StreamingTrading presenta 'La verdad del sistema', una docuserie sobre los intereses que rodean al trading - StreamingTrading

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de noviembre de 2026.-

El trading suele asociarse a gráficos, movimientos de precios y decisiones tomadas en cuestión de segundos. Sin embargo, detrás de las operaciones también existe una industria dedicada a la formación, la información financiera y las herramientas de análisis. StreamingTrading propone examinar ese entorno en La verdad del sistema, una docuserie de tres capítulos que se emitirá los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2026.

La producción está protagonizada por Xavi, quien comparte su visión sobre los intereses económicos que rodean al trading y explica por qué ha centrado su atención en las small caps estadounidenses. La propuesta se dirige tanto a quienes empiezan a interesarse por los mercados como a quienes ya conocen esta actividad y desean explorar otros planteamientos.

Una mirada crítica a la industria del trading

La primera parte del relato se adentra en las relaciones entre información, formación y actividad bursátil. Xavi plantea una reflexión sobre los incentivos económicos que pueden influir en la manera de presentar el trading al público.

Su perspectiva invita a distinguir entre los contenidos educativos, las opiniones de quienes operan en los mercados y los mensajes comerciales que acompañan a determinados servicios. Para los particulares, comprender esas diferencias resulta relevante antes de adoptar decisiones financieras.

La docuserie también aborda la importancia de desarrollar criterios propios y conocer el funcionamiento de los mercados. No se trata únicamente de interpretar un gráfico, sino de entender qué información se utiliza, de dónde procede y cómo puede afectar al comportamiento de los precios.

Las small caps y el Triángulo de Momentum

El segundo eje de La verdad del sistema son las small caps, compañías cotizadas de pequeña capitalización bursátil. Algunas presentan movimientos de precio especialmente pronunciados, asociados a noticias empresariales, cambios en las expectativas o variaciones del volumen negociado.

Estos valores también pueden registrar una elevada volatilidad y dificultades de liquidez, circunstancias que exigen comprender sus particularidades. En este segmento, Xavi presenta el denominado Triángulo de Momentum, su enfoque de análisis basado en tres elementos: noticia, patrón y volumen.

La noticia permite identificar acontecimientos que despiertan interés sobre una compañía. El patrón se refiere al comportamiento observable del precio, mientras que el volumen muestra la actividad de compraventa registrada. La combinación de estos factores constituye la base del procedimiento que explica durante la producción.

Con emisiones previstas para tres días consecutivos, StreamingTrading plantea La verdad del sistema como una oportunidad para conocer una interpretación particular de la industria y del análisis de small caps. La inscripción a la docuserie está disponible a través de la página habilitada por la plataforma.

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