Stratesys presenta 'We Stay', su nuevo posicionamiento junto a líderes del ámbito tecnológico y académico

Mesa redonda - Stratesys

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta nueva etapa refleja la evolución de Stratesys hacia un modelo que combina conocimiento sectorial, visión de negocio, tecnología, cercanía, talento, coinnovación y acompañamiento a largo plazo. La presentación se ha enmarcado en un encuentro con líderes de compañías e instituciones internacionales como José Cuervo, Helvetia Group o IE University para analizar cómo están evolucionando las necesidades de las organizaciones ante la aceleración tecnológica

Madrid, 25 de septiembre.- Stratesys presenta 'We Stay', su nuevo posicionamiento corporativo, con el que traslada al mercado su estrategia de evolución como compañía y su manera de entender actualmente la transformación empresarial: un modelo basado en combinar conocimiento sectorial y de negocio, especialización tecnológica, cercanía, talento y coinnovación para acompañar a las organizaciones más allá de la implantación de tecnología.



La presentación de 'We Stay' se desarrolla en un contexto en el que la aceleración de la inteligencia artificial y la evolución de los modelos de negocio están llevando a las compañías a replantearse qué esperan de sus socios tecnológicos. Para abordar esta transformación, Stratesys ha reunido en su sede corporativa de Madrid a compañías e instituciones líderes como Jose Cuervo, Helvetia Group o IE University, ante más de 250 profesionales y perfiles directivos de la compañía.



Bajo el título 'En plena tormenta, ¿quién se queda? Lo que nuestros clientes ven, piden e imaginan', la mesa redonda celebrada ha contado entre sus panelistas con Manuel Castro, José Enrique Álvarez "JEA", Head of HR Systems and People Data & Analytics de Helvetia Group; Javier Almazán, CIO Global de José Cuervo y Henry Bradford Sicard, Vice Dean del Bachelor in Business Administration de IE University.



Desde diferentes perspectivas sectoriales y de negocio, los participantes abordaron algunos de los interrogantes que están marcando actualmente la agenda de las organizaciones: cómo evolucionará el mercado tecnológico y empresarial en los próximos años, qué viabilidad económica está demostrando realmente la inteligencia artificial, qué esperan las compañías de sus proveedores tecnológicos y cómo puede transformarse el entorno empresarial y educativo en el futuro.



"Estamos en un momento en el que la tecnología avanza a gran velocidad, pero transformar una compañía sigue exigiendo entender profundamente su negocio, anticiparse a los cambios de cada sector y permanecer a su lado a medida que los retos evolucionan. Precisamente en este contexto se enmarca nuestro nuevo posicionamiento "We Stay": más humanos en la forma de acompañar, más tecnológicos en la forma de resolver, más cercanos al negocio y más conectados con las industrias." señala Jesús Álvarez-Cascos, VP Organización & Desarrollo Corporativo.



'We Stay', permanecer cuando el cambio se vuelve complejo

'We Stay' parte de una premisa: la tecnología por sí sola no transforma una compañía. Para generar impacto debe conectarse con el conocimiento del negocio, las particularidades de cada sector y las personas encargadas de llevar ese cambio al día a día de las organizaciones.



Este nuevo posicionamiento articula una propuesta de valor que combina conocimiento de la industria, visión de negocio, capacidades tecnológicas, cercanía y talento, junto con el desarrollo de soluciones y herramientas propias nacidas de la experiencia adquirida por Stratesys trabajando y coinnovando junto a sus clientes. Un modelo de relación basado en entender, ejecutar y permanecer acompañando a las organizaciones, no únicamente durante la implantación tecnológica, sino también en la evolución posterior de sus negocios.



La presentación del evento 'We Stay', cuya clausura corrió a cargo de Ramón Montané CEO de Stratesys, ha marcado el inicio de una nueva etapa en la que la compañía traslada al mercado una evolución que va más allá de la identidad de marca, y que responde a cómo están cambiando las propias necesidades de las organizaciones: menos proyectos tecnológicos aislados y más relaciones capaces de combinar visión de negocio, innovación y acompañamiento continuado.



Emisor: Stratesys

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