J L Stream lanza la aplicación de social LIVE streaming 'Made in India'

MUMBAI, India, 2 ed marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Con más de 680 millones de usuarios activos de Internet y 450 millones de usuarios de redes sociales, India tiene uno de los datos de menor precio en el mundo. Este segundo mercado online más grande está creciendo rápidamente para ser uno de los mayores consumidores de contenido a nivel mundial. J L Stream es promovido por la actriz de Bollywood Shilpa Shetty Kundra, el empresario Raj Kundra junto con un consejo asesor de visionarios de la industria como Raj Nayak - ex jefe de Viacom, Bunty Bahl - consejero delegado de ITW Playworx Media & Entertainment & Nandan Jha - ex responsable de operaciones de Ease My Trip. J L significa Jaldi Live - una aplicación móvil de social LIVE streaming que da a los usuarios la oportunidad de transmitir su talento, ser descubierto, chatear y ganar.

La aplicación tiene una característica única llamada K.I.S.S. que significa 'Keep It Simple Streamer' y da una opción a los usuarios para compartir un video corto de su talento junto con su introducción para ayudar a ser descubierto más rápido. En J L Stream, los usuarios pueden transmitir en cualquier lugar en cualquier momento, mostrar su talento, dar gritos a su audiencia y ganar dinero con dinero instantáneo. La aplicación estará disponible en todo el mundo excepto China. Los usuarios podrán comprar monedas en la aplicación y pagar a los streamers a través de regalos virtuales durante las sesiones en vivo. Los streamers pueden retirar sus ganancias al instante a través de múltiples opciones de pago digital.

Encantado con el próximo lanzamiento, el consejero delegado, Raj Kundra dijo: "En los últimos 5 años, India ha visto una cantidad sustancial de crecimiento en la forma en que consumimos datos y vemos contenido. Jaldi Live es una parte importante de la nueva cultura de internet que da a cada persona con cualquier talento una plataforma para convertirse en una estrella. Ya hemos cruzado 1 instalación de Lakh. Estoy orgulloso de decir que la aplicación está hecha en la India y estará disponible en todo el mundo."

Para obtener más información o para descargar la aplicación, vaya a www.JLStream.com [http://www.jlstream.com/].

Acerca de J L Stream India Pvt Ltd

J L Stream India Pvt Ltd es fundada y promovida por el empresario Raj Kundra. J L Stream es una aplicación de transmisión en vivo social sin problemas. El Logo J L se une para formar un 'Namaste', un gesto de gratitud hacia los demás. Una aplicación orgullosamente Made in India, para el mundo.

