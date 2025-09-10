Strider Technologies:colaboración con el programa de aceleración de la innovación en defensa de la OTAN

(Información remitida por la empresa firmante)

-Strider Technologies anuncia una colaboración con el programa de aceleración de la innovación en defensa de la OTAN

La iniciativa DIANA de la OTAN aprovechará la inteligencia estratégica de Strider como herramienta de seguridad económica.

LONDRES, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Strider Technologies, Inc., líder en el sector de la inteligencia estratégica, ha anunciado hoy su nueva colaboración con el Programa de Aceleración de la Innovación en Defensa de la OTAN para el Atlántico Norte (DIANA).

Gracias a esta colaboración, Strider pondrá a disposición de la iniciativa DIANA de la OTAN sus capacidades en materia de seguridad económica para ayudar a identificar los riesgos contractuales y de la cadena de suministro que puedan derivar de competidores estratégicos, tal y como se establece en el Concepto Estratégico de la OTAN de 2022. La inteligencia estratégica de Strider también se utilizará para evaluar el riesgo que representan las entidades y personas que deseen participar y colaborar en el ecosistema de innovación en defensa de DIANA.

"El programa de aceleración de la innovación en defensa de la OTAN para el Atlántico Norte está creando un ecosistema dinámico de innovadores, emprendedores y mentores, cuyas contribuciones son esenciales para la seguridad de la Alianza", afirmó Eric Levesque, cofundador y director de operaciones de Strider Technologies. "Garantizar la confianza y la resiliencia de este ecosistema es fundamental para impulsar la implementación de las innovaciones más vanguardistas que darán forma a las capacidades futuras de la OTAN. Al combinar la rigurosa evaluación interna de la OTAN con la inteligencia estratégica de Strider, DIANA puede adoptar y promover tecnologías innovadoras con total seguridad, protegiendo al mismo tiempo la integridad de las instituciones, empresas y personas que impulsan este progreso. Esta colaboración refleja nuestro compromiso común de avanzar en la innovación en materia de defensa de forma rápida y a gran escala, basado en la confianza mutua dentro de la Alianza".

Acerca de NATO DIANADIANA es una organización de la OTAN cuya misión es identificar y promover la innovación de doble uso en toda la Alianza, así como fomentar la adopción de estas tecnologías por los países miembros, con el fin de reforzar la seguridad global de la Alianza.

Acerca de StriderStrider es la empresa líder en inteligencia estratégica que ayuda a las organizaciones a proteger y potenciar su tecnología e innovación. Mediante el uso de tecnología de IA de vanguardia y metodologías propias, Strider transforma los datos disponibles públicamente en información estratégica clave. Esta inteligencia avanzada permite a las organizaciones abordar de forma proactiva los riesgos relacionados con el robo de propiedad intelectual patrocinado por gobiernos, la captación selectiva de talento y las relaciones con terceros. Strider tiene presencia en 15 países y oficinas en Salt Lake City (Utah), Washington D.C., Londres, Tokio y Sídney.

Contacto: media@striderintel.com

