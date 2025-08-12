StrataVision lanza Guardian IQ para transformar las operaciones de seguridad con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

-StrataVision lanza Guardian IQ para transformar las operaciones de seguridad con inteligencia de video impulsada por IA

SAN CARLOS, Calif., 12 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- StrataVision, líder en soluciones de visión artificial basadas en IA, anunció hoy el lanzamiento de Guardian IQ, su plataforma de seguridad de última generación, diseñada para modernizar la vigilancia y la respuesta a incidentes. Este lanzamiento marca un paso importante para ayudar a las organizaciones a reducir la brecha entre la supervisión pasiva y la proactividad, lo que permite tomar decisiones más inteligentes en entornos complejos.

Los equipos de seguridad modernos se enfrentan a demandas aparentemente contradictorias, con una creciente necesidad de detección inmediata de amenazas y documentación infalible, a pesar de la escasez de presupuestos. Guardian IQ les permite afrontar esta situación transformando la infraestructura de video existente en un sistema inteligente de detección y respuesta que se adapta a sus necesidades.

"Hoy en día, la seguridad no se trata solo de ver, sino de saber, actuar y aprender", afirmó Bjoern Petersen, consejero delegado de StrataVision. "Guardian IQ lleva esa inteligencia directamente a la sala de control, proporcionando información práctica en el momento más importante".

De la supervisión a la información

Guardian IQ identifica actividades de alto riesgo al instante en que ocurren, ya sea acceso no autorizado, merodeo, resbalones y caídas, fraudes en reembolsos o reincidencia. Estas detecciones se notifican instantáneamente a los equipos de seguridad mediante alertas en tiempo real, con flujos de trabajo de validación opcionales para filtrar falsos positivos y garantizar la respuesta adecuada.

Más allá de la detección, la plataforma soporta todo el ciclo de vida de los eventos de seguridad. Los incidentes detectados se documentan automáticamente con video y metadatos con marca de tiempo, lo que agiliza las investigaciones, las comprobaciones de cumplimiento y las auditorías. Los análisis basados en IA también ayudan a los equipos a detectar tendencias y anomalías en sus operaciones, revelando riesgos y patrones que quizás no sabían que debían buscar.

Creado para un futuro más inteligente y seguro

Guardian IQ está diseñado para escalar fácilmente en operaciones de un solo sitio o de varios. Con paneles intuitivos, mejoras continuas de los modelos y aprendizaje adaptativo basado en los comentarios de los usuarios, el sistema reduce el ruido y aumenta la precisión, lo que ayuda a las organizaciones a asignar recursos estratégicamente y a anticiparse a las amenazas en constante evolución.

Sus principales beneficios incluyen:

Respuesta acelerada a incidentes de seguridad

Reducción de puntos ciegos operativos y exposición a riesgos

Mayor cumplimiento y documentación

Menores pérdidas y tiempos de inactividad

Análisis más profundos para una planificación y un uso de recursos más inteligentes

Guardian IQ no requiere una gran renovación de la infraestructura, lo que facilita su implementación y su integración en los flujos de trabajo actuales.

Vea el panorama completo en tiempo real.

A medida que la seguridad se vuelve más compleja, las organizaciones necesitan soluciones que evolucionen con ellas. Guardian IQ ofrece a los equipos la claridad y la confianza necesarias para actuar con decisión, gracias a una IA que aprende y mejora continuamente.

Para ver Guardian IQ en acción o programar una demostración personalizada, https://www.stratavision.com/contact/

Acerca de StrataVision StrataVision está redefiniendo la seguridad mediante visión artificial impulsada por IA, ofreciendo información de vanguardia en tiempo real con una precisión superior. Basada en tecnología propia, nuestra plataforma de seguridad Guardian IQ permite a las organizaciones de entornos minoristas, comerciales y públicos migrar de la vigilancia reactiva a una estrategia proactiva. Diseñada para la escalabilidad y la simplicidad, StrataVision permite a los equipos de seguridad innovar con mayor rapidez, reducir el riesgo de forma más inteligente y operar con mayor claridad que nunca.

Contacto para medios: Shari Rothman, CMO, StrataVision, shari.rothman@stratavision.com

