'En El Strano Paese' combina narrativa histórica y crítica social para reivindicar el humanismo - Letrame Grupo Editorial

(Información remitida por la empresa firmante)

El escritor de origen cubano debuta en la narrativa histórica costumbrista con una obra madurada durante once años que cuestiona la mediocridad actual y defiende los valores humanistas clásicos.

Madrid, 7 de agosto de 2026.- El escritor de origen cubano y afincado en Miami, Luis Manuel Corzo Cordero, ha presentado su ópera prima, En El Strano Paese (En El País Extraño), una novela histórica costumbrista publicada por Letrame Grupo Editorial que propone una crítica mordaz hacia la sociedad contemporánea y hace un llamamiento a un renacimiento de los valores humanistas y culturales de Europa.

Tras un exhaustivo proceso de investigación y redacción que se ha prolongado durante once años, el autor aborda en este libro la rebelión individual frente a la superficialidad de la época actual. A través de las vivencias de su protagonista, Giuseppe Cardinale —un personaje que encarna el rechazo a la mediocridad moderna y que decide no doblegarse ni adaptarse al entorno social que le rodea—, la trama invita a una profunda reflexión sobre el rumbo espiritual de la humanidad.

Con marcadas influencias de clásicos de la literatura universal como Víctor Hugo, Dostoievski, Tolstói o el filósofo Friedrich Nietzsche, Corzo Cordero construye un relato con tintes autobiográficos y de su entorno cercano. La obra cuestiona fenómenos actuales como la dependencia tecnológica, el uso masivo de redes sociales, el consumo de masas o la pérdida de referentes en el arte y la música, contrapeliándolos con el legado histórico que alumbró el milagro griego, el Renacimiento, la Ilustración y los grandes logros culturales europeos.

Un proyecto vital al servicio del debate social

El libro nace como un llamado a un renacimiento cultural, a recordar la historia, las artes y los ideales que han marcado a la humanidad durante veintiséis siglos, señala Luis Manuel Corzo Cordero, quien concibe la escritura como un proyecto de vida que va más allá del éxito comercial. Definido por su propio autor como un libro "para todos y para ninguno", En El Strano Paese aspira a abrir un debate necesario sobre la transmutación de los valores y la búsqueda de la excelencia intelectual en tiempos de inmediatez.

El respaldo de la edición independiente

La publicación de esta novela ha contado con el respaldo profesional de Letrame Grupo Editorial, sello que ha acompañado al autor en todo el proceso de edición, maquetación y lanzamiento al mercado. Corzo Cordero ha destacado la atención, cortesía y profesionalismo del equipo de la editorial, un factor determinante a la hora de publicar un libro de esta complejidad conceptual y garantizar que la obra mantenga intacta su esencia crítica. La firma continúa sumando opiniones favorables por su labor de impulso a nuevas voces literarias con proyectos de calado ético e intelectual, consolidando las opiniones Letrame como un referente para autores que buscan proyección dentro del sector independiente.

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