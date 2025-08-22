Strider Technologies anuncia colaboración con el Brentford Football Club

(Información remitida por la empresa firmante)

Strider se convierte en el socio oficial de inteligencia estratégica del Brentford FC de la Premier League

LONDRES, 22 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Strider Technologies, Inc. el proveedor líder de inteligencia estratégica, anunció hoy su alianza con el Brentford Football Club. Como socio del club, Strider tendrá acceso a la creación de contenido con los jugadores del Brentford y a activaciones en el Gtech Community Stadium los días de partido.

"Strider se enorgullece de asociarse con el Brentford Football Club. Al igual que Brentford, creemos en forjar nuestro propio camino, desafiando el statu quo a través de la innovación con una mentalidad basada en datos", afirmó Eric Levesque, cofundador y director de operaciones de Strider. "Esta alianza representa nuestro compromiso compartido con la búsqueda incansable de la excelencia, la mentalidad desafiante y el impacto positivo más allá del campo".

El director comercial de Brentford, Fran Jones, afirmó: "Strider ha demostrado ser innovador, impulsado por los datos y los disruptores del mercado, todo lo cual coincide con nuestra forma de trabajar en Brentford. Esta alianza es perfecta y, por lo tanto, estamos muy entusiasmados de trabajar juntos en los próximos años".

Acerca del Brentford FCEl Brentford FC es un club de fútbol de la Premier League con sede en el corazón del oeste de Londres. Reconocido por su enfoque futbolístico basado en datos, el éxito del club se sustenta en sus valores fundamentales: unión, respeto y progreso.

Descubra más sobre el Brentford FC aquí: https://www.brentfordfc.com/en/our-values

Acerca de StriderStrider es la empresa líder en inteligencia estratégica que impulsa a las organizaciones a proteger y avanzar en su tecnología e innovación. Aprovechando tecnología de IA de vanguardia y metodologías propias, Strider transforma datos públicos en información crucial. Esta mayor inteligencia permite a las organizaciones abordar y responder proactivamente a los riesgos asociados con el robo de propiedad intelectual por parte de gobiernos, la adquisición selectiva de talento y la colaboración con terceros. Strider opera en 15 países de todo el mundo, con oficinas en Salt Lake City, Utah; Washington, DC; Londres; Tokio; y Sídney.

