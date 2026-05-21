Structurit logra las certificaciones ISO 9001, ISO 27001, ISO 42001 y ENS - Catalina Soacha Morales

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía especializada en Industria 4.0 y convergencia IT/OT acredita sus capacidades en calidad, seguridad de la información, inteligencia artificial y cumplimiento para proyectos en entornos industriales y administraciones públicas, y se posiciona como la única empresa de consultoría tecnológica española con foco en el entorno industrial que dispone de esas certificaciones.

Madrid, 26 de mayo de 2026.- Structurit, empresa especializada en Industria 4.0, ha obtenido las certificaciones ISO 9001, ISO 27001, ISO 42001 y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Un hito que refuerza su capacidad para desarrollar proyectos tecnológicos en entornos industriales exigentes y en organizaciones del sector público.

Las certificaciones han sido auditadas por OCA Global, entidad de referencia en certificación, inspección y validación, con presencia nacional e internacional y con más de 30 años de trayectoria en entornos de alta exigencia técnica y regulatoria. Su participación refuerza el valor de un proceso que acredita la solidez de los sistemas de gestión de Structurit y su capacidad operativa en ámbitos cada vez más sensibles para el mercado.

“Cada vez más organizaciones exigen a sus proveedores tecnológicos evidencias objetivas de calidad, seguridad y cumplimiento. La obtención conjunta de ISO 9001, ISO 27001, ISO 42001 y ENS acredita que Structurit ha superado un proceso de evaluación exigente en ámbitos que hoy son determinantes para abordar proyectos con garantías: la consistencia operativa, la protección de la información, la gobernanza de la inteligencia artificial y la adecuación a marcos normativos de alta exigencia”, señala Rafael Ángel González Torres, Director de Explotación Madrid-Castilla La Mancha de OCA Global.

En un contexto marcado por la aceleración de la digitalización industrial, el aumento de las exigencias regulatorias y la creciente necesidad de integrar operaciones, datos e inteligencia artificial de forma segura, estas certificaciones aportan una garantía adicional a las organizaciones que buscan un socio tecnológico solvente para abordar proyectos de transformación.

“Hoy las empresas industriales y las organizaciones públicas no sólo buscan capacidad técnica. Necesitan trabajar con partners que puedan demostrar calidad en la ejecución, seguridad en la gestión de la información y un marco responsable para el uso de la inteligencia artificial. Estas certificaciones refuerzan precisamente ese compromiso”, señala Javier de la Cuerda, CEO de Structurit.

Un aval para entornos de alta exigencia

La certificación ISO 9001 acredita la calidad y mejora continua de los procesos internos de la compañía. La ISO 27001 certifica la existencia de un sistema de gestión robusto para proteger la información y minimizar riesgos de ciberseguridad y la 42001 es la primera norma internacional de gestión específica para sistemas de inteligencia artificial que avala un enfoque estructurado, ético y responsable en el desarrollo y uso de soluciones de IA. Por su parte, el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) confirma el cumplimiento de los requisitos exigidos para prestar servicios tecnológicos a organismos de la Administración Pública conforme al marco normativo español.

Estas certificaciones tienen un impacto directo en la capacidad de Structurit para abordar proyectos. La compañía trabaja en proyectos ligados a transformación digital, integración IT/OT, automatización, datos, ciberseguridad, cloud e inteligencia artificial en sectores como industria, energía, utilities, alimentación y sector público. En todos ellos, la fiabilidad del proveedor, la trazabilidad de los procesos y la seguridad de la información se han convertido en factores decisivos.

Para sus clientes, este avance tiene un valor directo y tangible. Supone trabajar con un socio tecnológico que opera bajo estándares verificados externamente, con procesos auditados, protección acreditada de la información, capacidad para participar en proyectos con la Administración Pública y un enfoque de inteligencia artificial alineado con criterios de gobernanza y uso responsable. En entornos industriales, donde los errores pueden tener consecuencias operativas, económicas y reputacionales relevantes, contar con un proveedor certificado no es un elemento accesorio, sino una condición de partida para reducir riesgos, agilizar procesos de homologación y construir proyectos de mayor complejidad sobre una base de confianza más sólida.

Una ventaja competitiva en un entorno más regulado

La obtención de estas acreditaciones permite a Structurit reforzar su posición en proyectos donde la exigencia técnica y regulatoria es especialmente alta, reducir fricciones en procesos de homologación y ofrecer mayores garantías a clientes que operan en entornos críticos. Además, la incorporación de la ISO 42001 cobra especial relevancia en un momento en el que las empresas avanzan hacia la adopción de la inteligencia artificial bajo nuevos criterios de gobernanza, transparencia y control, en línea con la evolución regulatoria del mercado europeo.

Disponer de forma simultánea de la ISO 9001, la ISO 27001, la ISO 42001 y el ENS en categoría alta sitúa a Structurit en una posición altamente diferencial en el mercado español. Según los datos disponibles, la ISO 42001 cuenta con menos de 20 certificados emitidos en todo el país, lo que refuerza el carácter poco habitual de esta combinación en una organización especializada en entornos industriales e IT/OT. A ello se suma su posicionamiento en el ecosistema AWS como Advanced Tier Services Partner y su validación AWS Agentic AI Consulting Services, un conjunto de capacidades que refuerza su perfil para proyectos complejos de digitalización, inteligencia artificial e integración IT/OT.

Con este avance, Structurit refuerza su posicionamiento como partner tecnológico para organizaciones que necesitan abordar iniciativas de digitalización y modernización con altos estándares de calidad, seguridad y confianza.

Sobre Structurit

Structurit es una consultora especializada en Industria 4.0, convergencia IT/OT, automatización, datos, cloud, ciberseguridad e inteligencia artificial. La compañía acompaña a organizaciones industriales y del sector público en sus procesos de transformación digital, ayudándolas a integrar operaciones, sistemas y datos para mejorar su eficiencia, resiliencia y capacidad de decisión.

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