en Workday sea más accesible para el sector público del Reino Unido, o incorporando la automatización inteligente a la gestión de nóminas, nuestro objetivo es ofrecer soluciones prácticas que aborden los desafíos reales de la fuerza laboral y ayuden a nuestros clientes a avanzar con confianza".

Impulsar la adquisición de talento mediante IA con Workday

Strada se enorgullece de anunciar que ya puede implementar las soluciones de adquisición de talento de Workday basadas en IA, incluida Workday HiredScore, con planes de ampliar sus capacidades para incorporar Workday Paradox. En conjunto, estas soluciones están diseñadas para ayudar a las organizaciones a mejorar la experiencia de los candidatos y la movilidad interna mediante tecnología impulsada por IA.

Strada combina estas soluciones de Workday con su propio marco de trabajo preconfigurado para procesos de selección, plantillas de integración y colaboradores líderes en el sector de las evaluaciones. Esto permite acelerar la implementación, reducir el tiempo de contratación en un 75 % y ayudar a los equipos de talento y selección a ofrecer experiencias más eficientes y personalizadas a los candidatos.

Ampliación del acceso al sector público de Reino Unido a través de G-Cloud 15

Strada ha obtenido un lugar en el marco G-Cloud 15 del gobierno de Reino Unido, lo que proporciona a las organizaciones del sector público que cumplen los requisitos una vía de contratación establecida para acceder a sus servicios de Workday. Estos servicios abarcan asesoramiento, implementación, gestión de aplicaciones (AMS), optimización y gestión de nóminas, apoyando así la modernización de las operaciones de recursos humanos, nóminas y finanzas.

A través de estos servicios, Strada acompaña a las organizaciones desde la planificación inicial y la implementación de Workday hasta la gestión continua del sistema, las operaciones de nómina y la optimización. Esto incluye ayudar a las entidades del sector público a agilizar sus procesos, mejorar la visibilidad de los datos y gestionar sus entornos de Workday a medida que evolucionan sus necesidades operativas.

Este nombramiento se fundamenta en la amplia experiencia de Strada en el sector público, que incluye más de 40 proyectos exitosos con Workday en Estados Unidos. Supone un paso más en la expansión de Strada dentro del sector público del Reino Unido, proporcionando apoyo a organismos gubernamentales y autoridades locales en la modernización de sus procesos de gestión de personal.

Aportando automatización inteligente y perspectivas clave a la gestión de nóminas

Strada mostrará cómo la inteligencia basada en IA está transformando las operaciones de nómina: ayuda a los empleados a comprender mejor sus retribuciones, permite a los equipos de atención resolver incidencias con mayor rapidez y ofrece a los equipos de nómina una visibilidad más clara de los resultados. Estas capacidades se sustentan en Strada AI, la capa de inteligencia integrada en la plataforma Strada, que se conecta de forma fluida con Workday y otros sistemas líderes de gestión del capital humano (HCM). Mediante agentes de IA nativos, Strada incorpora automatización inteligente y perspectivas prácticas directamente en los flujos de trabajo diarios de nómina y atención al empleado.

Gracias a un conjunto de agentes de IA diseñados específicamente para este fin, Strada AI permite a los empleados obtener respuestas a sus dudas sobre nóminas y políticas internas, al tiempo que ayuda a los equipos de atención mediante la clasificación, el enrutamiento y la traducción inteligente de incidencias. Para los equipos de nómina, proporciona una mayor visibilidad sobre las variaciones en los resultados, facilitando la detección de discrepancias y la comprensión de sus causas antes de que el proceso de nómina se cierre definitivamente.

En el stand de Strada (nº 102), los visitantes podrán ver una demostración en vivo del agente de políticas y conocimiento, que utiliza IA para ayudar a los empleados y a los equipos de servicio a acceder rápidamente a información relevante sobre políticas y a respuestas a preguntas frecuentes. Este agente también facilita la creación de contenido relacionado con políticas, lo que ayuda a las organizaciones a reducir el tiempo dedicado a la búsqueda de información, mejorar la coherencia y simplificar la gestión del conocimiento. Asimismo, los visitantes podrán descubrir cómo la integración de la IA directamente en los flujos de trabajo de nómina reduce el esfuerzo manual, mejora la experiencia del empleado y permite una toma de decisiones más rápida e informada.

Descubra las últimas innovaciones de Strada en Workday Rising EMEA 2026

Los asistentes podrán conocer las últimas innovaciones de Strada en el stand nº 102 a través de demostraciones en vivo y conversaciones con sus expertos. Strada también ofrecerá dos sesiones temáticas, incluida Preparar los datos de su fuerza laboral para la IA: por qué es importante la nómina (26-SPTS1330), donde se analizará cómo la conexión de los datos de la fuerza laboral y de la nómina puede ayudar a aprovechar al máximo el potencial de la IA. Más información: https://news.stradaglobal.com/workday-rising-emea-2026

Acerca de Strada

Strada es un referente en el ámbito de las personas, la nómina y la tecnología, que simplifica la gestión de plantillas a nivel internacional. Con presencia en 180 países, Strada diseña y ofrece soluciones centradas en las personas impulsadas por tecnología en la nube que ayudan a las organizaciones a crecer y permiten a sus equipos alcanzar su máximo potencial. www.stradaglobal.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/strada-refuerza-su-alianza-con-workday-en-workday-rising-emea-2026-302942752.html